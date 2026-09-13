Cristian Tudor Popescu ironizează masa de 20.000 de oameni din Piața Constituției. Într-o postare pe Facebook, gazetarul a comparat masa de peste cinci kilometri, la care au participat 20.000 de oameni, cu monumentele emblematice ale marilor orașe europene.

Cristian Tudor Popescu a ironizat evenimentul „Masa care Unește”, organizat în Piața Constituției. El a ironizat și mesajul organizatorilor privind apropierea dintre oameni prin intermediul evenimentului. El a lansat, în aceeași notă satirică, o propunere privind organizarea unui eveniment inspirat din obiceiurile romanilor antici

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„Monumentul MCN. Parisul are Tour Eiffel, Londra-Big Ben, Berlin-Poarta Brandenburg, Barcelona-Sagrada Familia. Bucureștiul are și el acum un monument mondial-Marea Haleală Națională. 20.000 de comeseni, întinși pe 5 km și ceva în Piața Constituției. Iepuroii gigant ai lui Firea sau Cârnatul fără Sfârșit al lui Oprescu sunt pur și simplu umiliți. Să mai cârâie careva că România e în criză!

Aflăm că miile de eroi meseanici au crăpat spre intrarea țării în Cartea Recordurilor Guinness și a se construi un spital de psihiatrie pentru copii. Cinste lor!

Organizatorii ne asigură că astfel se stabilesc relații interumane sustenabile, că ingurgitatorii se simt cu adevărat împreună, se înfrățesc de-a dreptul, e Masa care Unește.

În acest sens, vin și eu cu o propunere constructivă: dacă introducerea alimentelor în orificiul bucal înfrățește, de ce nu am aduna 20.000 de români cu prilejul eliminării resturilor digestiei prin orificiul a**l? Am reînvia astfel un obicei al strămoșilor noștri romani, care aveau șiruri de closete deschise, drepte sau semicirculare, și puteau ține adevărate șezători pline de spirit, în vreme ce se deșertau. Întrebare: cum ziceți că s-ar numi un asemenea eveniment?”, a notat Cristian Tudor Popescu pe Facebook.

„Masa care Unește”, evenimentul comunitar care a reunit 20.000 de oameni la aceeași masă

Sâmbătă, 12 septembrie, a fost organizat evenimentul „Masa care Unește”, în Piața Constituției din București. A adus în același loc 20.000 de persoane, în încercarea de a depăși un record mondial obținut în urmă cu un an la Alba Iulia. Meniul a conținut ou fiert, cârnați subțiri prăjiți, precum și orez oriental basmati. De asemenea, așa cum se poate observa din imaginile surprinse, pe masă au fost așezate și mere, pere, dulciuri, precum și pungi cu pâine feliată. Mesele au fost decorate cu vaze cu flori. De altfel, ieri, a fost bifat un noul record mondial. Vezi AICI.

Sursă foto: Facebook, Mediafax Foto