27 aug. 2025, 19:39, Cultură
Descoperirea unui portret de viking în Danemarca ar putea schimba percepția oamenilor moderni privind cultura și civilizația scandinavă. Din secolul al 19-lea până la 1950, vikingii erau ilustrați în mod eronat cu coifuri cu coarne lungi de taur atașate. În serialul TV „Vikings” de pe Netflix și jocul video „Assassin’s Creed Valhalla” de la Ubisoft, vikingii au tatuaje și coafuri mult prea excentrice pentru evul mediu. 

Muzeul Național din Danemarca a dezvăluit că pe o figurină de fildeș de morsă au fost gravate detalii care ar ilustra primul „portret” al unui bărbat din epoca vikingilor.  Obiectul datează din secolul al 10-lea.  În fotografia postată de CBS, se vede un bărbat care are o cărare pe mijloc până la creștet, iar părul este tuns în dreptul gâtului.

Ar putea fi portretul unui rege

Curatorul Peter Pentz a declarat pentru AFP că „este prima tentativă de portret din epoca vikingilor”. După părul bogat, obiectul ar înfățișa portretul unui rege viking, neidentificat, și care ar fi o piesă dintr-un joc de societate (cunoscutul „Orlog”), a fost descoperit într-un mic tumul din fiordul Oslo, în Norvegia, în 1796, iar de atunci, s-a aflat la arhivele Muzeului Național din Danemarca.


„Dacă vă gândiţi la vikingi ca la nişte sălbatici sau nişte fiinţe primitive, cred că această figurină dovedește, de fapt, contrariul. Are mustaţă mare, barba lungă, împletită. Este foarte bine îngrijit”, a adăugat el.

„Ar putea fi chiar regele, Harald Dinte-Albastru. Cel mai surprinzător lucru pentru mine este expresia lui. Majoritatea reprezentărilor vikinge ale figurilor umane sunt destul de simple şi par cu adevărat umane. El (…) cred că arată mai degrabă ca şi cum tocmai ar fi spus o glumă. Zâmbeşte”, a remarcat Pentz.

Cine au fost „vikingii”, de fapt?

Denumirea de „viking” (care înseamnă „prăduitor maritim” sau „pirat” în engleza veche) a fost utilizată în regatele creștine europene pentru populațiile migratoare care au năvălit din peninsula scandinavă în vestul Europei și în insulele britanice, jefuind mânăstiri, sate și orașe, masacrând civili și luând sclavi. Însă, aceștia au făcut și comerț în mod pașnic. Au efectuat călătorii în Marea Mediterană, Africa de Nord, Orientul Mijlociu, Irlanda, Islanda și au ajuns chiar până în Groenlanda și în „Vinland” (Newfoundland din Canada).

Perioada secolelor 8 și 11 d.Hr. este cunoscută în istorie și ca „epoca vikingilor”, când populațiile scandinave s-au stabilit prin Anglia, Irlanda, nordul Franței (Normandia), Islanda, pe coasta Mării Baltice și în Rusia. „Vikingii” au avut un impact profund asupra istoriei Europei medievale, dezvoltând rute comerciale maritime, construind așezări în mai multe părți ale Europei, iar descendenții lor, normanzii, au înființat Regatul Siciliei și au pus mâna pe coroana Angliei din anul 1066. Rușii de azi sunt și ei descendenți ai primilor coloniști scandinavi care au populat regiunea est-europeană dincolo de fluviile Nipru și Volga.

Nu cunoșteau scrierea, dar inscripționau rune și credeau în mai mulți zei (Thor, Odin, Freya, Loki, Baldr). Dovezile arheologice atestă că erau pescari, fermieri, meșteșugari, negustori, fierari și marinari iscusiți. Au fost primii europeni care au pășit în „Lumea Nouă”, intrând în contact cu populațiile de indieni nativi americani.

Sursa Foto: Shutterstock | Muzeul Național din Danemarca

