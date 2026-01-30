Traian Băsescu l-a luat la țintă pe Volodomir Zelenski: „A intrat în politică ca actor de comedie și va ieși ca actor de tragedie”

Traian Băsescu a declarat joi, la B1 TV, că ideea unei Europe cu două viteze e extrem de păguboasă pentru români și vine într-un moment cum nu se poate mai prost pentru continent. Fostul președinte a mai afirmat că SUA au dreptate să ne ceară nouă, europenilor, să investim mai mult în propria apărare și că America „deocamdată e singură mare putere globală”. El a mai susținut că președintele american Donald Trump „ține mai mult cu Putin decât cu Zelenski”, iar Zelenski „nu-și dă seamă că a intrat în politică ca actor de comedie și va ieși ca actor de tragedie”.

În cadrul intervenției, Băsescu a adus critici pentru preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski. El a afirmat că, în privința tranșării conflictului dintre Rusia și Ucraina, „Trump, din păcate, ține mai mult cu Putin decât cu Zelenski și ăsta, de altfel, o mare figură care a început să dea lecții Europei, ne ceartă, ne instruiește, nu-și dă seamă că a intrat în politică ca actor de comedie și va ieși ca actor de tragedie”.

Fostul președinte a remarcat și momentul în care reapare pe tapet ideea Europei cu două viteze, anume „un moment în care consolidarea Europei e vitală, SUA ne spun «da, la nevoie vă ajutăm, dar în principal trebuie să vă apărați singuri»”.

„Unde e marea problemă? Acum a mai apărut una… Marea problemă e că Germania a lansat iar ideea mai veche a Europei cu două viteze și, după părerea mea, aici va fi următoarea abordare: unii vor să facă Europa federală, Uniunea Statelor Europene, cum e SUA, și alții se vor suveraniști. Iar cei care vor să facă Uniunea Statelor Europene le vor spune suveraniștilor: ”la revedere, băieți! noi ne accelerăm integrarea, voi rămâneți cu steagul și bățul de la steag și dați din gură și vedeți cum o duceți și când vă papă rușii!”, a declarat Traian Băsescu

„SUA rămân singură mare putere globală”

Fostul președinte a mai precizat că SUA „rămân un pilon de bază al NATO”: „Deci povestea asta că pleacă SUA din NATO e o poveste” și „SUA continuă să-și asume scutul nuclear al Europei”.

„După părerea mea, când facem un NATO european, excludem SUA și trebuie să avem multă grijă. Sigur că Europa trebuie să-și consilideze capacitatea de apărare, aici SUA au dreptate și au cerut același lucru Coreei de Sud. (…) Uniunea Statelor Europene”, a adăugat el.

