La peste treizeci de ani de la momentul când proiectul a fost anunțat, Marele Muzeu Egiptean se apropie în sfârșit de marea deschidere.

Programat pentru deschidere pe 1 noiembrie, Marele Muzeu Egiptean de lângă Cairo, pe Platoul Giza, lângă Piramide, va fi unul dintre cele mai mari, mai moderne și mai renumite muzee din întreaga lume.

Data deschiderii muzeului, aleasă să marcheze descoperirea mormântului lui Tutankhamon

Data de 1 noiembrie marchează inaugurarea oficială a noii “bijuterii a coroanei” a Egiptului, dar evenimentul va fi rezervat liderilor mondiali și demnitarilor.

Redeschiderea completă pentru public și accesul la toate galeriile, inclusiv la colecția completă Tutankhamon, cu celebra mască de aur, este programată pentru 4 noiembrie 2025 – o dată simbolică, marcând 103 ani de la descoperirea mormântului lui Tutankhamon.

Lungul parcurs al proiectului

Planurile pentru construcția muzeului au fost anunțate în 1992.

Piatra de temelie a fost pusă la începutul anului 2002 de președintele de atunci al Egiptului, Hosni Mubarak, deși la acel moment nu fuseseră încă selectate un birou de arhitectură sau o firmă de construcții care să se ocupe de noul complex muzeal.

Pentru proiectul de arhitectură, organizatorii au organizat un concurs unde au primit 1.557 de înscrieri, din 82 de țări, ceea ce îl face al doilea cel mai mare concurs de arhitectură din istorie.

Contractul principal a fost atribuit în 2003 firmei de arhitectură irlandeză Heneghan Peng, dar în total o echipă de 300 de persoane din 13 companii din șase țări diferite a sfârșit prin a contribui la faza de proiectare a muzeului.

Construcția efectivă a început în 2005 și a fost complet finalizată în 2023.

Costul inițial era estimat la aproximativ 500 de milioane de dolari, dar întârzierile, schimbările și alți factori au ridicat prețul final al complexului la peste un miliard de dolari.

Primul exponat transferat: O statuie de zece metri și 83 de tone

În 2006, deși noul muzeu nu era nici pe departe finalizat la acea vreme, guvernul a decis să transfere unul din primele exponate – o statuie enormă veche de 3.200 de ani a faraonului Ramses al II-lea, care se afla anterior în mijlocul unui giratoriu din Cairo, cunoscut sub numele de Piața Ramses.

Statuia de 83 de tone a fost transportată la centrul de conservare a muzeului pentru a opri deteriorarea cauzată de poluare, care o afectase în timpul șederii sale de cinci decenii în piață.

În 2018, statuia a fost transferată la locul de odihnă final, de la intrarea principală a muzeului.

O deschidere amânată din cauza revoluțiilor, pandemiei și războaielor

Deschiderea muzeului a fost amânată de mai multe ori, din 2020 până în 2025, din diverse motive, printre care revoluțiile din Egipt, pandemia de COVID-19, care a afectat pregătirile și logistica, împiedicând deschiderea programată pentru 2020, și, mai nou, conflictul dintre Iran și Israel din iunie 2025.

Un complex muzeal de 50 de hectare, la doar doi kilometri de Piramide

Aflat la doar doi kilometri de Piramide, complexul muzeal se întinde pe o suprafață totală de 50 de hectare, cu clădirea principală și exponatele ocupând o treime din suprafață.

Două dintre cele trei laturi ale clădirii se aliniază direct cu Marea Piramidă a lui Keops și cu Piramida lui Menkaure.

Spațiul din jurul muzeului include o piață mare plină cu curmali, dominată de un obelisc uimitor, situat pe o bază de granit ridicată.

Fațada din piatră de alabastru translucidă a muzeului este decorată cu hieroglife, iar accesul în marele atrium, unde sunt expuse cele mai mari statui, se face printr-o clădire în formă de piramidă.

Scara muzeului este încununată cu ferestre din podea până în tavan, care oferă o priveliște dramatică asupra Piramidelor din apropiere. În interior, galeriile principale expun totul – de la o perucă veche de 3.100 de ani, împletită din păr uman, până la un colosal crocodil mumificat.

100.000 de exponate, 20.000 dintre ele expuse pentru prima dată

Colecția muzeului cuprinde cele mai valoroase artefacte din diferite perioade ale civilizației egiptene, din perioada pre-dinastică până în perioada coptă (de la 3100 î.Hr. la 400 d.Hr.), în 12 galerii aranjate pe perioade de timp și teme (Societate/Faraoni/Credințe).

Exponatele, al căror număr este estimat să depășească 100.000 de artefacte, au fost aduse atât din colecția și vastele depozite ale vechiului muzeu din Piața Tahrir din centrul orașului Cairo, dar și din alte orașe.

Dintre ele, cel puțin 20.000 vor fi expuse pentru prima dată.

Printre acestea, toate exponatele din colecția Tutankhamon, care cuprinde 5.398 de piese, expuse într-o secțiune de 7.500 de metri pătrați a muzeului.

Carul, sandalele, patul ceremonial, sicriul de aur, chiar și învelișurile de in folosite pentru a-i pregăti trupul pentru viața de apoi sunt toate aici.

Unele dintre aceste piese au fost împrăștiate anterior în depozit sau expuse doar ca parte a unor expoziții temporare.

Aduse la un loc, oferă o privire asupra vieții personale și politice a unui adolescent a cărui moarte a devenit cel mai durabil mit al egiptologiei.

Artefacte rare, restaurate pe sume uriașe, și realitate virtuală

Printre alte piese rare care vor fi expuse pentru prima dată se numără barca solară a faraonului Keops, a cărei restaurare a costat cinci milioane de dolari, sau colecția reginei Hetepheres (mama lui Keops).

Pe lângă expozițiile permanente, expozițiile temporare, expozițiile speciale și muzeul pentru copii, noul muzeu a fost special conceput pentru a folosi cele mai noi tehnologii, cum ar fi realitatea virtuală și ecrane gigantice.

Cinci milioane de vizitatori pe an

Inaugurarea muzeului este un moment de referință pentru industria turismului din Egipt, în contextul în care turismul contribuie aproape 9% din PIB-ul Egiptului: oficialii cred că Marele Muzeu Egiptean va atrage aproximativ 15.000 de vizitatori pe zi, de aproximativ trei ori mai mulți oameni care vizitau vechiul muzeu.

Aceasta va însemna peste cinci milioane de vizitatori pe an.

Mai mult decât un muzeu, Marele Muzeu Egiptean este un proiect național care îmbină cultura, conservarea și ambiția economică, iar inaugurarea sa va fi una dintre cele mai importante evenimente culturale ale secolului.

Foto: Profimedia