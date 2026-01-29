„Strângerea șurubului”. Rusia lui Putin, 6 concluzii cheie după protestele din Iran

După ce și-a pierdut aliații din Siria și Venezuela, Moscova aplaudă, ușurată, reprimarea sângeroasă a protestelor din Iran, cele mai mari după anul 1979.
Menținerea regimului corupt și represiv de la Teheran este un rezultat extrem de important pentru Rusia lui Vladimir Putin.
Evenimentele au fost urmărite cu un enorm (propriu) interes la Moscova și sunt trase concluzii cheie din „succesul sângeros” teocrației iraniene, notează Alexander Kolyandr – jurnalist specializat în economia și politica rusă – într-o analiză publicată de Centrul de Analiză a Politicii Europene (CEPA).
În ceea ce privește menținerea stabilității, este mai important să se controleze inflația decât să se promoveze creșterea economică.
„Această ultimă rundă de creșteri de prețuri a declanșat protestele. Pe acest front, Rusia are relativ puține îngrijorări. Datorită măsurilor draconice luate de Banca Centrală, inflația scade și se înregistrează cu aproximativ o zecime din ritmul din Iran.
Deși creșterile de prețuri la alimente și bunuri esențiale sunt mai mari decât cifra generală, creșterile de prețuri în stil iranian sunt de neimaginat în Rusia, în condițiile actuale.
Banca centrală a Rusiei, care a combătut creșterile de prețuri prin ani de politică monetară restrictivă, poate acum reduce ratele dobânzilor (foarte ridicate) pentru a ajuta la o aterizare lină a economiei, în loc de o prăbușire.
Evenimentele din Iran nu vor face decât să întărească tabăra de la Moscova care susține stabilitatea prețurilor în lupta lor de lungă durată împotriva celor care promovează creșterea economică cu orice preț”, explică Alexander Kolyandr.
Conform standardelor occidentale, niciuna dintre țări – Iran și Rusia – nu are un deficit bugetar sau o datorie publică mare.
„Rusia se confruntă cu o situație aproape identică. În 2025, Rusia a înregistrat un deficit fiscal de 2,6% din PIB – de cinci ori mai mare decât era planificat.
Pentru 2026, Moscova a aprobat un buget cu un deficit de 1,6%, dar conversațiile private din cadrul guvernului pun la îndoială posibilitatea realizării acestui obiectiv din cauza unei combinații de factori: războiul din Ucraina, prețurile scăzute la petrol și creșterea economică lentă.
Partea lichidă a Fondului Național de Bunăstare al Rusiei, care acoperă deficitul de la începutul războiului, s-a înjumătățit din 2022.
Această finanțare de facto a datoriei cu ajutorul băncii centrale este o consecință a sistemelor financiare închise din ambele țări. La fel ca guvernul iranian, Rusia nu poate reduce cheltuielile.
Nivelul actual al cheltuielilor este necesar pentru a finanța războiul și a menține stabilitatea socială. Protestele iraniene ar putea consolida poziția celor care doresc reduceri de cheltuieli. Dar în Rusia, ca și în Iran, orice decizie privind reducerea cheltuielilor militare și sociale trebuie să vină de sus”, continuă Alexander Kolyandr.
Unul dintre factorii declanșatori ai protestelor iraniene a fost prăbușirea celei mai mari bănci private din țară, Ayandeh.
Timp de mulți ani, aceasta oferise rate dobânzilor extrem de mari la depozite, acordând în același timp împrumuturi companiilor afiliate.
„Rusia a avut mai multe prăbușiri bancare de mare profil (de exemplu, Ugra, Otkritie, Probiznesbank) în ultimul deceniu, dar o curățare eficientă a Băncii Centrale a îmbunătățit lucrurile.
Chiar și împrumuturile indulgente ale companiilor de apărare sunt susținute de garanții guvernamentale la rate de piață, care sunt parțial compensate de buget”, arată Alexander Kolyandr în analiza publicată de CEPA.
Se pare că Rusia a învățat această lecție chiar înainte de evenimentele din Iran.
Kremlinul a început să limiteze accesul la unele servicii online înainte de invazia Ucrainei. Din 2022, aceste eforturi s-au intensificat considerabil.
„Cele două țări au deja multe în comun în ceea ce privește represiunea digitală – control aproape complet al statului asupra mass-media, diverse mijloace de filtrare a conținutului și incriminarea postărilor de pe rețelele sociale.
Totuși, așa cum a demonstrat Iranul, dacă regimul se teme de un risc existențial, este posibil din punct de vedere tehnic și politic să acționeze. Autoritățile ruse sunt mai pregătite să facă un astfel de pas decât erau la începutul războiului din Ucraina.
În 2024-2025, Kremlinul a mers până la a sufoca WhatsApp și YouTube, două servicii considerate anterior interzise din cauza riscului de a declanșa o nemulțumire publică larg răspândită”, mai scrie Alexander Kolyandr.
Oficialii din Iran și Rusia promovează un paradox retoric privind sancțiunile. Îi învinovățesc pe ocidentali pentru numeroase probleme economice interne, în timp ce, în același timp, ridiculizează măsurile ca fiind slabe, contraproductive și nereușind să submineze fundamentele stabilității statului.
„Ambele și-au sporit dependența de China pentru comerț, deși, din nou, Rusia are canale financiare către alte țări, în special cele din afara orbitei occidentale, la fel ca și țările BRICS.
Și ambele țări se luptă să importe tehnologie — deși, încă o dată, Rusia pare să se descurce mai bine datorită economiei sale interne mai bine dezvoltate și faptului că multe țări, inclusiv cele cu care se învecinează în Caucaz și Asia Centrală, nu au impus sancțiuni.
Evenimentele din Iran, în teorie, ar trebui să-i facă pe liderii Rusiei să se îndoiască de capacitatea lor de a rezista sancțiunilor la nesfârșit, fără a se confrunta cu riscuri sporite pentru sistem în ansamblu”, consideră Alexander Kolyandr.
Reprimarea sângeroasă și, aparent, reușită a protestelor din Iran ar trebui să consolideze abordarea consacrată a Kremlinului – dacă disidența nu poate fi mulțumită, aceasta trebuie înăbușită, iar cu cât mai devreme se întâmplă asta, cu atât mai bine.
„Aceasta înseamnă că forțele de ordine trebuie să fie pregătite să ucidă și să mutileze, iar opoziției nu i se poate permite să se adune și să se organizeze oriunde (mai ales în interiorul țării).
Înăbușirea protestelor din Iran poate părea departe de realitatea economică a Rusiei, dar Kremlinul a urmărit, fără îndoială, evenimentele îndeaproape.
Moscova este și mai convinsă de înțelepciunea strategiei sale – în special în ceea ce privește reducerea inflației și curățarea sectorului bancar.
De asemenea, oferă un nou argument pentru reducerea cheltuielilor guvernamentale și pentru a depune eforturi pentru a relaxa cel puțin unele sancțiuni occidentale. Dincolo de economie, ar putea promova și o strângere suplimentară a șurubului în spațiul online și în lumea reală”, încheie Alexander Kolyandr.
