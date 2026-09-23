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Nicușor Dan își susține discursul în Adunarea Generală a ONU. Care sunt temele abordate de președintele României

Nicușor Dan își susține discursul în Adunarea Generală a ONU. Care sunt temele abordate de președintele României
Nicușor Dan își susține discursul în Adunarea Generală a ONU / Sursa FOTO: screenshot video
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Nicușor Dan susține astăzi, 23 septembrie, discursul României la Adunarea Generală a ONU, cea de-a 81-a sesiune din istorie. Președintele va participa și la reuniunile dedicate Ucrainei și Crimeei.

Șeful statului va sublinia eforturile depuse de România pentru susținerea procesului de reformare a organizației și contribuția țării noastre la asigurarea păcii, securității și ordinii internaționale bazate pe reguli și norme, conform administrației prezidențiale.

Nicușor Dan, invitat la Summit-ul Crimeei

Tot azi, după susținerea intervenției naționale, Nicușor Dan va participa la cel de-al șaselea Summit al Platformei Internaționale „Crimeea, a Test of Unity, a Call for Action”, precum și la reuniunea Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite pe tema Ucraina.

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Tema celei de-a 81 sesiuni a Adunării Generale a ONU este „Redarea încrederii, gestionarea transformării: o Organizație a Națiunilor Unite care obține rezultate în avantajul tuturor”. Președintele Adunării Generale la cea de-a 81-a sesiune este diplomatul Khalilur Rahman, din Republica Populară Bangladesh. Cea de-a 81-a sesiune a Adunării Generale a ONU s-a deschis la 8 septembrie 2026, iar în intervalul 22-29 septembrie au loc dezbaterile generale și întâlnirile la nivel înalt (Săptămâna la Nivel Înalt a sesiunii).

În cadrul Dezbaterii Generale – reuniunea anuală a șefilor de stat și de guvern de la începutul sesiunii Adunării Generale – liderii mondiali susțin discursuri în care își prezintă pozițiile și prioritățile, în contextul unor provocări globale complexe și interconectate.

Astfel, pe 23 septembrie, au loc Reuniunea la nivel înalt pentru marcarea celei de-a 40-a aniversări a Declarației privind dreptul la dezvoltare, precum și Reuniunea la nivel înalt privind acțiunile climatice și tranziția justă.

  • 24 septembrie – are loc reuniunea la nivel înalt pentru abordarea amenințărilor existențiale generate de creșterea nivelului mării, iar la 25 septembrie reuniunea la nivel înalt privind prevenirea, pregătirea și răspunsul în caz de pandemie.
  • 28 septembrie – are loc reuniunea la nivel înalt pentru a marca cea de-a 25-a aniversare a adoptării Declarației și Programului de Acțiune de la Durban.
  • 29 septembrie – are loc reuniunea plenară la nivel înalt pentru a marca și a promova Ziua internațională pentru eliminarea totală a armelor nucleare.

Cine face parte din ONU

Adunarea Generală a ONU este, alături de Consiliul de Securitate, Consiliul Economic și Social (ECOSOC), Consiliul de Tutelă, Curtea Internațională de Justiție, Secretariatul, unul dintre cele șase organisme care alcătuiesc eșafodajul instituțional al ONU. Adunarea Generală a ONU este compusă din cele 193 de state membre.

Adunarea Generală poate discuta orice problemă referitoare la Carta ONU sau la funcțiunile oricărui organism al ONU. Poate face recomandări statelor membre ONU și Consiliului de Securitate în orice problemă, cu excepția celor aflate în dezbaterea Consiliului de Securitate al ONU.

Deciziile în probleme privind pacea și securitatea internaționale sunt adoptate cu două treimi din votul statelor membre, iar în alte probleme, cu majoritate simplă. Adunarea Generală își desfășoară activitatea în cadrul sesiunilor plenare anuale, care se deschid în luna septembrie a fiecărui an, precum și în cadrul celor șase comisii pe care le cuprinde.

Dezbaterile generale în cadrul plenarei Adunării Generale a ONU se desfășoară de-a lungul unei perioade de două săptămâni, sesiunile organizându-se la sediul ONU din New York. Sesiuni speciale pot fi organizate la cererea Secretarului General sau la cererea majorității statelor membre.

România a fost membru nepermanent al Consiliului de Securitate în anii 1962, 1976-1977, 1990-1991 și 2004-2005.

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