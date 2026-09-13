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Bolojan anunţă când se va deschide pentru public Insula Lacul Morii din Capitală

Luiza Dobrescu
Bolojan anunţă când se va deschide pentru public Insula Lacul Morii din Capitală
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Premierul demis Ilie Bolojan a mers pe Lacul Morii, împreună cu primarul Sectorului 6, Paul Moldovan, ca să vadă stadiul lucrărilor  care se desfăşoară în zonă.

Este vorba despre „un proiect care transformă 3,4 hectare de teren neutilizat într-un parc urban modern, cu 2,3 hectare de spațiu verde, în intravilanul Capitalei”, anunţă Bolojan într-o postare pe facebook.

„Investiția este de aproape 59 de milioane de lei, din fonduri europene, naționale și ale Sectorului 6.

Din 18 septembrie, Insula Lacul Morii va fi deschisă bucureștenilor.

Nu e doar despre un lac reamenajat. E despre calitatea vieții oamenilor: un loc de plimbare sigur, un loc pentru sport, o gură de aer proaspăt în mijlocul orașului.”

Bolojan nu uită să mulţumească mai multor primari din ţară pentru că „fac din orașe locuri mai bune pentru oameni.”

„Mulțumesc celor care au crezut în acest proiect și au muncit pentru el. Un rol important l-au avut Ciprian Ciucu și Paul Moldovan.

Mulțumesc tuturor celor care, din Timișoara până în Constanța, din Oradea până în Buzău, din Cluj până în Suceava”, mai scrie Bolojan.

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