În dimineața zilei de miercuri, 16 septembrie 2026, ciobanii au întins masa în Piața Victoriei, chiar lângă locul ciocnirilor cu jandarmii. După protestul violent de ieri, o parte dintre protestatari au rămas în Capitală, unii dormind chiar pe trotuare în fața Guvernului, așa cum Gândul v-a arătat AICI imaginile.

Ziua de 15 septembrie a adus un protest violent la București. Fermierii au venit la Capitală pentru a-și arăta nemulțumirile și pentru a cere schimbări guvernanților. Protestul care, deși la început s-ar fi arătat a fi liniștit, a degenerat rapid într-o luptă cu forțele de ordine. După protest, o parte dintre fermieri au rămas în Capitală și au dormit pe străzi, în proximitatea Guvernului. Gândul a surprins câțiva dintre ciobanii rămași peste noapte în timp ce se odihneau în spațiile verzi sau direct pe borduri. Vezi AICI imaginilea de azi-noapte.

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Ciobanii au întins masa în Piața Victoriei, pe spațiul verde

Protestul, în schimb, nu a ajuns la final. Miercuri, 16 septembrie, mai mulți fermieri s-au strâns în zona Guvernului, pentru a-și arăta nemulțumirile. Într-un videoclip încărcat de un cioban venit să protesteze la București, o persoană a precizat că mâncarea de bază trebuie apărată, „dacă nu vreți să mâncați cancer din magazine”. În imagini pot fi observate mai multe persoane care consumă alimente, în Piața Victoriei, în zonele verzi. Ciobanii și-au așezat, practic, un picnic și au început să mănânce roșii, pâine, brânză, produse de origine animală, precum și alte alimente.

„Mâncare de bază, sănătoasă. Asta trebuie apărată, dacă nu vreți să mâncați cancer din magazine”, a spus, printre altele, unul dintre ciobanii sosiți la protest.

Ziua de 15 septembrie a fost marcată de violențe în Piața Victoriei, la protestul fermierilor. Accesul mașinilor a fost blocat ore întregi, protestatarii au aruncat cu pietre, bâte, garduri și sticle în jandarmi, iar 24 de persoane au fost rănite. Totodată, 27 de persoane au fost reținute în urma protestului. Totodată, jandarmii au adus întăriri în zonă și au făcut apel la calm.

Sursă video & foto: Facebook Catalin Gaton