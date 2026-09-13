Prima pagină » Actualitate » Raluca Turcan îl somează pe Nicuşor Dan să desemneze un candidat pentru funcţia de premier

Raluca Turcan îl somează pe Nicuşor Dan să desemneze un candidat pentru funcţia de premier

Luiza Dobrescu
Raluca Turcan îl somează pe Nicuşor Dan să desemneze un candidat pentru funcţia de premier
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

„Președintele Nicușor Dan trebuie să desemneze de urgență o persoană pentru funcția de prim-ministru”, spune Raluca Turcan într-o postare recentă, pe facebook.

„Patru luni de provizorat sunt deja prea mult pentru o țară care are nevoie de decizii, nu de calcule politice”, subliniază deputatul liberal, în contextul în care „Guvernul Bolojan a livrat: reforme, PNRR, stabilizare economică și recâștigarea încrederii internaționale”.

„A pus România pe o traiectorie de redresare, într-un context extrem de dificil.

Dar un guvern demis are puteri limitate. Iar după patru luni, limitele încep să coste.

România are nevoie urgent de rectificare bugetară, inclusiv pentru domenii esențiale precum sănătatea și transporturile. Trebuie pregătit bugetul pentru 2027. Trebuie închise procedurile PNRR și trebuie continuată reducerea cheltuielilor statului, astfel încât să păstrăm traiectoria de stabilitate bugetară”, mai transmite Turcan, cu gândul la binele ţării.

Turcan reaminteşte că „PNL a spus clar ce nu va face: nu vom vota un guvern cu PSD”, însă este „gata să discutăm o soluție responsabilă pentru România”.

„În plus, fiecare zi de incertitudine politică poate însemna împrumuturi mai scumpe, mai puțină încredere din partea investitorilor și o presiune suplimentară asupra ratingului de țară.

Calculele politice, simpatiile și antipatiile nu mai pot ține România pe loc. Majoritățile parlamentare se construiesc după desemnarea premierului. Tocmai aceasta este misiunea celui desemnat: să negocieze sprijinul necesar pentru învestirea unui guvern.

Inclusiv un guvern cu adevărat tehnocrat, format din profesioniști independenți, nu din oameni controlați politic din birourile PSD. Un guvern cu mandat clar, care să rezolve urgențele, să continue redresarea și să redea țării stabilitatea de care are nevoie„, mai spune deputatul liberal.

Comentarii 1

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Mediafax
Primul război al ROBOȚILOR în Marea Neagră! Un robot ucrainean l-a scufundat pe cel rusesc
Digi24
VIDEO Mesajul lui Nicușor Dan pentru ministrul Nazare și noua lui soție. Președintele și partenera sa au participat la nuntă
Cancan.ro
BREAKING | A murit Mădălina Apostol, iubita lui Nick Rădoi
Prosport.ro
Anamaria Prodan, cadouri de nabab pentru fiul ei: duplex în nordul Bucureştiului, apartament la Dubai şi un SUV de lux!
Adevarul
Cel mai lung tunel de pe A1 Sibiu–Pitești intră în linie dreaptă. „Cârtița” de 3.300 de tone, pregătită de foraj
Mediafax
Călin Georgescu, mesaj SURPRIZĂ de la Oradea: „Nu sunt în campanie electorală. Sunt într-o lucrare”
Click
De ce a murit Mădălina Apostol. Nick Rădoi a dezvăluit cauza decesului. „Era bolnavă”
Digi24
VIDEO „Prima bătălie navală între drone” din istorie. Ucrainenii au distrus o ambarcațiune rusească în Marea Neagră
Cancan.ro
Adevărul despre soția generalului Dorin Ioniță. Fostul comandant al Forțelor Întrunite avea o pensie uriașă
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii? Bruneta duce o viață luxoasă
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Promotor.ro
În localitățile unde CNAIR a montat radare fixe Poliția mai are voie să stea cu radarul mobil?
Descopera.ro
De ce fumătorii au un risc mai mic de Parkinson?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. După prima noapte împreună, Bulă se duce la duş...
Descopera.ro
Oamenii de știință au observat cum apa se transformă într-o „sticlă” ciudată în loc de gheață
Mediafax Italia
Localitatea care a rămas fără polițist local. Primarul este nevoit să patruleze pe străzi
Mediafax Spania
Cine are CELE MAI MARI PENSII?! Încasează peste 3.000 de euro în fiecare lună după o viață muncită... în mină
VIDEO Teodora Sava, prima româncă ajunsă la „The Voice UK”, a întors toate cele patru scaune. Cine este tânăra de 24 de ani din Piatra-Neamț
12:55
Teodora Sava, prima româncă ajunsă la „The Voice UK”, a întors toate cele patru scaune. Cine este tânăra de 24 de ani din Piatra-Neamț
FLASH NEWS Avertisment fără precedent din industria AI. Șefii Claude, ChatGPT și Elon Musk cer încetinirea dezvoltării inteligenței artificiale
12:53
Avertisment fără precedent din industria AI. Șefii Claude, ChatGPT și Elon Musk cer încetinirea dezvoltării inteligenței artificiale
INCIDENT Salvamontiștii au intervenit pentru salvarea a doi turiști care nu mai puteau să coboare pe Jepii Mici
12:18
Salvamontiștii au intervenit pentru salvarea a doi turiști care nu mai puteau să coboare pe Jepii Mici
RĂZBOI Atac cu drone asupra unui centru petrolier din Tatarstan, Rusia: doi morți și 12 răniți. Un incendiu uriaș a izbucnit la o instalație industrială
12:14
Atac cu drone asupra unui centru petrolier din Tatarstan, Rusia: doi morți și 12 răniți. Un incendiu uriaș a izbucnit la o instalație industrială
Alegeri cu miză uriașă în Suedia. Următorul Guvern ar putea schimba radical orientarea politică a țării. Sondajele de opinie dau aproape egalitate între partide. Ce trebuie urmărit
12:06
Alegeri cu miză uriașă în Suedia. Următorul Guvern ar putea schimba radical orientarea politică a țării. Sondajele de opinie dau aproape egalitate între partide. Ce trebuie urmărit
COMENTARIU Cristian Tudor Popescu îl invocă pe Avram Iancu, la 154 de ani de la moarte: „Răsuceşte‑te, Iancule, în gropniţa ta”
12:01
Cristian Tudor Popescu îl invocă pe Avram Iancu, la 154 de ani de la moarte: „Răsuceşte‑te, Iancule, în gropniţa ta”

Cele mai noi

Trimite acest link pe