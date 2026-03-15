Lavinia Bârlogeanu, la podcast „Altceva”: Persoanele care au murit ne ”vorbesc” sau nu?

Profesor universitar, doctor în psihologie și psihoterapeut, Lavinia Bârlogeanu a fost provocată de Adrian Artene, la Podcastul Altceva, să răspundă al întrebare tulburătoare cu competența unui specialist dacă morții ne vorbesc. Răspunsul a fost pe măsura întrebării.

Chiar un psihanalist vorbea de o pacientă pe care o mai vizita la spital înainte de moartea acesteia și i-a spus visul despre moartea ei, chiar în ziua în care s-a întâmplat acest eveniment.

Și i-a spus și cum se întâmplă asta. Imaginea din vis era chiar foarte senină. Îi spunea uite, eram o lumânare pe pervazul ferestrei și vedem lumânarea în interiorul salonului. La un moment dat am văzut că lumânarea trece prin fereastră, de partea cealaltă și se mențin, era să zic, se menține vie și s-a menținut lumina ei.

Da, și da, sunt mărturii frumoase, cutremurătoare, sacre aș spune.

E. Uitați aici. Mă gândesc la privilegiul de a fi terapeut și de a însoți pe cineva în aceste momente. Ce dar frumos primești. Ce apropiere. Nici nu știu cum să zic de această forță a spiritului care ne ține pe toți și ne pune pe toți la un moment dat, la locul nostru care e să fie.

Nu putem să ne opunem acestui proces, dar este minunat când ai contact cu imagini ale acestui fenomen ale trecerii. E e chiar frumos e mai mult decât dacă ai citi o carte. E mai mult decât dacă ți s-ar spune, așa cum se spune uneori în biserică sau la slujbele de înmormântare sau, mai știu eu, în ori, orice contact al tău cu o tradiție spirituală, indiferent de unde vine ea, mărturisește Lavinia Bârlogeanu.