Prima pagină » Cultură » Muzeul dedicat președintelui Jacques Chirac a fost jefuit de 2 ori în 48 de ore. Cum a fost posibil

Muzeul dedicat președintelui Jacques Chirac a fost jefuit de 2 ori în 48 de ore. Cum a fost posibil

14 oct. 2025, 18:55, Cultură
Muzeul dedicat președintelui Jacques Chirac a fost jefuit de 2 ori în 48 de ore. Cum a fost posibil

Muzeul din Correze, dedicat fostului președinte francez Jacques Chirac, a fost prădat în această dimineață. Jaful a avut loc la doar 48 de ore după ce a fost pus sub amenințare armată de patru tineri duminică. 

Muzeul dedicat șefului de stat care a condus Palatul Elysee a fost inaugurat în luna decembrie a anului 2000. Clădirea găzduiește aproximativ 5.000 de cadouri diplomatice pe care fostul președinte al Republicii le-a primit în perioada 1995-2007. Piesele au fost donate ulterior de Chirac către Consiliul Departamental din Correze.

În urma primului jaf de duminică au dispărut un ceas de colecție și o sumă de bani din casa de marcat a muzeului dedicat lui Chirac. Presupuşii autori ai primului jaf, patru tineri de aproximativ 20 de ani care au ameninţat cu arma un agent de securitate şi alţi lucrători, au fost arestaţi duminică, a anunţat luni Parchetul din Tulle. Posibilele pierderi din cel de-al doilea jaf nu au fost încă dezvăluite.

Nu este pentru prima dată când muzeul dedicat lui Jacques Chirac a fost jefuit. Clădirea a fost ținta unui alt furt în luna noiembrie a anului 2011. Atunci, hoții au sustras un șoim de aur încrustat cu diamante, pe care președintele îl primise cadou din Arabia Saudită. Artefactul nu a mai fost recuperat.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Piesa fabuloasă din aragonit, dorită și comandată de Regina Maria, expusă la Muzeul din Corund: „A venit cu schițele proprii” / Pentru ce alte personalități s-a mai lucrat în această piatră rară de-a lungul timpului

Muzeul de 1 miliard de dolari al Egiptului își deschide porțile. Masca de aur a lui Tutankhamon și peste 100.000 de alte exponate, în cel mai scump și cel mai mare muzeu de arheologie din lume

