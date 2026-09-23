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Cristina Demetrescu numește zodia care ar putea ajunge la Poliție pe final de septembrie 2026. Ce probleme cu legea vor avea acești nativi

Cristina Demetrescu numește zodia care ar putea ajunge la Poliție pe final de septembrie 2026. Ce probleme cu legea vor avea acești nativi
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Astrologul Cristina Demetrescu a numit zodia care ar putea ajunge la Poliție pe final de septembrie 2026. Iată ce probleme cu legea vor avea nativii aceștia.

Cristina Demetrescu a adus, la emisiunea „Vorbește Lumea” de la PRO TV, despre principalele previziuni astrologice pentru finalul lunii septembrie. Potrivit previziunilor sale, pentru zodia Leu, căci despre ea este vorba, poate apărea situații în care să dea interviuri, să depună sau să publice manuscrise, să scrie, să dea declarații la poliție în calitate de martori.

Nativii pot fi chemați, într-un fel sau altul, într-un cadru public, să declare ceva și trebuie să fie foarte atenți, pentru că s-ar putea să fie exact în situația în care să trădeze pe cineva. Așadar, nativii au parte de un avertisment din partea astrologului. Mai mult, potrivit predicțiilor pentru această zodie, exact momentul acela în care conștiința trebuie să le spună nativilor Leu ce anume trebuie să facă și ce anume trebuie să declare.

Predicțiile generale ale ultimelor zile din luna septembrie arată că aceasta este o perioadă în care trebuie să respectăm bunele maniere și dress code-ul, mai ales la anumite întâlniri. Nu știm peste cine dăm, nu se știe ce va fi în relația respectivă și în ce direcție se va duce, așa că trebuie să ne purtăm frumos, zice Cristina Demetrescu.

Totodată, astrologul ma atrage atenția că este o perioadă în care trebuie să controlăm grimasele rebele și ar fi bine să fim pregătiți și cu un speech.

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