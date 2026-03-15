Se schimbă regulile la frontieră pe 10 aprilie în Europa. Amprenta digitală devine obligatorie

De pe 10 aprilie, Europa face un pas important spre digitalizarea completă a controlului la frontieră. Este vorba despre ștampila de pașaport care va fi înlocuită definitiv cu un sistem automatizat de înregistrare biometrică, cunoscut sub numele de EES (Entry/Exit System).

Sistemul a fost lansat gradual începând cu 12 octombrie 2025 în toate cele 29 de țări din spațiul Schengen, inclusiv în România, însă data de 10 aprilie marchează momentul în care implementarea devine completă și obligatorie la toate punctele de frontieră externă, relatează Ziarul Românesc.

Se schimbă regulile la frontieră pe 10 aprilie în Europa

Orice cetățean non-european care intră sau iese din spațiul Schengen va fi înregistrat digital la fiecare traversare a frontierei. EES colectează numele complet, datele documentului de călătorie, amprenta digitală, imaginea facială și data și locul intrării și ieșirii din spațiu.

Datele se stochează trei ani, perioadă în care călătorul nu mai trebuie să le furnizeze din nou la fiecare trecere, sistemul îl recunoaște automat. Cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, cetățenii Islandei, Liechtensteinului, Norvegiei și Elveției, precum și persoanele cu permis de ședere valabil în UE nu sunt supuși sistemului EES. Aceasta înseamnă că românii cu cetățenie română sau cu reședință legală în oricare țară Schengen trec prin coridoarele obișnuite, fără înregistrare biometrică suplimentară.

Cel mai vizibil efect al noului sistem se observă în timpii de așteptare la frontieră. Rapoartele din primele luni de implementare etapizată au indicat creșteri ale duratei de procesare cu până la 70% în unele aeroporturi europene, iar în perioadele aglomerate s-au înregistrat cozi de până la trei ore, potrivit datelor publicate de Airport Council International Europe. Autoritățile europene au precizat că această situație este normală în perioada de tranziție și că sistemul va deveni mai eficient pe măsură ce infrastructura se dezvoltă și călătorii se obișnuiesc cu noile proceduri. Persoanele care dețin pașapoarte biometrice pot utiliza kioskuri self-service din punctele de frontieră dotate corespunzător, unde își scanează documentul, oferă amprenta și fotografia facială, iar datele sunt înregistrate automat.

Recomandările autorului: