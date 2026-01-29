„Strângerea șurubului”. Rusia lui Putin, 6 concluzii cheie după protestele din Iran

După ce și-a pierdut aliații din Siria și Venezuela, Moscova aplaudă, ușurată, reprimarea sângeroasă a protestelor din Iran, cele mai mari după anul 1979.

Menținerea regimului corupt și represiv de la Teheran este un rezultat extrem de important pentru Rusia lui Vladimir Putin.

Evenimentele au fost urmărite cu un enorm (propriu) interes la Moscova și sunt trase concluzii cheie din „succesul sângeros” teocrației iraniene, notează Alexander Kolyandr – jurnalist specializat în economia și politica rusă – într-o analiză publicată de Centrul de Analiză a Politicii Europene (CEPA).

Concluzia 1. Inflația controlată, mai presus de orice

În ceea ce privește menținerea stabilității, este mai important să se controleze inflația decât să se promoveze creșterea economică.

Inflația din Iran

A fost de două cifre de la pandemie, atingând un vârfde 46% acum trei ani, înainte de a scădea la 33% într-un an, potrivit Băncii Mondiale.

În același timp, economia a crescut cu o medie de 4,5% timp de mai mulți ani. Scăderea prețurilor petrolului și războiul cu Israelul vor împinge inflația înapoi la 44% în anul financiar curent, pe fondul unei recesiuni economice, estimează Banca Mondială.

„Această ultimă rundă de creșteri de prețuri a declanșat protestele. Pe acest front, Rusia are relativ puține îngrijorări. Datorită măsurilor draconice luate de Banca Centrală, inflația scade și se înregistrează cu aproximativ o zecime din ritmul din Iran.

Deși creșterile de prețuri la alimente și bunuri esențiale sunt mai mari decât cifra generală, creșterile de prețuri în stil iranian sunt de neimaginat în Rusia, în condițiile actuale.

Kremlinul este pregătit să sacrifice creșterea economică pentru stabilitatea prețurilor.

Încetinirea economică, în special în sectorul civil, este o consecință directă a acestei alegeri.

Confruntat cu o contracție cauzată de război și de scăderea prețurilor petrolului, Iranul nu poate stimula creșterea prin relaxarea politicii monetare atunci când inflația se află la nivelul actual.

Banca centrală a Rusiei, care a combătut creșterile de prețuri prin ani de politică monetară restrictivă, poate acum reduce ratele dobânzilor (foarte ridicate) pentru a ajuta la o aterizare lină a economiei, în loc de o prăbușire.

Evenimentele din Iran nu vor face decât să întărească tabăra de la Moscova care susține stabilitatea prețurilor în lupta lor de lungă durată împotriva celor care promovează creșterea economică cu orice preț”, explică Alexander Kolyandr.

Concluzia 2. Cheltuielile guvernamentale în prim plan

Conform standardelor occidentale, niciuna dintre țări – Iran și Rusia – nu are un deficit bugetar sau o datorie publică mare.

În perioada 2023-2024 (contabilitatea Teheranului se bazează pe un an calendaristic diferit), deficitul Iranului a fost de 2,5% din PIB.

Guvernul spera să îl reducă, dar războiul și scăderea prețurilor petrolului au împiedicat acest lucru, iar în perioada 2024-2025, se preconizează că deficitul va crește la 3,3%.

Banca Mondială se așteaptă ca acesta să depășească 4% în anul curent.

Pentru a acoperi deficitul, guvernul și-a dublat planurile de împrumut pe piața internă și a crescut tragerile din Fondul Național de Dezvoltare.

„Rusia se confruntă cu o situație aproape identică. În 2025, Rusia a înregistrat un deficit fiscal de 2,6% din PIB – de cinci ori mai mare decât era planificat.

Pentru 2026, Moscova a aprobat un buget cu un deficit de 1,6%, dar conversațiile private din cadrul guvernului pun la îndoială posibilitatea realizării acestui obiectiv din cauza unei combinații de factori: războiul din Ucraina, prețurile scăzute la petrol și creșterea economică lentă.

