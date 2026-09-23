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Vreme rece în toată țara. Unde vor fi ploi, lapoviță și ninsori. Meteorologii ANM, detalii de ultimă oră pentru Gândul

Vreme rece în toată țara. Unde vor fi ploi, lapoviță și ninsori. Meteorologii ANM, detalii de ultimă oră pentru Gândul
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Vremea rămâne rece și astăzi, mai ales în jumătatea de nord a țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 12 grade în estul Transilvaniei și 22 de grade în sud, în lunca Dunării. Meteorologii anunță ploi în mai multe regiuni, iar la munte, la altitudini mari, sunt așteptate în continuare lapovița și ninsoarea.

Meteorologul de serviciu al ANM a transmis noi informații despre evoluția vremii în România la solicitarea Gândul.

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ANM: Ploi în mai multe regiuni și lapoviță la munte

Vremea va rămâne rece în toate regiunile țării, iar în centrul și nord-vestul teritoriului va fi deosebit de rece. Temperaturile maxime vor porni de la 12 grade în estul Transilvaniei și vor ajunge la cel mult 22 de grade în sud, în lunca Dunării.

„Vreme rece și astăzi la nivelul întregii țări, chiar deosebit de rece în centrul țării, nord-vestul. Temperaturi ce pornesc astăzi de la 12 grade în estul Transilvaniei și ajung la cel mult 22 de grade în partea de sud, în lunca Dunării”, a precizat, pentru Gândul, meteorologul ANM.

Ploile vor fi mai frecvente în Maramureș, în mare parte din Transilvania și Moldova, iar în restul țării pe arii restrânse. Meteorologii mai spun că la munte, la altitudini de peste 1.800 de metri, sunt așteptate în continuare precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, iar pe crestele munților se poate forma chiar și un strat de zăpadă.

„În ceea ce privește precipitațiile, așteptăm ploi mai multe astăzi în Maramureș, în mare parte din Transilvania și Moldova și pe arii restrânse prin restul țării, iar la munte, în continuare peste 1.800 de metri, precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare și chiar strat de zăpadă pe crestele munților”.

De asemenea, vântul va avea intensificări în zona înaltă, în special în Carpații Meridionali și de Curbură, unde rafalele vor ajunge la 60-70 de km/h. În sud-vestul și estul țării, vitezele vântului vor ajunge la 35-45 de km/h.

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Vremea din Capitală va fi rece astăzi, cu înnorări temporare și posibile ploi de scurtă durată. Vântul va sufla slab până la moderat, iar temperatura maximă va fi de 20-21 de grade Celsius.

„În Capitală, o vreme rece astăzi cu înnorări temporare și posibile ploi de scurtă durată, vânt slab la moderat și o temperatură maximă de 20-21 de grade”, a transmis meteorologul ANM.

Sursa: ANM

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