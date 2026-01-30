Prima pagină » Știri politice » Traian Băsescu l-a luat la țintă pe Volodomir Zelenski: „A intrat în politică ca actor de comedie și va ieși ca actor de tragedie”

Traian Băsescu l-a luat la țintă pe Volodomir Zelenski: „A intrat în politică ca actor de comedie și va ieși ca actor de tragedie”

Olga Borșcevschi
30 ian. 2026, 14:55, Știri politice

Traian Băsescu a declarat joi, la B1 TV, că ideea unei Europe cu două viteze e extrem de păguboasă pentru români și vine într-un moment cum nu se poate mai prost pentru continent. Fostul președinte a mai afirmat că SUA au dreptate să ne ceară nouă, europenilor, să investim mai mult în propria apărare și că America „deocamdată e singură mare putere globală”. El a mai susținut că președintele american Donald Trump „ține mai mult cu Putin decât cu Zelenski”, iar Zelenski „nu-și dă seamă că a intrat în politică ca actor de comedie și va ieși ca actor de tragedie”.

În cadrul intervenției, Băsescu a adus critici pentru preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski. El a afirmat că, în privința tranșării conflictului dintre Rusia și Ucraina, „Trump, din păcate, ține mai mult cu Putin decât cu Zelenski și ăsta, de altfel, o mare figură care a început să dea lecții Europei, ne ceartă, ne instruiește, nu-și dă seamă că a intrat în politică ca actor de comedie și va ieși ca actor de tragedie”.

Fostul președinte a remarcat și momentul în care reapare pe tapet ideea Europei cu două viteze, anume „un moment în care consolidarea Europei e vitală, SUA ne spun «da, la nevoie vă ajutăm, dar în principal trebuie să vă apărați singuri»”.

„Unde e marea problemă? Acum a mai apărut una… Marea problemă e că Germania a lansat iar ideea mai veche a Europei cu două viteze și, după părerea mea, aici va fi următoarea abordare: unii vor să facă Europa federală, Uniunea Statelor Europene, cum e SUA, și alții se vor suveraniști. Iar cei care vor să facă Uniunea Statelor Europene le vor spune suveraniștilor: ”la revedere, băieți! noi ne accelerăm integrarea, voi rămâneți cu steagul și bățul de la steag și dați din gură și vedeți cum o duceți și când vă papă rușii!”, a declarat Traian Băsescu

„SUA rămân singură mare putere globală”

Fostul președinte a mai precizat că SUA „rămân un pilon de bază al NATO”: „Deci povestea asta că pleacă SUA din NATO e o poveste” și „SUA continuă să-și asume scutul nuclear al Europei”.

„După părerea mea, când facem un NATO european, excludem SUA și trebuie să avem multă grijă. Sigur că Europa trebuie să-și consilideze capacitatea de apărare, aici SUA au dreptate și au cerut același lucru Coreei de Sud. (…) Uniunea Statelor Europene”, a adăugat el.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Băsescu a găsit vinovații pentru dezastrul din România: Daddy, Ciucă și Ciolacu

Băsescu își recuperează rând pe rând privilegiile. După casă, acum primește înapoi și banii pierduți după decizia de colaborare cu Securitatea. Câți bani trebuie să încaseze fostul președinte

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Nicușor Dan îl înlocuiește pe secretarul CSAT. Cine este Sorin Cîrstea, noua numire
16:14
Nicușor Dan îl înlocuiește pe secretarul CSAT. Cine este Sorin Cîrstea, noua numire
VIDEO Cum s-a prefăcut un consilier PNL că a fost împins de un consilier PSD. Imaginile care l-au dat de gol
15:14
Cum s-a prefăcut un consilier PNL că a fost împins de un consilier PSD. Imaginile care l-au dat de gol
ULTIMA ORĂ Ilie Bolojan s-a sucit: nu mai vrea guvern minoritar. De ce vrea premierul vot de încredere în PNL
15:07
Ilie Bolojan s-a sucit: nu mai vrea guvern minoritar. De ce vrea premierul vot de încredere în PNL
EDUCAȚIE Victor Negrescu propune în PE o taxă UE pe profitul firmelor de jocuri de noroc și pariuri online. Veniturile se vor îndrepta spre educație
12:13
Victor Negrescu propune în PE o taxă UE pe profitul firmelor de jocuri de noroc și pariuri online. Veniturile se vor îndrepta spre educație
SCANDAL După dezastrul de la București, cu Băluță pe locul al treilea la alegeri, PSD schimbă toată garnitura de conducere a filialelor din Capitală
19:19
După dezastrul de la București, cu Băluță pe locul al treilea la alegeri, PSD schimbă toată garnitura de conducere a filialelor din Capitală
EXCLUSIV Gândul demontează minciunile lui Mihai Morar (partea a II-a). Cafeneaua din Oradea este deținută de Mihai Morar împreună cu un lider PNL, apropiat de Bolojan
19:07
Gândul demontează minciunile lui Mihai Morar (partea a II-a). Cafeneaua din Oradea este deținută de Mihai Morar împreună cu un lider PNL, apropiat de Bolojan
Mediafax
Motivul ULUITOR pentru care turiștii sunt „descurajați” să mai viziteze Statele Unite ale Americii
Digi24
Un șofer de autobuz a devenit „erou” după ce a prins un hoț care atacase o pasageră. Apoi a fost concediat
Cancan.ro
Criminalii lui Mario au amuțit instanța de tribunal azi. Decizia pe care au luat-o adolescenții și părinții lor i-a uimit pe judecători
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de Antena 1!
Adevarul
Banii ținuți la saltea își pierd din valoare. Cum îi poți proteja de inflație
Mediafax
Vinul ROȘU, între mit și știință: Ce impact are cu adevărat asupra sănătății
Click
Educație de lux pentru copiii Andrei și ai lui Cătălin Măruță. Cât plătesc cei doi pentru școala Evei și a lui David
Digi24
Telenovelă cu fiul lui Donald Trump. Prietena rusoaică a liderului american a fost bătută din gelozie de un conațional în Londra
Cancan.ro
Primele imagini de la accidentul în care Tal Berkovich a murit. Mașina este DISTRUSĂ total, iar fratele ei se află în stare critică la spital
Ce se întâmplă doctore
Imagini WOW cu Dana Săvuică în costum de baie, la 56 de ani. Și-a arătat formele perfecte: „Ca femeie, nu e ușor să îți accepți vârsta”
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Noul Cod Rutier 2026: La ce viteză se suspendă permisul în afara localității. Limite și sancțiuni
Descopera.ro
Secretul bine păstrat în România Primului Război Mondial
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de două ori, de trei, de patru…
Descopera.ro
„Orașul Pierdut” din adâncurile Oceanului Atlantic nu seamănă cu nimic altceva descoperit vreodată pe Pământ

Cele mai noi

Trimite acest link pe