Prima pagină » Actualitate » MARTORII, o nouă emisiune marca Gândul, începe duminică, 1 februarie, de la 19:00

MARTORII, o nouă emisiune marca Gândul, începe duminică, 1 februarie, de la 19:00

30 ian. 2026, 15:18, Actualitate
MARTORII, o nouă emisiune marca Gândul, începe duminică, 1 februarie, de la 19:00

Mulți au auzit, însă foarte puțini cunosc adevărul despre ultima bătaie de stradă a lui Fane Spoitoru, fostul lider incontestabil al lumii interlope românești. Fane era încă un bărbat în putere când a mers, alături de mai multe persoane, între care și fiica lui, într-un club foarte cunoscut din București. Acolo, la plecare, liderul interlop l-a luat bătaie, aparent fără motiv, chiar pe bodyguardul care îi asigurase protecția, toată noaptea. Așa a ajuns Fane Spoitoru față în față cu Alberto Ungureanu, unul dintre cei mai cunoscuți bodyguarzi din țară, care a sărit în ajutorul colegului său. A urmat un schimb de lovituri în urma cărora Spoitoru și-a pierdut cunoștința.

Alberto vine, duminică, de la ora 19.00, în platoul MARTORII, să povestească, fără perdea, ce s-a întâmplat în acea noapte de pomină, despre care încă se vorbește în șoaptă.

MARTORII este noua emisiune de la Gândul care aduce în fața publicului poveștile nespuse ale celor implicați direct în evenimente care au zguduit România. Polițiști, procurori, sportivi, bodyguarzi sau personaje-cheie din lumea interlopă vorbesc fără filtre despre ce s-a întâmplat cu adevărat: frica, violența, negocierile din umbră, alianțele și răzbunările. Dincolo de titlurile de presă și de focul mediatic, MARTORII arată cum au trăit acești oameni clipele.

În fiecare duminică, de la 19:00, pe YouTube/ Facebook Gândul.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Guvernul a aprobat reabilitarea Bazinului de Apă Paltinu. Investiția depășește100 de milioane de lei
16:16
Guvernul a aprobat reabilitarea Bazinului de Apă Paltinu. Investiția depășește100 de milioane de lei
FLASH NEWS România a fost dată în judecată de Comisia Europeană din cauza depozitelor de deșeuri neconforme
16:06
România a fost dată în judecată de Comisia Europeană din cauza depozitelor de deșeuri neconforme
ACTUALITATE Calcul complet | Cât costă să trăiești o lună în Brașov în 2026: chirie, facturi, mâncare și transport
16:02
Calcul complet | Cât costă să trăiești o lună în Brașov în 2026: chirie, facturi, mâncare și transport
FLASH NEWS Ce spune Ilie Bolojan despre avocata arestată a PNL. Premierul se fotografiase cu Adriana Georgescu, prinsă în flagrant de DNA
15:48
Ce spune Ilie Bolojan despre avocata arestată a PNL. Premierul se fotografiase cu Adriana Georgescu, prinsă în flagrant de DNA
FLASH NEWS Ilie Bolojan e decis să respecte acordul semnat în Coaliție și să-i cedeze funcția de premier lui Sorin Grindeanu: „E o formă de respect”
15:48
Ilie Bolojan e decis să respecte acordul semnat în Coaliție și să-i cedeze funcția de premier lui Sorin Grindeanu: „E o formă de respect”
HOROSCOP Cea mai ghinionistă zodie în februarie 2026. Neti Sandu anunță necazuri mari – și la serviciu și acasă
15:43
Cea mai ghinionistă zodie în februarie 2026. Neti Sandu anunță necazuri mari – și la serviciu și acasă
Mediafax
Motivul ULUITOR pentru care turiștii sunt „descurajați” să mai viziteze Statele Unite ale Americii
Digi24
Un șofer de autobuz a devenit „erou” după ce a prins un hoț care atacase o pasageră. Apoi a fost concediat
Cancan.ro
Criminalii lui Mario au amuțit instanța de tribunal azi. Decizia pe care au luat-o adolescenții și părinții lor i-a uimit pe judecători
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de Antena 1!
Adevarul
Banii ținuți la saltea își pierd din valoare. Cum îi poți proteja de inflație
Mediafax
Vinul ROȘU, între mit și știință: Ce impact are cu adevărat asupra sănătății
Click
Educație de lux pentru copiii Andrei și ai lui Cătălin Măruță. Cât plătesc cei doi pentru școala Evei și a lui David
Digi24
Telenovelă cu fiul lui Donald Trump. Prietena rusoaică a liderului american a fost bătută din gelozie de un conațional în Londra
Cancan.ro
Primele imagini de la accidentul în care Tal Berkovich a murit. Mașina este DISTRUSĂ total, iar fratele ei se află în stare critică la spital
Ce se întâmplă doctore
Imagini WOW cu Dana Săvuică în costum de baie, la 56 de ani. Și-a arătat formele perfecte: „Ca femeie, nu e ușor să îți accepți vârsta”
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Noul Cod Rutier 2026: La ce viteză se suspendă permisul în afara localității. Limite și sancțiuni
Descopera.ro
Secretul bine păstrat în România Primului Război Mondial
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de două ori, de trei, de patru…
Descopera.ro
„Orașul Pierdut” din adâncurile Oceanului Atlantic nu seamănă cu nimic altceva descoperit vreodată pe Pământ

Cele mai noi

Trimite acest link pe