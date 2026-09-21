Militar plecat în căutarea unei drone, prins băut la volan după ce a intrat cu mașina într-un stâlp

Un militar în vârstă de 24 de ani din Republica Moldova a fost prins băut la volan după ce a provocat un accident cu o mașină de serviciu a Armatei Naționale.
Militarul se afla într-o misiune de căutare a unei drone când autoturismul pe care îl conducea a intrat într-un stâlp de electricitate și într-un parapet. Testarea cu aparatul Drager a indicat 0,99 mg/l alcool pur în aerul expirat. Accidentul s-a produs în noaptea de duminică spre luni, în jurul orei 03:00, în orașul Otaci, din raionul Ocnița.
Potrivit Ministerului Apărării de la Chișinău, în evenimentul rutier a fost implicat un autoturism de serviciu din dotarea Armatei Naționale. Mașina a ieșit de pe traseu și a lovit un stâlp de electricitate și un parapet. Militarii aflați în autoturism au scăpat fără răni.
Potrivit Radio Moldova, Militarii se deplasau în zonă pentru a căuta o dronă, în contextul unui incident aerian semnalat în nordul Republicii Moldova. În urma accidentului, șoferul, un militar de 24 de ani, a fost testat cu aparatul Drager. Rezultatul a indicat 0,99 mg/l alcool pur în aerul expirat.
Ministerul Apărării de la Chișinău a declanșat o anchetă internă pentru a stabili toate împrejurările în care s-a produs accidentul. O comisie constituită la nivelul instituției a decis suspendarea din funcție a militarului care se afla la volan, pe durata investigației.
În funcție de rezultatele cercetării, militarul va fi sancționat conform legislației în vigoare, a precizat Ministerul Apărării.