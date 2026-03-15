15 mart. 2026, 10:06, Știri politice
Partidul Social Democrat va decide duminică, în Consiliul Politic Național, strategia partidului înaintea votului din Parlament asupra bugetului de stat pentru 2026.

Social-democrații sunt nemulțumiți de forma actuală a proiectului de buget adoptat de Guvern și spun că unele măsuri pe care le-au propus în cadrul pachetului de solidaritate nu au fost incluse, relatează Mediafax.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că decizia privind votul asupra bugetului și eventualele amendamente va fi luată în ședința de duminică.

„Duminică vom decide acțiunile pentru săptămâna viitoare, când vor avea loc dezbaterile și votul final pe buget”, a spus Grindeanu la începutul săptămânii.

„Aceste neajunsuri vor fi corectate de Partidul Social Democrat”

Și primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a criticat proiectul de buget, afirmând că forma actuală nu reflectă o viziune social-democrată.

„PSD a făcut eforturi deosebite pentru acest buget, însă, din păcate, în forma în care el se prezintă astăzi, în niciun caz nu evidențiază o viziune social-democrată”, a declarat Băluță.

„Ceea ce vă garantez este că în Parlament aceste neajunsuri vor fi corectate de Partidul Social Democrat, iar bugetul nu poate să treacă în această formă. Dacă mai stă mult, n-o să mai facem nimic nici anul acesta. Ca atare, deficiențele pe care le-am constatat în această lege a bugetului ne-am propus să le corectăm în Parlament, pentru că prin forța pe care grupul nostru o are sunt convins că va reuși să corecteze toate lipsurile pe care acest buget le are”, a precizat Băluță.

Guvernul a adoptat joi seară proiectul de buget pentru 2026, iar documentul urmează să fie dezbătut și votat în Parlament în cursul săptămânii viitoare.

Premierul Ilie Bolojan a declarat că amendamentele care vor fi depuse în Parlament la proiectul de buget pentru 2026 nu trebuie să creeze dezechilibre majore, iar stabilitatea politică rămâne esențială pentru economie.

Citește și

POLITICĂ Mesajul premierului Ilie Bolojan de Ziua maghiarilor de pretutindeni: „Comunitatea maghiară din România, o parte importantă a societății noastre”
10:54
Mesajul premierului Ilie Bolojan de Ziua maghiarilor de pretutindeni: „Comunitatea maghiară din România, o parte importantă a societății noastre”
POLITICĂ Nicușor Dan, de Ziua Maghiarilor de Pretutindeni: „Un prilej pentru a aprecia contribuția maghiarilor din România la dezvoltarea națiunii noastre”
10:15
Nicușor Dan, de Ziua Maghiarilor de Pretutindeni: „Un prilej pentru a aprecia contribuția maghiarilor din România la dezvoltarea națiunii noastre”
CONTROVERSĂ Iușcenko, către Orban: Ucraina sângerează astăzi pentru valorile dezbătute la masa negocierilor în 1999. Unde a dispărut acel Viktor?
21:30
Iușcenko, către Orban: Ucraina sângerează astăzi pentru valorile dezbătute la masa negocierilor în 1999. Unde a dispărut acel Viktor?
OPINIE Andrei Caramitru, predicții despre dispariția statului social și reconfigurarea lumii: „Nu vom mai prinde o perioadă de calm cum a fost 1990-2008”
20:27
Andrei Caramitru, predicții despre dispariția statului social și reconfigurarea lumii: „Nu vom mai prinde o perioadă de calm cum a fost 1990-2008”
FLASH NEWS Ministrul Apărării, anunț despre momentul sosirii militarilor americani în România
19:59
Ministrul Apărării, anunț despre momentul sosirii militarilor americani în România
REACȚIE Fiica Elenei Lasconi spune că România ar putea fi folosită împotriva Iranului: „Președintele a decis să pună o țintă pe spatele nostru”
19:05
Fiica Elenei Lasconi spune că România ar putea fi folosită împotriva Iranului: „Președintele a decis să pună o țintă pe spatele nostru”
Mediafax
Donald Trump anunță că trimite nave de război ca să deschidă Strâmtoarea Ormuz
Digi24
„Pare că noi suntem următorii”. Teritoriul danez care vrea independența, dar se teme că va ajunge ținta lui Trump sau a Rusiei
Cancan.ro
Mai ninge sau nu în București primăvara aceasta? Prognozele meteorologilor Accuweather, Easeweather și ANM indică același lucru
Prosport.ro
FOTO. Serena Williams s-a dezbrăcat în costum de baie şi a avut un mesaj pentru hateri
Adevarul
Pragmatismul european în războiul din Iran: „Trump organizează petrecerea, iar Europa plătește factura”
Mediafax
Ministrul israelian al Apărării: Războiul intră în faza sa decisivă
Click
Covorașul clasic de la ușă nu mai este la modă. Ce aleg designerii de interior în locul lui
Digi24
„Veţi vedea curând”. Iranul dezminte afirmaţiile lui Hegseth şi spune că „nu există nicio problemă” cu liderul Mojtaba Khamenei
Cancan.ro
Zodia care va străluci mai mult ca niciodată începând cu 2026. Astrologii anunță succes pe toate planurile pentru acești nativi, până la sfârșitul deceniului
Ce se întâmplă doctore
Îți aduci aminte de Laura Andreșan? E transformată complet și are o meserie neașteptată. Cum arată acum
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
O firmă de recuperări vinde un Mercedes CLA la preț de micro-EV (6.655 Euro). Problema care explică prețul foarte mic
Descopera.ro
Cel mai vechi strămoș al oamenilor, găsit la granița cu România!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Descopera.ro
Oamenii de știință au cultivat cu succes o legumă foarte populară în praf de pe Lună
LIVE UPDATE Război în Ucraina, ziua 1480. Două nave rusești din Marea Neagră, lovite cu dronele
11:33
Război în Ucraina, ziua 1480. Două nave rusești din Marea Neagră, lovite cu dronele
ULTIMA ORĂ Incendiu de proporții la o biserică din Prahova. 120 de persoane au ieșit singure din lăcașul de cult
11:22
Incendiu de proporții la o biserică din Prahova. 120 de persoane au ieșit singure din lăcașul de cult
Se clatină „fortăreața lui Orbán”? POLITICO: Influența liderului de la Budapesta, sub semnul întrebării pentru prima dată în 16 ani. Ungaria, fragmentată între vârstnicii din „bastionul rural” și tineri. „Când vorbesc cu mama despre politică, simt că i s-a spălat creierul”
11:16
Se clatină „fortăreața lui Orbán”? POLITICO: Influența liderului de la Budapesta, sub semnul întrebării pentru prima dată în 16 ani. Ungaria, fragmentată între vârstnicii din „bastionul rural” și tineri. „Când vorbesc cu mama despre politică, simt că i s-a spălat creierul”
ADMINISTRAȚIE Amendă pentru cei care nu îngrijesc spațiul din jurul blocului. Când se dă și de ce
10:55
Amendă pentru cei care nu îngrijesc spațiul din jurul blocului. Când se dă și de ce
Gândul de Vreme În ce regiuni ale României se schimbă vremea în următoarele ore. Unde se intensifică vântul și unde persistă ceața. Prognoza actualizată de la ANM, pentru Gândul
10:35
În ce regiuni ale României se schimbă vremea în următoarele ore. Unde se intensifică vântul și unde persistă ceața. Prognoza actualizată de la ANM, pentru Gândul
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Migrația va schimba fața lumii”
10:30
Ion Cristoiu: „Migrația va schimba fața lumii”

