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Militar plecat în căutarea unei drone, prins băut la volan după ce a intrat cu mașina într-un stâlp

Elena Popescu
Militar plecat în căutarea unei drone, prins băut la volan după ce a intrat cu mașina într-un stâlp
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Un militar în vârstă de 24 de ani din Republica Moldova a fost prins băut la volan după ce a provocat un accident cu o mașină de serviciu a Armatei Naționale.

Militarul se afla într-o misiune de căutare a unei drone când autoturismul pe care îl conducea a intrat într-un stâlp de electricitate și într-un parapet. Testarea cu aparatul Drager a indicat 0,99 mg/l alcool pur în aerul expirat. Accidentul s-a produs în noaptea de duminică spre luni, în jurul orei 03:00, în orașul Otaci, din raionul Ocnița.

Potrivit Ministerului Apărării de la Chișinău, în evenimentul rutier a fost implicat un autoturism de serviciu din dotarea Armatei Naționale. Mașina a ieșit de pe traseu și a lovit un stâlp de electricitate și un parapet. Militarii aflați în autoturism au scăpat fără răni.

Militarii plecaseră în căutarea unei drone

Potrivit Radio Moldova, Militarii se deplasau în zonă pentru a căuta o dronă, în contextul unui incident aerian semnalat în nordul Republicii Moldova. În urma accidentului, șoferul, un militar de 24 de ani, a fost testat cu aparatul Drager. Rezultatul a indicat 0,99 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Ministerul Apărării de la Chișinău a declanșat o anchetă internă pentru a stabili toate împrejurările în care s-a produs accidentul. O comisie constituită la nivelul instituției a decis suspendarea din funcție a militarului care se afla la volan, pe durata investigației.

În funcție de rezultatele cercetării, militarul va fi sancționat conform legislației în vigoare, a precizat Ministerul Apărării.

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