Donald Trump depune plângere împotriva Fiscului și cere daune de 10 miliarde de dolari. Care sunt motivele invocate de președintele SUA

Președintele Statelor Unite a intentat un proces de 10 miliarde de dolari împotriva Serviciului de Venituri Interne (IRS) și acuză instituția că a divulgate ilegal presei declarațiile sale fiscale confidențiale. Avocații președintelui american acuză că IRS și Departamentul Trezoreriei SUA nu au reușit să-și împiedica angajații să obțină acces la documentele fiscal ale lui Trump, care au fost ulterior partajate cu publicația The New York Times.

Un angajat IRS „neintenționat” a publicat informațiile fiscale ale lui Donald Trump

Informațiile au fost date presei de către un angajat IRS „neintenționat, motivate politic”. Acesta a făcut publice informații fiscal private și confidențiale care îl implică pe Trump, familia sa și Organizația Trump. Informațiile au fost transmise către publicații precum The New York Times și ProPublica.

În motivarea procesului intentat de Donald Trump se susține că dezvăluirile au fost ilegale și au prejudiciat milioane de oameni prin încălcarea legilor federale privind confidențialitatea.

Charles Littlejohn, care se află în centrul scurgerii de informații, a pledat vinovat în octombrie 2023 pentru o singură infracțiune de divulgare neautorizată a informațiilor din declarațiile fiscal și în prezent execute o pedeapsă de cinci ani de închisoare. La acel moment, Littlejohn a recunoscut că a furat și a divulgat documentele fiscale ale lui Trump către The New York Times și că a dezvăluit către ProPublica date fiscale confidențiale despre persoane bogate.

Trump, președintele care refuză să publice declarațiile fiscale

Donald Trump a refuzat să își dezvăluie public declarațiile fiscal, fiind primul președinte care a făcut acest lucru din 1970. În 2020, citând documentele fiscale ale domnului Trump, The Times a relatat că fostul președinte a plătit 750 de dolari impozite federale pe venit în 2016, anul în care a fost ales președinte, și că nu plătise niciun impozit pe venit în 10 din ultimii 15 ani.

La sfârșitul anului 2022, democrații din Camera Reprezentanților din Comitetul pentru Căi și Mijloace au publicat șase ani de declarații fiscale ale domnului Trump, după o luptă juridică de ani de zile.

