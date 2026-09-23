Un pod de fier din comuna Asău, sat Ciobănuș, județul Bacău, s-a prăbușit, miercuri dimineața, în urma trecerii unei macarale de mare tonaj. ISU Bacău a intervenit cu o autospecială de stingere, un echipaj de descarcerare și un echipaj SMURD, iar circulația a fost deviată.

Podul metalic a cedat miercuri dimineață, după ce a fost traversat de o macara de mare tonaj. Potrivit Bacău.net, circulația pe drumul național DN12A, care face legătura între Comănești și Miercurea-Ciuc, este blocată.

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La locul incidentului au fost mobilizate forțe și mijloace din cadrul ISU Bacău, respectiv o autospecială de stingere, echipajul de descarcerare și un echipaj SMURD. De asemenea, au fost anunțate Secția Drumuri Naționale și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență. În urma evenimentului, nu au fost înregistrate victime.

„La locul evenimentului au fost mobilizate forțe și mijloace din cadrul ISU Bacău, respectiv o autospecială de stingere, echipajul de descarcerare și un echipaj SMURD. De asemenea, au fost anunțate Secția Drumuri Naționale și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență”, a transmis ISU Bacău.