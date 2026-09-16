Prima pagină » Actualitate » Ciobanii au întins masa în Piața Victoriei, chiar lângă locul ciocnirilor cu jandarmii. „Asta trebuie apărată, dacă nu vreți să mâncați cancer din magazine”

Ciobanii au întins masa în Piața Victoriei, chiar lângă locul ciocnirilor cu jandarmii. „Asta trebuie apărată, dacă nu vreți să mâncați cancer din magazine”

Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

În dimineața zilei de miercuri, 16 septembrie 2026, ciobanii au întins masa în Piața Victoriei, chiar lângă locul ciocnirilor cu jandarmii. După protestul violent de ieri, o parte dintre protestatari au rămas în Capitală, unii dormind chiar pe trotuare în fața Guvernului, așa cum Gândul v-a arătat AICI imaginile

Ziua de 15 septembrie a adus un protest violent la București. Fermierii au venit la Capitală pentru a-și arăta nemulțumirile și pentru a cere schimbări guvernanților. Protestul care, deși la început s-ar fi arătat a fi liniștit, a degenerat rapid într-o luptă cu forțele de ordine. După protest, o parte dintre fermieri au rămas în Capitală și au dormit pe străzi, în proximitatea Guvernului. Gândul a surprins câțiva dintre ciobanii rămași peste noapte în timp ce se odihneau în spațiile verzi sau direct pe borduri. Vezi AICI imaginilea de azi-noapte.

Sondaj Gândul

Au acționat justificat jandarmii la protestul Fermierilor din Piața Victoriei?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...
Ciobanii au întins masa în Piața Victoriei, chiar lângă locul ciocnirilor cu jandarmii.

Ciobanii au întins masa în Piața Victoriei, chiar lângă locul ciocnirilor cu jandarmii. Sursă foto: capturi video.

Ciobanii au întins masa în Piața Victoriei, pe spațiul verde

Protestul, în schimb, nu a ajuns la final. Miercuri, 16 septembrie, mai mulți fermieri s-au strâns în zona Guvernului, pentru a-și arăta nemulțumirile. Într-un videoclip încărcat de un cioban venit să protesteze la București, o persoană a precizat că mâncarea de bază trebuie apărată, „dacă nu vreți să mâncați cancer din magazine”. În imagini pot fi observate mai multe persoane care consumă alimente, în Piața Victoriei, în zonele verzi. Ciobanii și-au așezat, practic, un picnic și au început să mănânce roșii, pâine, brânză, produse de origine animală, precum și alte alimente.

„Mâncare de bază, sănătoasă. Asta trebuie apărată, dacă nu vreți să mâncați cancer din magazine”, a spus, printre altele, unul dintre ciobanii sosiți la protest.

Ziua de 15 septembrie a fost marcată de violențe în Piața Victoriei, la protestul fermierilor. Accesul mașinilor a fost blocat ore întregi, protestatarii au aruncat cu pietre, bâte, garduri și sticle în jandarmi, iar 24 de persoane au fost rănite. Totodată, 27 de persoane au fost reținute în urma protestului. Totodată, jandarmii au adus întăriri în zonă și au făcut apel la calm.

