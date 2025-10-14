Muzeul din Correze, dedicat fostului președinte francez Jacques Chirac, a fost prădat în această dimineață. Jaful a avut loc la doar 48 de ore după ce a fost pus sub amenințare armată de patru tineri duminică.

Muzeul dedicat șefului de stat care a condus Palatul Elysee a fost inaugurat în luna decembrie a anului 2000. Clădirea găzduiește aproximativ 5.000 de cadouri diplomatice pe care fostul președinte al Republicii le-a primit în perioada 1995-2007. Piesele au fost donate ulterior de Chirac către Consiliul Departamental din Correze.

În urma primului jaf de duminică au dispărut un ceas de colecție și o sumă de bani din casa de marcat a muzeului dedicat lui Chirac. Presupuşii autori ai primului jaf, patru tineri de aproximativ 20 de ani care au ameninţat cu arma un agent de securitate şi alţi lucrători, au fost arestaţi duminică, a anunţat luni Parchetul din Tulle. Posibilele pierderi din cel de-al doilea jaf nu au fost încă dezvăluite.

Nu este pentru prima dată când muzeul dedicat lui Jacques Chirac a fost jefuit. Clădirea a fost ținta unui alt furt în luna noiembrie a anului 2011. Atunci, hoții au sustras un șoim de aur încrustat cu diamante, pe care președintele îl primise cadou din Arabia Saudită. Artefactul nu a mai fost recuperat.

