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Miruță s-a plimbat cu noul avion al TAROM. Ce impresii i-a lăsat zborul

Miruță s-a plimbat cu noul avion al TAROM. Ce impresii i-a lăsat zborul
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Radu Miruță, ministrul interimar al Transporturilor, a încărcat o serie de imagini pe contul oficial de Facebook cu interiorul noului avion al TAROM. Vă reamintim că sâmbătă, 12 septembrie, a intrat în flota companiei naționale primul avion Boeing 737 MAX.

Radu Miruță a anunțat intrarea în serviciul TAROM a unei noi aeronave. Avionul va opera în această săptămână curse către Amsterdam, Paris, Frankfurt și Bruxelles. Ministrul spune că noua aeronavă reprezintă un pas înainte pentru companie. De asemenea, el afirmă că noua conducere pregătește un plan de restructurare și redresare a TAROM.

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Miruță s-a plimbat cu noul avion al TAROM. Ce impresii i-a lasat zborul

Miruță s-a plimbat cu noul avion al TAROM. Ce impresii i-a lasat zborul

„Primul zbor deasupra Bucureștiului pentru noua aeronavă intrată ieri în serviciul TAROM. Un avion modern, curat, silențios, cu geamuri mai mari și puțin mai spațios, care va străbate norii lumii cu steagul României pe fuselaj.

În această săptămână, pasagerii curselor către Amsterdam, Paris, Frankfurt și Bruxelles, în funcție de programul de operare, vor avea ocazia să descopere noua aeronavă chiar în cursele de linie.

Un avion nou înseamnă mai mult decât confort. Înseamnă un pas înainte pentru TAROM. În sincron cu acest pas, după ce aceia care își băteau joc au fost demiși, o nouă echipă de management corectează bugetul și scrie un plan serios și realist de restructurare a companiei.

Și poate că, pentru cei care îl vor vedea plecând de pe aeroport, va fi doar un avion nou. Pentru noi, e un semn că România poate să-și ducă din nou numele mai departe, peste granițe, cu încredere și cu fruntea sus”, a notat Radu Miruță pe Facebook.

Primul avion Boeing 737 MAX 8  în flota TAROM

TAROM a prezentat primul Boeing 737 MAX 8 din programul de reînnoire a flotei. Compania urmează să mai primească încă trei aeronave de acest tip. Proiectul face parte din planul de restructurare agreat cu autoritățile europene, iar scopul este reducerea costurilor și eficientizarea operațiunilor. Noua aeronavă are o cabină modernă și consumă cu până la 20% mai puțin combustibil decât modelele anterioare din aceeași clasă. De asemenea, este și mai silențioasă. Va purta numele „Mircea Lucescu”. Vezi AICI care este motivul.

Sursă foto: Facebook

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