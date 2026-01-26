Prima pagină » Știri externe » Încă o provocare pentru Rusia. Ar putea fi forțată să renunțe la baza din nordul Siriei, dar păstrează două puncte cheie. „Baza navală din Tartus și baza aeriană de la Khmeimim sunt centre vitale”

Încă o provocare pentru Rusia. Ar putea fi forțată să renunțe la baza din nordul Siriei, dar păstrează două puncte cheie. „Baza navală din Tartus și baza aeriană de la Khmeimim sunt centre vitale”

Cristian Lisandru
26 ian. 2026, 10:00, Știri externe
Rusia s-ar putea confrunta cu o nouă provocare în Siria. La câteva zile după ce teritoriul deținut de kurzi a fost adus sub controlul guvernului, Damasc se pregătește să solicite forțelor ruse să se retragă de pe aerodromul Qamishli.

  • Guvernul sirian ar putea cere în curând forțelor ruse să părăsească aerodromul din Qamishli, una dintre cele trei baze militare rusești rămase în țară.
  • Discuțiile pe această temă ar putea începe odată ce controlul asupra guvernoratului Hasakah va trece oficial de la forțele kurde la Damasc.

Timp de mai bine de un deceniu, mari părți din guvernoratele Hasakah, Deir ez-Zor și Raqqa au fost controlate de forțele kurde.

„Este puțin probabil ca Moscova să poată juca rolul de mediator”

La mijlocul lunii ianuarie, după o  „ofensivă” guvernamentală, Damasc a anunțat că Forțele Democratice Siriene conduse de kurzi au fost de acord să predea aceste teritorii controlului statului.

Anton Mardasov, expert în cadrul Consiliului Rus pentru Afaceri Internaționale, se așteaptă, de asemenea, ca forțele rusești să se retragă din Qamishli.

Având în vedere intensificarea concurenței regionale și creșterea presiunii guvernului sirian asupra grupurilor kurde, a spus el, „este puțin probabil ca Moscova să poată juca rolul de mediator, ceea ce face „logic” ca prezența militară a Rusiei acolo să fie în cele din urmă încheiată complet, notează site-ul independent Meduza.

Elicopter rusesc pe aerodromul Qamishli din Siria | Foto – Profimedia Images

Aerodromul a fost folosit pentru a monitoriza nord-estul Siriei

Se pare că activitatea rusească pe aerodrom a început deja să se diminueze. Rusia a început să utilizeze aerodromul Qamishli în 2019 și l-a păstrat după schimbarea puterii în Siria, sporindu-și chiar prezența în vara anului 2025, potrivit presei siriene.

Însă, în ianuarie, Syria TV a prezentat imagini din satelit și a anunțat o retragere parțială a echipamentelor rusești de pe amplasament din motive care nu au fost explicate.

Qamishli a servit cândva unui scop militar specific, chiar dacă limitat, pentru Rusia.

  • Aerodromul a fost folosit pentru a monitoriza nord-estul Siriei și pentru a proteja regiunea autonomă kurdă de forțele pro-turce.
  • În anii anteriori, a funcționat și ca punct de coordonare: patrule comune cu armata americană plecau în mod regulat de pe aerodrom.
  • Acest rol s-a evaporat acum.

După căderea lui Bashar al-Assad, spune expertul, baza și-a pierdut efectiv relevanța militară.

Rusia ar putea fi nevoită să părăsească una dintre cele trei baze din Siria | Foto – Profimedia Images

Aerodromul Qamishli nu a fost folosit ca centru logistic pentru operațiuni în alte zone

Majoritatea trupelor rusești au fost retrase, iar nici Moscova, nici Washingtonul nu au arătat interes pentru protejarea autonomiei kurde sau controlul câmpurilor petroliere locale.

Aerodromul Qamishli nu a fost folosit ca centru logistic pentru operațiuni în alte zone, așa cum sunt bazele Rusiei de la Khmeimim și Tartus. Importanța sa a atins apogeul în timpul campaniei împotriva ISIS.

Aerodromul Qamishli nu a fost folosit ca centru logistic pentru operațiuni în alte zone | Foto – Profimedia Images

Rusia a menținut relații constructive cu noile autorități siriene și a păstrat ceea ce consideră active cu adevărat vitale – baza navală din Tartus și baza aeriană de la Khmeimim, notează el. În acest context, este neclar de ce Moscova ar insista să păstreze un sit marginal din nord-est.