Partea lichidă a Fondului Național de Bunăstare al Rusiei, care acoperă deficitul de la începutul războiului, s-a înjumătățit din 2022.

La prima vedere, atât Iranul, cât și Rusia au deficite bugetare tolerabile. De exemplu, Marea Britanie și Franța înregistrează deficite de 5,2% din PIB.

Cu toate acestea, sancțiunile obligă Moscova și Teheranul să se bazeze exclusiv pe băncile interne pentru împrumuturi care să acopere diferența.

Acest lucru duce la creșterea costului administrării creditelor, iar odată cu ratele dobânzilor ridicate, costul împrumuturilor interne crește și mai mult, declanșând o spirală a datoriilor.

Mai mult, angajarea de obligațiuni guvernamentale către banca centrală pentru a genera lichiditate alimentează eficient inflația pe măsură ce datoria crește.

Această finanțare de facto a datoriei cu ajutorul băncii centrale este o consecință a sistemelor financiare închise din ambele țări. La fel ca guvernul iranian, Rusia nu poate reduce cheltuielile.

Nivelul actual al cheltuielilor este necesar pentru a finanța războiul și a menține stabilitatea socială. Protestele iraniene ar putea consolida poziția celor care doresc reduceri de cheltuieli. Dar în Rusia, ca și în Iran, orice decizie privind reducerea cheltuielilor militare și sociale trebuie să vină de sus”, continuă Alexander Kolyandr.

Concluzia 3. Consolidarea băncilor

Unul dintre factorii declanșatori ai protestelor iraniene a fost prăbușirea celei mai mari bănci private din țară, Ayandeh.

Timp de mulți ani, aceasta oferise rate dobânzilor extrem de mari la depozite, acordând în același timp împrumuturi companiilor afiliate.

Proprietarul băncii avea legături puternice cu conducerea țării, a achiziționat proprietăți imobiliare în valoare estimată de 475 de milioane de dolari în Londra și Europa și a folosit împrumuturile băncii sale pentru a finanța construcția celui mai mare centru comercial din Orientul Mijlociu.

Se pare că o salvare guvernamentală a băncii a fost ultima picătură pentru iranieni, care au văzut acest lucru ca o dovadă a corupției sistemice și au realizat riscurile la adresa economiilor lor din alte bănci.

„Rusia a avut mai multe prăbușiri bancare de mare profil (de exemplu, Ugra, Otkritie, Probiznesbank) în ultimul deceniu, dar o curățare eficientă a Băncii Centrale a îmbunătățit lucrurile.

Când Rusia a invadat Ucraina, în 2022, sistemul bancar intern își revenise în mare parte.

Deși inflația ridicată și încetinirea economică au crescut datoriile neperformante în rândul debitorilor corporativi și de retail, țara are un nivel mult mai scăzut al datoriilor neperformante decât Iranul.

Chiar și împrumuturile indulgente ale companiilor de apărare sunt susținute de garanții guvernamentale la rate de piață, care sunt parțial compensate de buget”, arată Alexander Kolyandr în analiza publicată de CEPA.

Concluzia 4. Internetul poate fi oprit

Se pare că Rusia a învățat această lecție chiar înainte de evenimentele din Iran.

Kremlinul a început să limiteze accesul la unele servicii online înainte de invazia Ucrainei. Din 2022, aceste eforturi s-au intensificat considerabil.

„Cele două țări au deja multe în comun în ceea ce privește represiunea digitală – control aproape complet al statului asupra mass-media, diverse mijloace de filtrare a conținutului și incriminarea postărilor de pe rețelele sociale.

Comparativ cu ceea ce pare a fi natura brutală și generală a represiunii internetului din Iran, Rusia adoptă o abordare mai sofisticată. Interzicerea accesului la site-uri este selectivă.

Atunci când un serviciu străin urmează să fie blocat, o alternativă internă este de obicei promovată în prealabil.

VPN-urile sunt interzise doar cu numele, punându-se accent pe propagandă și controlul narațiunii, mai degrabă decât pe dezactivarea întregului internet.

