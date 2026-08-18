Suspectul în cazul uciderii lui Tupac s-a dat de gol, la 22 de ani după asasinare. Procesul a început în Nevada

Pledoariile de deschidere în procesul asasinării legendei hip-hop Tupac Shakur s-au desfășurat, luni, 17 august, în Nevada. Duane „Keffe D” Davis, în vârstă de 63 de ani, este acuzat de omor cu folosirea unei arme letale.

Cazul ar fi rămas nerezolvat dacă Davis nu s-ar fi dat de gol în 2018.

Davis a pledat nevinovat

Luni, în fața instanței, Davis a pledat nevinovat. El este acuzat că a condus un grup de bărbați care l-au ucis pe Shakur, în vârstă de 25 de ani, unul dintre cei mai de succes și influenți artiști din lumea rap-ului, într-un atac armat dintr-o mașină, în apropierea bulevardului Las Vegas Strip.

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Acuzatul, care era la acea vreme liderul bandei South Side Compton Crips, a pus la cale atacul armat. Crima a avut loc în 7 septembrie 1996, ca răzbunare pentru bătaia suferită de nepotul său, Orlando „Baby Lane” Anderson.

„Veți afla că, atunci când s-a ivit ocazia de a se răzbuna, Duane Davis s-a asigurat că trăgătorii erau înarmați și pregătiți să-și pună planul în aplicare. Și, în mod remarcabil, veți afla acest lucru chiar de la Duane Davis însuși”, le-a spus procurorul Binu Palal juraților într-un tribunal din centrul orașului Las Vegas. Acesta s-a referit la declarațiile publice date de Davis, care au readus în atenție cazul morții tânărului Tupac.

În schimb, avocatul lui Davis a afirmat că, după 30 de ani, anchetatorii au foarte puține dovezi pentru a-și susține acuzațiile la adresa fostului lider al bandei. Avocatul a mai susținut că Davis avea obiceiul de a minți și că relatările pe care le-a oferit în interviuri și în cartea sa nu pot fi confirmate.

Cum s-a dat de gol Davis

Se pare că Davis era demult suspect în cazul asasinatului, însă anchetatorii nu aveau de suficiente probe pentru a-l pune sub acuzare. Până la un moment dat, când acesta a început să se incrimineze singur printr-o serie de declarații publice. În cele din urmă, Davis a fost arestat în 2023.

În 2018, el oferea presei detalii cu privire la implicarea sa în atacul care l-a ucis pe Tupac. De asemenea, în 2019, a publicat o carte de memorii „Compton Street Legend”, în care a povestit că se afla pe scaunul din față al Cadillacului și că i-a înmânat arma unuia dintre cei doi bărbați care stăteau în spatele său.

Polițiștii nu au precizat cine a tras asupra lui Sakur, care a fost lovit de 4 gloanțe și a murit o săptămână mai târziu în spital. Ceilalți trei bărbați care se aflau în mașină alături de Davis au murit între timp. Potrivit legilor din Nevada, Davis poate fi acuzat de crimă, dacă a participat la comiterea infracțiunii chiar și fără să apese pe trăgaci.

În cartea sa de memorii, Davis a scris că a fost mult timp considerat suspect în cazul asasinării lui Shakur și a unui rapper rival, Christopher Wallace, adică Notorious B.I.G., ce a fost împușcat mortal, tot în L.A., în martie 1997.

Deși asasinarea lui Notorious B.I.G. rămâne tot un caz nerezolvat, anchetatorii au speculat de mult timp că acesta a fost împușcat ca răzbunare pentru moartea lui Shakur, survenită cu câteva luni mai devreme.

„Suge” Knight, chemat la bară?

Procesul ar urma să dureze până la 6 săptămâni.

În cadrul înfățișărilor ar putea fi audiat și Marion „Suge” Knight, cofondatorul casei de discuri Death Row Records, ce se afla cu Tupac în mașină în momentul atacului, petrecut după ce s-au întors de la MGM Grand. Suge este încă în viață, însă în prezent este închis, ispășind o pedeapsă de 28 de ani de închisoare pentru o condamnare de omor, dar care nu are legătură cu cazul lui Tupac Shakur.

Cu toate că a murit la 25 de ani, rapperul 2Pac este un adevărat simbol al culturii hip-hop, fiind considerat unul dintre cei mai cunoscuți și influenți interpreți din toate timpurile. A fost nominalizat la șase premii Grammy și a fost inclus în Rock & Roll Hall of Fame în 2017. Postum, Tupac a primit chiar și o stea pe Hollywood Walk of Fame, iar muzica sa este cunoscută și iubită și de generațiile tinere, în ciuda morții sale timpurii.