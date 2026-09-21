EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16:45. Surpriză după surpriză la Dinamo! Le ies toate!

SHOWBIZ Simona Halep, prezentă la ziua de naștere a lui Patrick Ciorcilă, fiului fondatorului Băncii Transilvania. Ce alte vedete au mai venit la petrecere
09:07
„Exclusiv Dinamo” ediție nouă astăzi, de la 16:45. Alexandru Brădescu și Cătălin Mureșanu vin cu informații importante despre ce se întâmplă la echipă după seria fantastică.
Dăm calificativele după meciul cu Farul și explicăm ce s-a întâmplat la pauză. Analizăm și mutările care se mai pregătesc.
Azi, luni, de la 16.45, o nouă ediție „Exclusiv Dinamo”, show-ul ProSport dedicat „câinilor roșii”, în direct pe canalul de YouTube ProSport și pe Facebook ProSport.