Lavinia Bârlogeanu, la podcast „Altceva”: „Visele premonitorii și amintirile din viitor”

Există vise pre-monitorii, afirmă reputatul profesor doctor Lavinia Bârlogeanu în podcast „Altceva”, Adrian Artene. Într-un anumit tip de conexiune cu propriul inconștient, e posibil să apară astfel de vise care ne informează în legătură cu ce se întâmplă, confirmă Lavinia Bârlogeanu cu toată competența unui psihanalist de înaltă ținută

Sâmbătă seară, 14 martie, canalul de YouTube Altceva a găzduit o conversație de un mare impact emoțional.

Există vise pre-monitorii, da, da, există, avem atâtea mărturii deja, nu cred că le putem comanda noi, dar într-un anumit grad al pregătirii noastre, într-un anumit grad al travaliului interior, într-un anumit tip de conexiune cu propriul inconștient, e posibil să apară astfel de vise care ne informează în legătură cu ce se întâmplă.

În psihanaliză, noi spunem tot timpul că în inconștient nu există timp, Inconștientul le știe pe toate și care au fost și care vor fi. Și aici există un concept foarte frumos, psihanaliza actuală amintire din viitor. Îmi amintesc ce va fi să fie asta?

Nu putem lua ca atare decât de pe poziția a ceea ce spuneam și anume că nu există timp în inconștient. Dar în lumea noastră reală există timp și el curge. Și repet ce spuneam la început într-o singură direcție și nu ar trebui să ne îngrozez.

Și nu, da, mă rog, noi putem să spunem acest firesc până la capăt și nu înseamnă că va ajunge neapărat în felul ăsta la cei care ne ascultă. Dar în această lume în care este timp, în care timpul curge, noi ne mirăm. Ia uite, cineva din mine știa că se va întâmpla asta, că o să pierd asta, că va fi, îmi va fi dat să trăiesc.

Nu știu ce. Ne putem gândi la lucrurile astea ca la o generozitate extraordinară a unei forțe din interiorul nostru care prin aceste vise ne pregătește pentru a face față unor evenimente din viața reală, explică Lavinia Bârlogeanu.