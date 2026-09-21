O rețea de infractori români a furat sute de milioane de dolari din bugetul Statelor Unite. Autoritățile americane au descoperit că gruparea clona cardurile sociale învechite, lăsând fără ajutoare de hrană milioane de familii americane sărace.

Procurorii americani susțin că în luna martie a acestui an un cetățean român a intrat într-un magazin 7-Eleven din Toledo, Ohio, și a montat în secret un dispozitiv numit „skimmer” pe un terminal de plăți cu cardul. Bărbatul ar fi făcut parte dintr-o grupare criminală cu sediul în California, condusă de un compatriot român poreclit „Piranha”, relatează The Wall Street Journal.

Cetățenii cu venituri mici din SUA care primesc ajutoare sociale (cupoane alimentare) pe un card special emis de guvern (asemănător unui card de debit). Hoții furau practic banii de mâncare oferiți de statul american oamenilor săraci, chiar în momentul în care aceștia își făceau cumpărăturile la magazinele de proximitate.

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Din dosarele judiciare reiese că informatorii au contribuit la dejucarea complotului. Însă autoritățile americane afirmă că această operațiune reflectă un mod de operare pe care grupările de crimă organizată din România îl folosesc pe întreg teritoriul Statelor Unite pentru a sustrage sute de milioane de dolari din fondurile publice. Faptul că statele se bazează pe tehnologia învechită a benzii magnetice facilitează acest lucru, scrie WSJ.

Anchetatorii afirmă că grupările de hoți se bazează pe „ingineri” discreți, care realizează cu meticulozitate dispozitive de sustragere a banilor, pe care chiar și comercianții cei mai atenți le pot trece cu vederea.

Potrivit autorităților SUA, veniturile ilicite sunt folosite pentru închirierea de mașini de lux și a unor case cu piscine. Banii lichizi sub formă de criptomonede sunt transferați înapoi în România și ajung în sectorul imobiliar, în industria jocurilor de noroc și la șefii grupărilor criminale.

Zeci de români, urmăriți penal în SUA

The Wall Street Journal subliniază că, începând din 2020, zeci de cetățeni români au fost urmăriți penal pentru fraudarea cardurilor de ajutor social în orașe precum McComb (Mississippi), Laurel (Maryland) și Portland (Oregon).

Peste 50 de persoane, multe dintre ele având legături cu România, au fost acuzate în sudul Californiei, unul dintre primele epicentre ale acestor infracțiuni și locul în care își desfășoară activitatea mulți antreprenori.

În ciuda măsurilor severe luate de administrația Trump împotriva fraudei în domeniul ajutoarelor sociale, infractorii și-au diversificat tacticile, afirmă autoritățile.

„Aceștia folosesc boți pentru a ghici numerele de cont ale beneficiarilor de ajutoare sociale. De asemenea, efectuează tranzacții frauduloase cu conturile de cupoane alimentare ale oamenilor prin intermediul unor terminale de carduri de credit clonate, apoi transferă fondurile în propriile conturi bancare.“, precizează ziarul. „Din păcate, afacerea este în plină expansiune”, a declarat Michael Peck, șeful Centrului Global de Operațiuni de Investigații al Serviciului Secret, care combate criminalitatea financiară.

Americanii s-au concentrat pe somalezi și au subestimat românii

Potrivit WSJ, eforturile Casei Albe s-au concentrat în mod vizibil asupra comunității somaleze din Minnesota, unde s-au înregistrat zeci de condamnări încă din perioada administrației Biden. Însă, în ultimii ani, bandele românești s-au aflat în prim-planul unor fraude pe scară largă privind furtul de prestații sociale, prin utilizarea dispozitivelor de skimming, pe întreg teritoriul Statelor Unite.

Infractorii exploatează o vulnerabilitate binecunoscută a cardurilor pe care majoritatea americanilor cu venituri mici le folosesc pentru a obține ajutor: tehnologia benzii magnetice inventată în anii 1960.

Dispozitivele de copiere a datelor, care se potrivesc perfect peste terminalele de plată și arată aproape identic cu acestea, înregistrează electronic numărul contului și codul PIN al utilizatorului în timpul unei achiziții.

O rețea globală

Deși nu este vorba de un monopol, grupările românești de crimă organizată domină rețeaua de fraudă cu skimmere, afirmă oficialii din forțele de ordine. Liderii bandelor, care de obicei își au sediul în străinătate, conduc o ierarhie flexibilă care se bazează pe membrii de rang inferior pentru sarcini mai riscante, precum instalarea skimmerelor. Aceștia se deplasează frecvent dintr-un oraș în altul sub nume false. Instalarea la o casă de marcat durează câteva secunde, adesea în timp ce un hoț blochează vederea casierului cu un obiect, cum ar fi un pachet de 12 role de prosoape de hârtie.

Autoritățile afirmă că mulți români implicați în aceste infracțiuni se află ilegal în SUA, fie pentru că au depășit termenul de valabilitate al vizelor, fie pentru că nu s-au prezentat la audierile privind azilul, fie pentru că au trecut ilegal granița.

Anul trecut, un cetățean român a fost arestat în timp ce încerca să reintre în SUA într-o ambulanță mexicană, pretinzând că este un american rănit, potrivit documentelor judiciare. Agenții au bănuit că avea sânge fals pe față. Acesta a fost pus sub acuzare după ce agenții federali au stabilit că bărbatul, care avea o diplomă în economie, făcea parte dintr-un grup de hoți care foloseau carduri false pentru a retrage 105.000 de dolari în Los Angeles din conturile unor deținători de carduri EBT din New York.

Cunoștințele tehnologice folosite de grupurile criminale, spun americanii, își au originea în perioada Războiului Rece, când regimul comunist din România a pregătit o mulțime de ingineri. Odată cu proliferarea internet-cafenelelor, România a înregistrat, de asemenea, o creștere vertiginoasă a ratei criminalității cibernetice, ajungând la una dintre cele mai ridicate din lume, potrivit Departamentului de Stat. Până în 2015, spun autoritățile, infractorii români desfășurau operațiuni pe scară largă de skimming la bancomate în centrele turistice mexicane Cancún și Cozumel.

În timpul pandemiei, escrocii și-au concentrat eforturile tot mai mult asupra Statelor Unite.