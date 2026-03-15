Prima pagină » Actualitate » Primele trei avioane-cisternă ale SUA au ajuns în România. Vor alimenta avioanele de luptă aflate în misiuni în Orientul Mijlociu

Primele trei avioane-cisternă ale SUA au ajuns în România. Vor alimenta avioanele de luptă aflate în misiuni în Orientul Mijlociu

15 mart. 2026, 17:24, Actualitate
Primele trei avioane-cisternă ale SUA au ajuns în România. Vor alimenta avioanele de luptă aflate în misiuni în Orientul Mijlociu

Primele trei avioane-cisternă ale SUA au aterizat în România, la Baza 90 Transport Aerian Otopeni, potrivit informațiilor relatate de DigiTV. Aeronavele urmează să fie relocate la baza aeriană de la Mihail Kogălniceanu, de unde vor participa la misiuni de realimentare în aer pentru avioanele implicate în operațiuni din zona Golfului.

Update: Potrivit Mediafax, este vorba despre avioane Boeing KC-135 Stratotanker, care servesc drept coloana vertebrală a capacității SUA de realimentare în aer.

Unul dintre aceste avioane a fost pierdut de Armata americană, în urmă cu câteva zile, deasupra Irakului. Boeing KC-135 este o aeronavă cisternă militară americană, folosită pentru realimentarea avioanelor în aer, dezvoltată pe baza prototipului Boeing 367-80.

KC-135 a fost inițial însărcinat cu realimentarea bombardierelor strategice și a fost utilizat pe scară largă în Războiul din Vietnam și în conflicte ulterioare, cum ar fi Operațiunea Furtună în Deșert, pentru a extinde raza de acțiune și rezistența avioanelor de vânătoare și bombardiere tactice americane.

Costul unei aeronave de acest tip, în funcție de gradul de modernizare, variază între 26 și 62 milioane de dolari. Forțele Aeriene ale Statelor Unite operează în jur de 396 de asemenea aeronave.

Știre inițială

Avioanele vor opera de la baza Mihail Kogălniceanu

După sosirea în România, aeronavele ar urma să plece spre Baza 57 Aeriană „Căpitan Aviator Constantin Cantacuzino” Mihail Kogălniceanu, din județul Constanța. De acolo vor desfășura misiuni de realimentare în aer pentru avioanele implicate în acțiuni militare din regiunea Golfului.

În perioada următoare este așteptată sosirea altor aeronave de realimentare americane, dar și a unor echipamente de comunicații și monitorizare.

Decizia a fost aprobată de Parlament

Desfășurarea acestor aeronave în România vine după ce Parlamentul a aprobat, săptămâna trecută, propunerea formulată de Consiliul Suprem de Apărare a Țării privind amplasarea în țară a avioanelor americane de realimentare, alături de echipamente de monitorizare și comunicații satelitare.

Decizia a fost luată ca răspuns la solicitarea venită din partea SUA.

