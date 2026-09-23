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Ninge abundent pe Transfăgărăşan. Ce recomandări au salvamontiștii pentru șoferii care pornesc la drum

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Abia a venit toamna, că iarna și-a făcut deja simțită prezența pe Transfăgărășan. Ninsoarea a început la altitudini de peste 1.500 de metri, iar Salvamont Argeș îi avertizează pe șoferii care ajung în zonă să circule prudent și să țină cont de schimbările rapide ale vremii.

Salvamont Argeș a transmis, într-o postare pe rețelele sociale, că ninsoarea abundentă a început pe Transfăgărășan la altitudini de peste 1.500 de metri. Temperaturile scăzute pot favoriza apariția unor porțiuni alunecoase, iar condițiile de drum se pot schimba rapid pe măsură ce crește altitudinea.

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Salvamontitștii le recomandă conducătorilor auto care au de parcurs Transfăgărășanul să adapteze viteza la condițiile meteo și de drum și să păstreze o distanță mai mare între mașini. De asemenea, șoferii sunt sfătuiți să evite manevrele bruște și depășirile riscante și să verifice dacă autoturismele sunt echipate corespunzător pentru condiții de sezon rece.

„Dacă aveți de parcurs această zonă:

  • adaptați viteza la condițiile meteo și de drum;
  • păstrați o distanță mai mare între autovehicule;
  • evitați manevrele bruște și depășirile riscante;
  • verificați ca autovehiculul să fie echipat corespunzător sezonului rece;
  • luați în calcul faptul că condițiile se pot schimba rapid odată cu creșterea altitudinii”, a transmis Salvamont Argeș.

Drumarii au intervenit pe Transfăgărășan

Și Direcția Regională de Drumuri și Poduri Brașov a anunțat că pe Transfăgărășan ninge abundent. Drumarii au intervenit cu două utilaje și au împrăștiat peste 5 tone de sare pentru curățarea carosabilului. Potrivit DRDP Brașov, în zona alpină, în special la Bâlea Lac, se circulă în condiții de iarnă.

„Ninsoare abundentă pe Transfăgărășan! Am intervenit cu două utilaje și peste 5 tone de sare pentru curățarea carosabilului dar, în continuare se circulă în condții de iarnă, mai ales în zona alpină, la Bâlea Lac”.

Reprezentanții instituției le recomandă șoferilor care vor să parcurgă Transfăgărășanul să se informeze înainte de plecare cu privire la condițiile de trafic și să nu pornească la drum dacă autoturismele lor nu sunt pregătite pentru condiții de iarnă.

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