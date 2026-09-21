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Grindeanu anunță că PSD nu va vota ”Guvernul Bolojan 2.0” și susține că acțiunile lui Siegfried Mureșan din ultimele zile demonstrează că acesta nu își dorește să ajungă premier

Grindeanu anunță că PSD nu va vota ”Guvernul Bolojan 2.0” și susține că acțiunile lui Siegfried Mureșan din ultimele zile demonstrează că acesta nu își dorește să ajungă premier
Sorin Grindeanu / Foto - Mediafax
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PSD a anunțat, prin intermediul unei conferințe de presă, că social-democrații nu vor vota guvernul Mureșan. Sorin Grindeanua transmmis că formațiunea sa va vota doar un guvern din care face parte, chiar și minoritar, fie din Coaliție.

Grindeanu: ”Unii vor să rămână blocați în cămară. Să aprindem lumina, atunci”

Grindeanu a făcut o trecere în revistă a guvernării Bolojan și a punctat că partidul său nu poate ”gira prin vot continuarea acestui model economic al dezastrului”

”PSD a decis astăzi să NU voteze Guvernul Bolojan 2.0!
 PSD votează doar un Guvern din care face parte- fie minoritar, fie de Coaliție!
 PSD spune astfel STOP CONTINUĂRII politicilor de sărăcire a românilor și economiei românești! Românii NU mai pot suporta taxe crescute, prețuri mai mari, și concedieri pe bandă rulantă!
Unii vor să rămână blocați în cămară. Să aprindem lumina, atunci! Să vedem ce a rămas în cămară după un an și jumătate cu Bolojan la putere!
Doamnelor și domnilor,
1. România are cea mai mare cădere economică din ultimii 5 ani și jumătate.
2. România are cea mai mare inflație din ultimii 3 ani (din aprilie 2023 încoace).
3. În economie s-au pierdut cele multe locuri de muncă din ultimii 15 ani (-70.000 la efectivul salariaților).
4. Avem 12 luni consecutive de scădere a puterii de cumpărare, iar cei mai afectați sunt pensionarii.
5. Avem cea mai puternică prăbușire a consumului din Europa.
6. Avem cea mai mare cădere a producției industriale din UE (-6,3%).
7. Ne confruntăm cu cea mai mare scădere a investițiilor străine directe din ultimii 15 ani – cu aproape 600 de milioane de euro mai puțin doar în trim. 2 din 2026.
8. La toate acestea, se adaugă cele mai mari majorări la prețul energiei electrice și la combustibili, cu benzina la peste 10 lei și motorina la peste 11 lei.

PSD nu poate gira prin vot continuarea acestui model economic al dezastrului.
Am văzut că dl Mureșan a anunțat mândru că vrea să fie discipolul lui Bolojan.
 De aceea, PSD NU îl poate vota! Noi și peste 80 la sută dintre români nu avem încredere că sub falsul drapel al reformei nu vor fi făcute NOI tăieri”, a transmis Sorin Grindeanu.

”Tot ceea ce a făcut Siegfried Mureșan în ultimele zile demonstrează că nici măcar nu își dorește să ajungă premier. Este doar o regie de prost-gust pusă în scenă pe spatele și răbdarea tuturor românilor.
În loc de atacuri la PSD și de continuarea politicilor lui Bolojan, m-aș fi așteptat de la dl Mureșan să ne spună de unde acoperă cele 30 de miliarde lipsă din buget și de ce au mutat banii din ultimul trimestru al anului pentru a acoperi trimestrul 3. Aș fi vrut să vedem planul domnului Mureșan pentru rectificare, dar și ce se întâmplă cu bugetul pe 2027.
➢ Pentru toate acestea și nu numai, PSD a decis astăzi să NU voteze Guvernul Bolojan 2.0!

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