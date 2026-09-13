Răzvan Dumitrescu explică ce este și cine a inventat „cordonul sanitar” în politică

„Noțiunea de «cordon sanitar»(…)poate avea pe termen mediu și lung și un revers” scrie jurnalistul Răzvan Dumitrescu în cea mai nouă postare a sa pe facebook.

Potrivit acestuia, reversul ar consta în radicalizarea formaţiunilor politice respective, dar şi a masei votanţilor.

Jurnalistul traduce pentru cei mulţi şi etichetele folosite în politică, cum ar fi cele de “extremiști” sau putinisti” .

„Ce înseamnă și cine și de ce a inventat …”cordonul sanitar”! Lord Acton: „Puterea tinde să corupă, iar puterea absolută corupe în mod absolut.” Citatul este de manual dar… E destul de greu de stabilit când cineva ajunge să dețină puterea absolută dar un indiciu rezonabil poate fi acela al numărului de ani de când se află la butoane… Pentru că discuția din UE despre extremism este la ordinea zilei după ce niște partide atacă cu oarecare succes pozițiile unor formațiuni clasice, încep cu o informație greu de contrazis: Comisia Europeană este „deținută” de PPE de…22 de ani! Doar acest fapt ar trebui să spună câte ceva și să explice de ce din spate vin forțe politice care contesta această supermatie și oameni care votează împotriva celor care dețin hegemonia de atâta timp!”

Răzvan Dumitrescu: „Comisia Europeană este deţinută de PPE de 22 de ani”

Răzvan Dumitrescu exemplifică prin câteva situaţii cine sunt aceia care folosesc des termenii respectivi, ca „mici detalii despre etichetele din politică, folosite în lupta pentru putere.”

Jurnalistul identifică cel mai la îndemână indiciu drept numărul de ani „de când se află la butoane” o grupare politică.