Totuși, așa cum a demonstrat Iranul, dacă regimul se teme de un risc existențial, este posibil din punct de vedere tehnic și politic să acționeze. Autoritățile ruse sunt mai pregătite să facă un astfel de pas decât erau la începutul războiului din Ucraina.

În 2024-2025, Kremlinul a mers până la a sufoca WhatsApp și YouTube, două servicii considerate anterior interzise din cauza riscului de a declanșa o nemulțumire publică larg răspândită”, mai scrie Alexander Kolyandr.

Concluzia 5. Sancțiunile funcționează

Oficialii din Iran și Rusia promovează un paradox retoric privind sancțiunile. Îi învinovățesc pe ocidentali pentru numeroase probleme economice interne, în timp ce, în același timp, ridiculizează măsurile ca fiind slabe, contraproductive și nereușind să submineze fundamentele stabilității statului.

Iranul a petrecut de patru ori mai mult timp sub restricții stricte decât Rusia.

diferență cheie este că măsurile împotriva Iranului se bazează pe rezoluții ONU și, prin urmare, sunt eficiente la nivel global.

Sancțiunile Rusiei sunt fragmentare, impuse doar de Occident și mai puțin blocate.

Ambele țări au fost deconectate de la rețeaua de plăți SWIFT și de la sistemele financiare occidentale — deși excluderea Rusiei nu este la fel de totală.

„Ambele și-au sporit dependența de China pentru comerț, deși, din nou, Rusia are canale financiare către alte țări, în special cele din afara orbitei occidentale, la fel ca și țările BRICS.

Și ambele țări se luptă să importe tehnologie — deși, încă o dată, Rusia pare să se descurce mai bine datorită economiei sale interne mai bine dezvoltate și faptului că multe țări, inclusiv cele cu care se învecinează în Caucaz și Asia Centrală, nu au impus sancțiuni.

Poate părea că toate acestea lasă Rusia într-o situație mai bună. Însă aceste avantaje economice – o economie mai sofisticată, o tehnologie mai bună și un nivel de trai mai ridicat – creează, de fapt, riscuri mai mari.

A trăi sub sancțiuni pe termen lung, fără a reduce serios bunăstarea, securitatea și toleranța la durere a publicului rus, va fi mult mai greu.

Evenimentele din Iran, în teorie, ar trebui să-i facă pe liderii Rusiei să se îndoiască de capacitatea lor de a rezista sancțiunilor la nesfârșit, fără a se confrunta cu riscuri sporite pentru sistem în ansamblu”, consideră Alexander Kolyandr.

Concluzia 6. Mai întâi reprimă, apoi gândește

Reprimarea sângeroasă și, aparent, reușită a protestelor din Iran ar trebui să consolideze abordarea consacrată a Kremlinului – dacă disidența nu poate fi mulțumită, aceasta trebuie înăbușită, iar cu cât mai devreme se întâmplă asta, cu atât mai bine.

„Aceasta înseamnă că forțele de ordine trebuie să fie pregătite să ucidă și să mutileze, iar opoziției nu i se poate permite să se adune și să se organizeze oriunde (mai ales în interiorul țării).

Există, de asemenea, înțelegerea faptului că Occidentul se va limita, în general, la cuvinte dure și atât.

Această lecție depășește sfera economică.

Probabil a fost absorbită de Kremlin din studierea revoluției Maidan din 2013-2014 de la Kiev și a mitingurilor de susținere a lui Alexei Navalnîi care au atras cândva zeci de mii de oameni pe străzile din Moscova și din întreaga țară.

Înăbușirea protestelor din Iran poate părea departe de realitatea economică a Rusiei, dar Kremlinul a urmărit, fără îndoială, evenimentele îndeaproape.

Moscova este și mai convinsă de înțelepciunea strategiei sale – în special în ceea ce privește reducerea inflației și curățarea sectorului bancar.

De asemenea, oferă un nou argument pentru reducerea cheltuielilor guvernamentale și pentru a depune eforturi pentru a relaxa cel puțin unele sancțiuni occidentale. Dincolo de economie, ar putea promova și o strângere suplimentară a șurubului în spațiul online și în lumea reală”, încheie Alexander Kolyandr.