Citește și

CULTURĂ „Tokyo meets Enescu”, recital oferit japonezilor de violonista Diana Jipa și pianistul Ștefan Doniga, muzicienii români incluși în Cartea Recordurilor
16:03, 13 Oct 2025
„Tokyo meets Enescu”, recital oferit japonezilor de violonista Diana Jipa și pianistul Ștefan Doniga, muzicienii români incluși în Cartea Recordurilor
REACȚIE REPROȘUL lui Dan Negru pentru jurnaliști după ce Mircea Cărtărescu a ratat din nou Premiul Nobel Pentru Literatură: „Nu e corectă miștocăreala anuală”
12:48, 11 Oct 2025
REPROȘUL lui Dan Negru pentru jurnaliști după ce Mircea Cărtărescu a ratat din nou Premiul Nobel Pentru Literatură: „Nu e corectă miștocăreala anuală”
DESTINAȚII COLOSUL lui Constantin cel Mare de la Roma: Cum a fost realizată și cât timp va mai fi expusă statuia primului împărat roman creștin
00:49, 11 Oct 2025
COLOSUL lui Constantin cel Mare de la Roma: Cum a fost realizată și cât timp va mai fi expusă statuia primului împărat roman creștin
ISTORIE Motivul pentru care turiștii lasă CARTOFI la mormântul regelui Frederic cel Mare al Prusiei, un adept al absolutismului iluminat care a schimbat lumea
23:00, 03 Oct 2025
Motivul pentru care turiștii lasă CARTOFI la mormântul regelui Frederic cel Mare al Prusiei, un adept al absolutismului iluminat care a schimbat lumea
SHOWBIZ Ce i-a interzis regina Elizabeth a II-a prințesei Diana să facă la PALAT. Fosta soție a viitorului rege Charles, nevoită să recurgă la „contrabandă”
22:44, 02 Oct 2025
Ce i-a interzis regina Elizabeth a II-a prințesei Diana să facă la PALAT. Fosta soție a viitorului rege Charles, nevoită să recurgă la „contrabandă”
CULTURĂ Festivalul Național de Științe și Arte „Basarab Fest”: „Datoria morală de a lăsa drept moștenire generațiilor viitoare cunoașterea înaintașilor”
16:50, 02 Oct 2025
Festivalul Național de Științe și Arte „Basarab Fest”: „Datoria morală de a lăsa drept moștenire generațiilor viitoare cunoașterea înaintașilor”
Mediafax
OMS: Bacteriile devin tot mai puternice, iar antibioticele tot mai slabe. Una din șase infecții bacteriene este rezistentă la tratament
Digi24
VIDEO Imaginile surprinse de camera de bord a șoferului care a accidentat mortal o mamă pe trecerea de pietoni. Momentul impactului
Cancan.ro
Fiul femeii care a murit pe trecerea de pietoni din Berceni parcă a prevestit tragedia. Ce a făcut în acele momente
Prosport.ro
A renunțat la meserie pentru a face avere din imaginile cu ea: „Am câștigat în 24 de ore mai mult decât în toată cariera”
Adevarul
Cum verifici online vechimea în muncă și contribuțiile sociale. Ghid util pentru angajați
Mediafax
Rutte: NATO nu va doborî avioanele rusești decât dacă reprezintă o amenințare reală
Click
Temperatura pe care medicul Vlad Ciurea o recomandă pentru un somn odihnitor. Câte grade trebuie să ai în dormitor
Wowbiz
Ea este mama ucisă pe trecerea de pietoni, în Berceni! Elena avea 35 de ani, iar acasă o mai aștepta un copil
Antena 3
Răsturnare de situație în cazul mamei ucise pe trecere în București: Unul din șoferii implicați în accident a ieșit pozitiv la drugtest
Digi24
„Și-a dezlegat mâinile”. Cum a făcut rost Putin de încă două milioane de ruși pe care să-i trimită pe front, fără o mobilizare generală
Cancan.ro
Ea e Elena, femeia ucisă pe trecerea de pietoni! Mai avea un băiețel de 10 ani acasă, care o suna continuu după ce își dăduse ultima suflare
Ce se întâmplă doctore
Doliu în showbiz! Un prezentator tv a murit la 41 de ani în urma unui infarct. Simptomul alarmant pe care l-a avut înainte
observatornews.ro
Schimbări în Codul Rutier: amenda nu mai vine prin poștă, ci sub forma unui autocolant pe parbriz
StirileKanalD
VIDEO Filmul tragediei din Berceni! Imaginile filmate surprind momentul în care femeia este spulberată de pe trecerea de pietoni în timp ce împinge căruciorul
KanalD
Doliu în familia Denisei Răducu! Fratele vitreg al regretatei cântărețe a murit
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
EXCLUSIV | Șoferii pot afla cine i-a verificat în baza de date a Poliției. Dacă verificarea nu e justificată, pot face plângere penală
Descopera.ro
Marea Roșie a trecut prin unul dintre cele mai EXTREME EVENIMENTE de pe Pământ
Capital.ro
Cardurile cu 500 de lei expiră pe 31 octombrie și banii se pierd. Ce români mai au 2 săptămâni să-i cheltuiască
Evz.ro
De ce doar A7 merge înainte. Adevărul despre autostrăzile A8 și A13
A1
Cine a fost marea absentă de la înmormântarea Marinelei Chelaru. Regretata actriță a fost condusă pe ultimul drum de apropiați
Stirile Kanal D
„Voia șase copii și uterul soției intact!” Reacția dură a lui Nicu Ștefănuță după moartea tinerei din Constanța, care a decedat la scurt timp după naștere: „Nu e vina medicilor, ci a soțului”
Kfetele
Ultimele cuvinte rostite de regretata Marinela Chelaru! Soțul actriței i-a dezvăluit cerința pe care a avut-o cu puțin timp înainte de a se stinge din viață: "Nu mai avea forță!"
RadioImpuls
Decizia luată de Veronica în ceea ce îl privește pe Ahmed: „Să știi că ești pe calea cea dreaptă. Nu contează vârsta” Concurenta din „Casa Iubirii” este tot mai încântată de colegul ei
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, de ce nu încerci să aduci puțin mister și intrigă în viața ta?
Descopera.ro
Telescopul Webb a surprins o supergigantă roșie chiar înainte de a exploda