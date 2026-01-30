Prima pagină » Știri politice » Cum s-a prefăcut un consilier PNL că a fost împins de un consilier PSD. Imaginile care l-au dat de gol

Cum s-a prefăcut un consilier PNL că a fost împins de un consilier PSD. Imaginile care l-au dat de gol

30 ian. 2026, 15:14, Știri politice

Un incident petrecut joi, în timpul unei ședințe a Consiliului Local Petroșani, a fost surprins în direct de mai multe transmisiuni live din Hunedoara. Consilierul local PNL, Cosmin Rădescu, a acuzat că a fost împins de consilierul local PSD, Vlad Lăutaru, însă imaginile difuzate par să contrazică ideea unei agresiuni reale.

Momentul a fost transmis simultan de Observatorul Național TV și de Gazeta de Dimineață, din unghiuri diferite, ceea ce a permis o analiză comparativă a desfășurării evenimentelor. Din imaginile disponibile reiese că, în zona ușii de acces a sălii de ședință, consilierul local PSD Vlad Lăutaru se afla în spatele consilierului local PNL Cosmin Rădescu, având mâna poziționată pe ușă și părând să aștepte ca acesta să părăsească sala, pentru a putea ieși.

Imaginile nu indică existența unei acțiuni de împingere sau presiune exercitate de consilierul PSD asupra celui aflat în față. Dimpotrivă, poziția mâinii pe ușă și lipsa unor mișcări agresive sugerează intenția de a părăsi sala, fără o interacțiune fizică evidentă.

Momentul-cheie surprins în ambele transmisiuni apare atunci când consilierul PNL se uită în mod vizibil în spate, observând prezența consilierului aflat în spatele său.

Imediat după acest gest, se observă cum acesta se deplasează înapoi, face o mișcare amplă cu brațul sau cotul, după care se proiectează brusc spre perete, în zona în care se afla un panou al Primăriei Petroșani.

În urma incidentului, la fața locului au fost solicitați polițiștii, precum și un echipaj de ambulanță. Consilierului local Vlad Lăutaru i-au fost acordate îngrijiri medicale, fără ca până la acest moment să fi fost comunicate public concluzii oficiale privind gravitatea stării sale.

