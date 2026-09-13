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Céline Dion a revenit pe scenă după o pauză de șase ani. Cântăreața a izbucnit în lacrimi. Ce le-a transmis fanilor

Céline Dion a revenit pe scenă după o pauză de șase ani. Cântăreața a izbucnit în lacrimi. Ce le-a transmis fanilor
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Céline Dion a plâns pe scena din Paris, unde a apărut după o pauză de șase ani, scrie The Guardian. Cântăreața a lipsit din lumina reflectoarelor din cauza problemelor grave de sănătate.

Sâmbătă, vizibil emoționată, Céline Dion s-a adresat mulțimii de fani, la concertul sold-out: „A fost minunat să fim toți împreună”.

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„Am făcut o promisiune. Am promis că voi reveni pe scenă. Iată-mă aici, cântând pentru voi și pentru mine. Vă mulțumesc foarte mult pentru susținerea voastră, pentru răbdarea voastră. Sunt tot ceea ce sunt pentru că voi mă iubiți”, a spus Céline Dion.

Ultima oară, Céline Dion a cântat pe scenă în 2020, în turneul ei, Courage, dar nu a mai putut să continue cu un concert programat pentru America de Nord, în 2022, după ce a fost diagnosticată cu SPS (sindromul persoanei rigide) în același an.

Cântăreața, care urmează să susțină o serie de concerte la Plenitude Arena din Paris în perioada 12 septembrie 2026 – 29 mai 2027, le-a spus fanilor că „a promis că se va întoarce”.

Ce este SPS, boala de care suferă Céline Dion

SPS este o afecțiune neurologică autoimună rară, care provoacă adesea rigiditate musculară și spasme dureroase de severitate variabilă, fiind cauzată de faptul că organismul atacă în mod eronat celulele nervoase sănătoase. Nu există un tratament curativ cunoscut pentru această afecțiune.

După diagnosticul crunt, Dion a renunțat la scenă și a mai avut doar trei apariții scurte: la un concert virtual în scopuri caritabile în timpul pandemiei de COVID (2020), la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Paris (2024), unde a cântat piesa Hymne à l’amour a lui Édith Piaf și la un eveniment de modă al designerului Elie Saab, în Riad, Arabia Saudită (2024).

Concertul de la Paris este primul dintr-o serie de 26 pe care Dion le va avea pe arenă. Numărul concertelor a fost crescut de la 10 la 26, în urma cererii uriașe de bilete.

Dion a anunțat revenirea de ziua ei de naștere, în 30 martie. Toate biletele pentru concert – 1.170 – au fost vândute imediat. Peste 9 milioane de fani au încercat să-și rezerve un loc la concertul lui Dion.

Céline Dion va cânta multe din cele mai cunoscute piese ale sale, printre care „My Heart Will Go On” (câștigătoare de Oscar și Grammy), dar și melodii în engleză și limba ei maternă, franceza, printre care „It’s All Coming Back to Me Now”, „The Power of Love” și „Pour que tu m’aimes encore”.

Sursa foto (main): Capturi YouTube

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