Invitat la emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, sociologul Mirel Palada pune sub semnul întrebării șansele Guvernului Mureșan înainte ca acesta să fie format și susține că desemnarea lui Siegfried Mureșan ar putea compromite atât varianta liberală, cât și imaginea PNL. Mirel Palada a mai vorbit și despre pregătirea unei guvernări în jurul PSD sau chiar a unei alianțe PSD-AUR. Analistul a explicat că varianta anticipatelor a fost exclusă din start din cauza scorului masiv al AUR în sondaje, în niciun caz din pricina dosarului lui Călin Georgescu. În ultimul sondaj publicat luna aceasta, AUR a obținut scorul de 39,7%. Emisiunea integrală poate fi urmărită aici.

Mirel Palada susține că urmează o propunere de premier susținută de PSD sau chiar o posibilă alianță PSD-AUR

Sociologul Mirel Palada consideră că desemnarea lui Siegfried Mureșan de către președintele Nicușor Dan nu ar reprezenta o încercare reală de a-l instala în funcția de premier, ci o modalitate de a-i compromite imaginea și de a slăbi, în același timp, poziția lui Ilie Bolojan și a PNL. Sociologul mai spune că, după această etapă, ar putea urma o propunere de premier susținută în jurul PSD sau chiar o posibilă alianță PSD-AUR.

„Președintele Nicușor Dan l-a nominalizat pe Siegfried Mureșan să-l facă de râs și să omoare varianta Siegfried Mureșan din mintea românilor și să-i facă astfel de râs și pe Bolojan și pe liberali. Iar următoarea propunere va fi una în jurul PSD-ului, dacă nu cumva chiar în jurul unei alianțe majoritare PSD-AUR, despre care deja începe să se discute în mod deschis în mediul politic românesc”, a declarat sociologul Mirel Palada.

Sondaj Gândul Crezi că Guvernul Siegfried Mureșan va trece de votul Parlamentului? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Scorul electoral al AUR blochează opțiunea declanșării alegerilor anticipate

Sociologul susține că ideea alegerilor anticipate ar fi fost una pur teoretică, având în vedere scorul ridicat pe care AUR îl avea în sondaje înainte de incidentul cu Călin Georgescu. Mirel Palada consideră că AUR s-ar fi situat între 35% și 40%, ceea ce i-ar fi oferit șanse reale să obțină o majoritate în Parlament și să modifice raportul de forțe dintre partidele politice.

„Orice gând de anticipate ar fi fost unul pur și simplu teoretică. Nu putem să avem de-a face cu anticipate atât timp cât AUR, în momentul de față, înainte de incidentul cu arestarea lui Călin Georgescu, era între 35% și 40%, cu șanse foarte mari să facă aproape majoritatea în Parlament și să încurce iremediabil jocurile pentru partidele care sunt fidele cliente stăpânului de la Bruxelles”, a menționat Mirel Palada.

Dosarul penal nu modifică imposibilitatea organizării anticipatelor în perioada următoare

Mirel Palada a relatat că alegerile anticipate nu ar fi putut fi organizate în România în următoarele luni, astfel că, nu ar avea sens discuția privind posibilitatea ca dosarul lui Câlin Georgescu să influențeze sau să împiedice organizarea anticipatelor.

„În consecință, nici nu are rost să discutăm dacă acest dosar vine să alunge sau nu anticipatele, pentru că anticipatele nu ar fi putut să fie făcute în niciun fel în România în următoarele luni”, a spus sociologul Mirel Palada la „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”.

Sondajele de opinie plasează AUR la aproape 40% din intenția de vot a românilor

Barometrul de opinie publică realizat de INSCOP Research în septembrie 2026 indică faptul că AUR se menține pe primul loc în preferințele electoratului, cu o cotă de 39,7% din totalul celor care au exprimat o opțiune de vot.

În rândul cetățenilor care declară că merg sigur la urne, scorul formațiunii atinge 40,2%. În același timp, partidele din fosta coaliție traversează un declin accentuat: PNL este cotat la 16,3%, în timp ce PSD obține 18,7%, iar USR se situează la 9%.

De asemenea, un sondaj CURS realizat în vara anului 2026 a consemnat o respingere masivă a scenariului alegerilor anticipate. Astfel, 58% dintre respondenți s-au declarat împotriva dizolvării Parlamentului, pe fondul unei încrederi de doar 20% în Legislativ și 19% în Guvern.

Sorin Grindeanu a spus că nu exclude un guvern AUR-PSD

Liderul PSD a spus că nu exclude varianta unui guvern cu AUR, însă consideră că, în acest moment, partidul condus de George Simion nu își dorește să intre la guvernare. Potrivit liderului PSD, AUR își dorește să rămână în opoziție, unde să critice actuala putere și să susțină organizarea de alegeri anticipate.

„Suntem aproape de majoritate, dar nu avem 233 de voturi”

Sorin Grindeanu a relatat că a avut în urmă cu aproximativ trei săptămâni o discuție față în față cu liderul AUR, George Simion, și că acesta i-ar fi spus că își dorește alegeri anticipate.

„Mi-a spus foarte clar că el dorește alegeri anticipate, nimic altceva. Și că orice altceva este, să spunem, un joc pe care îl face. Din perspectiva AUR, să știți că e corect să-și dorească alegeri anticipate. Pentru că vor să valorifice procentele pe care le au în sondaje. Așa că eu nu pot să nu-l cred pe George Simion”, a afirmat liderul PSD.

Acesta a explicat și că, în actuala configurație parlamentară, PSD și AUR nu au singure majoritatea necesară pentru formarea unui guvern.