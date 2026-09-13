Alexandru Rogobete, la Țebea pentru comemorarea lui Avram Iancu. „Un simbol al libertății și demnității naționale”

Alexandru Rogobete, deputat PSD și fost ministru al Sănătății, a fost prezent duminică la Țebea, la evenimentul de comemorare a lui Avram Iancu.

„Astăzi, la Țebea, într-un loc în care istoria României nu se citește doar în cărți. Se simte.

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Am avut onoarea ca, alături de vicepreședinta Camerei Deputaților, doamna Natalia Intotero, să depun o coroană de flori din partea președintelui Camerei Deputaților, în memoria lui Avram Iancu.

Aici ne amintim de curaj, de demnitate și de lupta pentru drepturile românilor. Ne amintim că România de astăzi a fost construită prin sacrificiul unor oameni care au crezut în ea chiar și atunci când drumul părea imposibil.

Avram Iancu rămâne un simbol al libertății și al demnității naționale și, peste generații, ne lasă o datorie simplă: să avem grijă de România, să o ținem unită și să construim mai departe.

La Țebea nu venim să vorbim despre noi. Venim să ne plecăm fruntea în fața istoriei și să ne amintim ceea ce ne unește.

Respect pentru România! ”, a scris Rogobete pe contul său de socializare.

„Crăișorul Munților”, Avram Iancu, comemorat duminică la Țebea

Serbările Naționale de la Țebea, dedicate memoriei lui Avram Iancu de la moartea căruia se împlinesc 154 de ani, se desfășoară, duminică, 13 septembrie 2026.

„Crăişorul Munţilor” este comemorat, ca în fiecare an, în Panteonul Moților, locul în care îşi doarme somnul de veci.

Sursa foto: Facebook / Alexandru Rogobete