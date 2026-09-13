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Teodora Sava, prima româncă ajunsă la „The Voice UK”, a întors toate cele patru scaune. Cine este tânăra de 24 de ani din Piatra-Neamț

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O tânără româncă a reușit să întoarcă toate cele patru scaune ale antrenorilor la „The Voice UK”. Teodora Sava (24 ani) este originară din Piatra-Neamț și stabilită de câțiva ani la Londra. Românca a urcat pe scena show-ului britanic în ediția difuzată sâmbătă, 12 septembrie, de ITV1.

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Teodora a fost mereu pasionată de muzică. În România, ea a participat la „Next Star”, „X Factor” (semifinala) și alte concursuri.

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Are studii muzicale la Londra, un atelier BBC Introducing și dorește să-și clădească de la zero o carieră în UK.

Cu două zile înainte să apară pe scena de la „The Voice UK”, tânăra recunoștea cât a însemnat pentru ea această audiție.

„Am muncit enorm și mi-am pus sufletul pe tavă pentru momentul pe care sper să-l urmăriți sâmbătă”, spunea artista într-un mesaj transmis înaintea emisiunii, citat de Mesagerul de Neamț.

Teodora Sava a concurat la „The Voice UK” alături de Triple Threat, Cris Quammie și Jack Algar. În acest sezon, antrenorii sunt will.i.am, Sir Tom Jones, Kelly Rowland, precum și Tom Fletcher și Danny Jones de la McFly, care împart un scaun.

Cine este Teodora Sava, prima româncă ajunsă la „The Voice UK”

Teodora este prima româncă ajunsă la „The Voice UK”, după ce a trecut de etapele de selecție care preced audițiile televizate, iar vestea reușitei sale a fost distribuită și în comunitatea românească din UK.

Teodora Sava este originară din Piatra-Neamț și a început să cânte de la grădiniță.

În copilărie și adolescență, Teodora a studiat muzica, inclusiv flaut și pian, iar aparițiile la concursurile TV i-au adus prima recunoaștere.

A participat la „Next Star”, iar în 2017 la „X Factor România”. Avea numai 15 ani când, la audițiile „X Factor”, a reușit deja o performanță care seamănă cu cea din UK: i-a ridicat de pe scaune pe jurați.

Teodora a cântat colinde tradiționale românești alături de Roconect, în Trafalgar Square, în fața unui public mult mai mic decât audiența televiziunii britanice.

A ajuns în semifinala „X Factor”

Teodora a intrat în echipa Deliei și a ajuns chiar până în semifinalele sezonului 7 al „X Factor”. Pe scena concursului a interpretat piese dificile, printre care „Alive”, de Sia, și „Listen”, de Beyoncé. Ștefan Bănică jr o descria atunci drept una dintre concurentele capabile să cânte indiferent de presiunea momentului.

A plecat din Piatra-Neamț la Londra

Peste ani, Teodora a plecat la Londra. Artista a povestit că plecarea în Marea Britanie a fost făcută mai mult ca un vis, decât ca un plan bine stabilit.

La Londra, Teodora a urmat BIMM University, unde a studiat „Popular Music Performance and Music Business”. A absolvit în 2023 cu First Class Honours. În timpul facultății a primit și una dintre primele confirmări importante că intrase în circuitul muzical britanic.

În noiembrie 2022, Teodora Sabine Sava a fost unul dintre numai cinci studenți BIMM London selectați pentru un atelier BBC Introducing organizat la legendarele studiouri Maida Vale din vestul Londrei. Acolo, studenții au participat la sesiuni de compoziție și au lucrat alături de artiști și profesioniști din industrie. BIMM o menționează oficial pe Teodora între cei cinci participanți.

A început să câștige bani din muzică

La Londra, Teodora cântă, compune, produce și predă muzică, scrie libertatea.ro.

Este artist independent și nu este simplu să duci lipsa unei echipe mari în spate.

În 2025 a fost selectată în programul Incubator al UD Music, dedicat artiștilor tineri și care oferă mentorat, acces la studiouri și sprijin pentru dezvoltarea unei cariere în industria muzicală din UK.

Sursa foto: Capturi „The Voice UK”

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