Raluca Turcan îl somează pe Nicuşor Dan să desemneze un candidat pentru funcţia de premier

„Președintele Nicușor Dan trebuie să desemneze de urgență o persoană pentru funcția de prim-ministru”, spune Raluca Turcan într-o postare recentă, pe facebook.
„Patru luni de provizorat sunt deja prea mult pentru o țară care are nevoie de decizii, nu de calcule politice”, subliniază deputatul liberal, în contextul în care „Guvernul Bolojan a livrat: reforme, PNRR, stabilizare economică și recâștigarea încrederii internaționale”.
„A pus România pe o traiectorie de redresare, într-un context extrem de dificil.
Dar un guvern demis are puteri limitate. Iar după patru luni, limitele încep să coste.
România are nevoie urgent de rectificare bugetară, inclusiv pentru domenii esențiale precum sănătatea și transporturile. Trebuie pregătit bugetul pentru 2027. Trebuie închise procedurile PNRR și trebuie continuată reducerea cheltuielilor statului, astfel încât să păstrăm traiectoria de stabilitate bugetară”, mai transmite Turcan, cu gândul la binele ţării.
Turcan reaminteşte că „PNL a spus clar ce nu va face: nu vom vota un guvern cu PSD”, însă este „gata să discutăm o soluție responsabilă pentru România”.
„În plus, fiecare zi de incertitudine politică poate însemna împrumuturi mai scumpe, mai puțină încredere din partea investitorilor și o presiune suplimentară asupra ratingului de țară.
Calculele politice, simpatiile și antipatiile nu mai pot ține România pe loc. Majoritățile parlamentare se construiesc după desemnarea premierului. Tocmai aceasta este misiunea celui desemnat: să negocieze sprijinul necesar pentru învestirea unui guvern.
Inclusiv un guvern cu adevărat tehnocrat, format din profesioniști independenți, nu din oameni controlați politic din birourile PSD. Un guvern cu mandat clar, care să rezolve urgențele, să continue redresarea și să redea țării stabilitatea de care are nevoie„, mai spune deputatul liberal.