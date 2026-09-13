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Scandal uriaș: Un diplomat american, implicat într-un dosar de pedofilie, a fost scos pe furiș din Londra

Scandal uriaș: Un diplomat american, implicat într-un dosar de pedofilie, a fost scos pe furiș din Londra
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Un diplomat SUA, implicat într-un dosar de pedofilie, a fost scos pe „ușa din spate” din Londra de agenți americani. Se pare că americanii au folosit o baza aeriană militară. Autoritățile britanice au fost informate după încheierea misiunii ceea ce a tensionat relațiile dintre SUA și Marea Britanie.

Diplomatul american a fost ridicat în timpul unei descinderi în zori la apartamentul său din Londra, potrivit The Sun. Ulterior, el a fost evacuat din țară cu un avion cargo înainte ca poliția britanică să fie informată și să poată investiga. Incidentul a avut loc la finalul lunii august.

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Operațiunea secretă a fost declanșată în urma investigațiilor efectuate de autoritățile americane asupra fratelui său, aflat în SUA. Bărbatul este acuzat că a trimis materiale cu conținut abuziv diplomatului, un fost militar care activa în cadrul Ambasadei SUA din Londra.

Se pare că autoritățile au obținut un ordin judecătoresc în SUA înainte de a descinde în apartamentul diplomatului din Londra, pe 25 august. De asemenea, se speculează că agenții nu aveau competențe legale de arestare în Marea Britanie.
Datele de zbor obținute de jurnaliștii britanici arată că diplomatul ar fi fost evacuat cu o aeronavă cargo prin intermediul aeroportului Fairford, Gloucestershire, unde Forțele Aeriene ale SUA dețin o bază importantă.

Poliția Metropolitană (Met Police) și alte autorități britanice au fost informate abia după evacuarea diplomatului. Operațiunea a tensionat relațiile dintre Marea Britanie și SUA și a declanșat reuniuni de criză între Scotland Yard și miniștri britanici. Problema ar putea fi ridicată în timpul întâlnirii pe care premierul britanic și președintele american o vor avea la sediul ONU din New York.

Sursa foto: Envato (ilustrativ)

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