Prima pagină » Știri politice » Bolojan anunță simplificarea procedurii de avizare a investițiilor, începând de săptămâna viitoare. Măsurile au impact în 3 domenii

Bolojan anunță simplificarea procedurii de avizare a investițiilor, începând de săptămâna viitoare. Măsurile au impact în 3 domenii

Olga Borșcevschi
15 mart. 2026, 16:57, Știri politice
Bolojan anunță simplificarea procedurii de avizare a investițiilor, începând de săptămâna viitoare. Măsurile au impact în 3 domenii
Premierul Ilie Bolojan

Premierul Ilie Bolojan transmite, duminică, după ce Guvernul a adoptat o ordonanţă care simplifică procedurile pentru avizarea investiţiilor, că Executivul va sprijini astfel economia, se va reduce birocraţia şi vor scădea costurile de conformare. Bolojan anunță că, de săptămâna viitoare, ordonanţa va intra în vigoare.

Ilie Bolojan a postat duminică pe Facebook informații despre ordonanță care simplifică procedurile pentru avizarea investițiilor, adoptată de Executiv joi.

El precizează că măsurile vor duce la reducerea birocrației și la scăderea costurilor de conformare.

Premierul arată că măsurile au impact în 3 domenii:

1. Scurtarea termenelor în vederea obținerii avizelor de mediu pentru investiții. „Pentru a construi o fabrică, de exemplu, obținerea avizului de mediu dura luni de zile, uneori ani, dacă se contesta proiectul. Prin noile prevederi, termenele se reduc substanțial și toată documentația se va depune electronic”, spune Ilie Bolojan.

2. Mai puțină birocrație pentru investițiile mari. Potrivit premierului, pragul de analiză pentru investiții crește de la 2 la 5 milioane de euro, astfel mai puține proiecte vor trebui să ceară avizarea, ceea ce înseamnă proceduri mai rapide pentru cele care rămân. Nu se mai solicită analiza suplimentară prin Consiliul Concurenței, iar documentele vor putea fi depuse digital. Comisia pentru examinarea investițiilor străine nu va mai întârzia avizarea.

3. Reguli mai simple pentru avizele de securitate la incendiu. Premierul arată că pentru proiectele cu risc scăzut nu va mai fi nevoie de aviz, ceea ce va reduce semnificativ numărul de dosare. În plus, dacă instituțiile întârzie avizele, companiile vor putea primi acorduri provizorii de 60 de zile, astfel încât activitatea să nu fie blocată.

„Întârzierea avizării va atrage sancțiuni pentru cei responsabili. Pentru proiectele repetitive (magazine, suprermarket tip, hale depozit) va fi suficient un acord unic”, adaugă Bolojan.

Conform acestuia, toate documentele se vor depune electronic. În felul acesta, vor putea fi procesate și în alte județe, dacă într-un județ sunt multe proiecte. Se vor standardiza procedurile în toate județele.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Recomandarea video

Citește și

UPDATE Consiliul Politic Național al PSD decide azi strategia pentru votarea bugetului. Ce îi nemulțumește pe social democrați
17:29
Consiliul Politic Național al PSD decide azi strategia pentru votarea bugetului. Ce îi nemulțumește pe social democrați
FLASH NEWS În plină ședință a PSD, liberalii amenință cu ruperea Coaliției: „România riscă să fie împinsă spre o nouă criză politică”
17:19
În plină ședință a PSD, liberalii amenință cu ruperea Coaliției: „România riscă să fie împinsă spre o nouă criză politică”
OPINIE CTP îl critică pe Trump pentru prelungirea războiului cu Iranul: „Aidoma unui alcoolic, președintele vrea breaking news provocate de El”
16:39
CTP îl critică pe Trump pentru prelungirea războiului cu Iranul: „Aidoma unui alcoolic, președintele vrea breaking news provocate de El”
MESAJ Oana Țoiu, de Ziua Maghiarilor de Pretutindeni: „Diversitatea etnică, culturală și lingvistică – una dintre marile valori ale societății românești”
16:06
Oana Țoiu, de Ziua Maghiarilor de Pretutindeni: „Diversitatea etnică, culturală și lingvistică – una dintre marile valori ale societății românești”
AUR propune un buget alternativ. „Poate exista și o restrângere inteligentă a consumului administrației, nu doar a consumului populației”
13:49
AUR propune un buget alternativ. „Poate exista și o restrângere inteligentă a consumului administrației, nu doar a consumului populației”
POLITICĂ Mesajul premierului Ilie Bolojan de Ziua maghiarilor de pretutindeni: „Comunitatea maghiară din România, o parte importantă a societății noastre”
10:54
Mesajul premierului Ilie Bolojan de Ziua maghiarilor de pretutindeni: „Comunitatea maghiară din România, o parte importantă a societății noastre”
Mediafax
Virusul HPV va afecta 8 din 10 persoane pe parcursul vieții, chiar și în cazul relațiilor stabile
Digi24
„Pare că noi suntem următorii”. Teritoriul danez care vrea independența, dar se teme că va ajunge ținta lui Trump sau a Rusiei
Cancan.ro
O mare fabrică din România se închide după decenii de activitate. Peste 800 de angajați riscă să rămână fără loc de muncă
Prosport.ro
FOTO. „Ești perfectă”. Apariției vedetei i-a extaziat pe fani
Adevarul
Pragmatismul european în războiul din Iran: „Trump organizează petrecerea, iar Europa plătește factura”
Mediafax
Cercetătorii confirmă: ceaiul matcha poate reduce strănutul la persoanele alergice
Click
Covorașul clasic de la ușă nu mai este la modă. Ce aleg designerii de interior în locul lui
Digi24
„Veţi vedea curând”. Iranul dezminte afirmaţiile lui Hegseth şi spune că „nu există nicio problemă” cu liderul Mojtaba Khamenei
Cancan.ro
Impozitele se recalculează pentru mulți proprietari. Ce români pot primi bani înapoi de la primărie
Ce se întâmplă doctore
Cristina Demetrescu nominalizează zodia care riscă să ajungă la sapă de lemn în luna martie: „Evitați riscurile mari!”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Un jurnalist britanic a găsit ceva neașteptat pe bancheta unei mașini abandonate: „Nu ai fost mulțumit și vrei mai mult?”
Descopera.ro
Cel mai vechi strămoș al oamenilor, găsit la granița cu România!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Descopera.ro
Cele mai goale locuri din Univers ar putea avea o influență neașteptată

Cele mai noi

Trimite acest link pe