Sursă video & foto: Facebook Catalin Gaton 

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Scandal cu jigniri în Comisiile de Apărare ale Parlamentului pe cererea lui Nicuşor Dan să sprijinim Ucraina. Proiectul a fost aprobat
09:47
Scandal cu jigniri în Comisiile de Apărare ale Parlamentului pe cererea lui Nicuşor Dan să sprijinim Ucraina. Proiectul a fost aprobat
SPORT Jandarmeria anunță măsuri speciale de ordine la meciul Be’er Sheva – Dinamo Zagreb, din Giulești
09:46
Jandarmeria anunță măsuri speciale de ordine la meciul Be’er Sheva – Dinamo Zagreb, din Giulești
LIVE 🚨 Protestul oierilor continuă în Piața Victoriei. Cum arată acum scena luptelor de ieri. Ciobanii, după o noapte sub cerul liber: ”Rămânem până se rezolvă”
09:40
🚨 Protestul oierilor continuă în Piața Victoriei. Cum arată acum scena luptelor de ieri. Ciobanii, după o noapte sub cerul liber: ”Rămânem până se rezolvă”
ACTUALITATE Traseul Revoluției, fără banii din PNRR. Primăria Timișoara alocă din bugetul local peste 10 milioane de lei pentru finalizarea lucrărilor
09:32
Traseul Revoluției, fără banii din PNRR. Primăria Timișoara alocă din bugetul local peste 10 milioane de lei pentru finalizarea lucrărilor
ACTUALITATE Ce poți cumpăra de la magazinul ANAF Sibiu cu doar 5 lei. Lista produselor este lungă
09:17
Ce poți cumpăra de la magazinul ANAF Sibiu cu doar 5 lei. Lista produselor este lungă
LIVE UPDATE Război în Ucraina, ziua 1.665. Contraofensiva Kievului pe frontul din Donețk: Operațiunea „Vivaldi” împotriva avansului trupelor lui Putin
08:59
Război în Ucraina, ziua 1.665. Contraofensiva Kievului pe frontul din Donețk: Operațiunea „Vivaldi” împotriva avansului trupelor lui Putin
Mediafax
Carrefour, dat în judecată de un director de magazin care acuză hărțuire și discriminare. Ce a decis Tribunalul București
Digi24
Ucraina, fără soluții în fața unor noi arme ruseşti. Militar: „Habar nu avem ce putem face împotriva lor”
Cancan.ro
Mădălina Apostol a rămas fără casa din America! Nick Rădoi a vândut cu 2,5 milioane de dolari palatul în care locuiau
Prosport.ro
GALERIE FOTO. Arbitra a postat imagini cu ea în bikini și reacțiile au venit imediat: „Să intre VAR!”
Adevarul
Jocul dublu făcut de cel mai vechi aliat al Moscovei. General: „Există un capitol la care ignoră interesele lui Putin”
Mediafax
Cu cât au scăzut investițiile străine în România și care sunt domeniile cele mai afectate
Click
Zodiile care au parte de schimbări pe toate planurile, din 16 septembrie
Digi24
Clipe de coșmar pentru pasagerii unui avion al Sepehran Airlines, care a suferit o explozie a unui pneu și avarii la motor
Cancan.ro
Ce făcea amanta generalului Dorin Ioniță în timpul înmormântării. Alice ar fi pus la cale o mișcare neașteptată
Ce se întâmplă doctore
Mesajul dureros al Monicăi Gabor după moartea Mădălinei Apostol. De ce suferea, de fapt, tânăra?
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Cine plătește paguba dacă mașina ta a fost avariată în timpul unui protest? Cum poți obține despăgubiri
Descopera.ro
Găuri ciudate pe Marte! Nimeni nu știe cum s-au format
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La psihiatru: – Am o prietenă imaginară!
Descopera.ro
Pentru prima dată, cercetătorii au teleportat o imagine prin 100 de canale cuantice simultan
Mediafax Spania
Copiii PRIMESC 100 DE EURO pentru ochelari de vedere! Programul a fost deja implementat de Ministerul Sănătății din Spania
LIVE 🚨 Von der Leyen, în discursul privind „starea Uniunii”: UE este în era „cea mai puternică”, dar și „cea mai slabă” din istoria sa
10:20
🚨 Von der Leyen, în discursul privind „starea Uniunii”: UE este în era „cea mai puternică”, dar și „cea mai slabă” din istoria sa
FLASH NEWS Arabia Saudită acuză houthi că au trimis o dronă spre Mecca, locul sfânt al islamului . Rebelii neagă: „O minciună răsuflată”
10:04
Arabia Saudită acuză houthi că au trimis o dronă spre Mecca, locul sfânt al islamului . Rebelii neagă: „O minciună răsuflată”
ANALIZA de 10 Va scăpa Frankenstein din laborator? SUA și China, concurență acerbă în cursa IA, riscurile cresc proporțional
10:00
Va scăpa Frankenstein din laborator? SUA și China, concurență acerbă în cursa IA, riscurile cresc proporțional
VIDEO Ion Cristoiu: Incredibil! Nicușor Dan nu suflă un cuvânt despre drama oierilor, provocată de Comisia Europeană
09:48
Ion Cristoiu: Incredibil! Nicușor Dan nu suflă un cuvânt despre drama oierilor, provocată de Comisia Europeană
EXCLUSIV Natalia Intotero denunță cinismul parlamentarilor. Acuză blocarea legii care trebuia să ajute victimele din blocul explodat anul trecut în Rahova
09:30
Natalia Intotero denunță cinismul parlamentarilor. Acuză blocarea legii care trebuia să ajute victimele din blocul explodat anul trecut în Rahova
FLASH NEWS Zelenski anunță că se va întâlni cu Macron și Trump la New York. Reluarea negocierile directe cu Rusia, miza centrală a Kievului
09:20
Zelenski anunță că se va întâlni cu Macron și Trump la New York. Reluarea negocierile directe cu Rusia, miza centrală a Kievului

Cele mai noi

Trimite acest link pe