Trapperul “Mgk666” a fost reținut după o bătaie cu cuțite la o sală de fitness din București. Alți șase tineri au fost reținuți

30 ian. 2026, 14:16, Actualitate
Conflict violent la o sală de fitness din București, unde șapte tineri între 16 și 25 de ani au fost reținuți după ce au scos cuțite și spray-uri lacrimogene. Sursele Gândul spun că și trapperul “Mgk666” ar fi implicat.

Incidentul s-a petrecut joi, atunci când Secția 25 Poliție a fost sesizată prin apel 112 cu privire la faptul că mai multe persoane se agresează fizic în incinta sălii, folosind arme albe. Polițiștii au găsit la ieșirea din incinta locației mai multe persoane care ar fi fost implicate în conflict.

La controlul corporal și al bagajelor, asupra a trei dintre ei au fost găsite obiecte tăietoare-înțepătoare și spray-uri iritant-lacrimogene. Toate obiectele au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor.

Nouă persoane au fost conduse la sediul subunității în vederea stabilirii situației de fapt și luării măsurilor legale.

Anchetatorii au stabilit că, în vreme ce se aflau la vestiarul din sala de fitness, ar fi pornit un conflict verbal între un tânăr în vârstă de 28 de ani și alți șapte tineri cu vârste cuprinse între 16 și 25 de ani. Aceștia și-au adresat reciproc amenințări. Ulterior, conflictul ar fi degenerat. Tinerii au manipulat în scop de intimidare mai multe arme albe, pe care le-ar fi scos din bagajele personale. Acestea nu au fost însă folosite în agresiune.

În acest context, mai multe persoane care erau prezente în vestiar ar fi părăsit locația, deoarece le-ar fi teamă.

Toți cei 7 au fost reținuți

Față de cei șapte tineri cu vârste cuprinse între 16 și 25 de ani a fost luată măsura reținerii pentru 24 de ore și sunt în curs activități pentru prinderea bănuitului de 28 de ani.

Cercetările sunt continuate de polițiștii Secției 25 Poliție pentru port fără drept de substanțe sau obiecte periculoase și tulburarea ordinii și liniștii publice, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6.

Potrivit surselor Gândul, trapperul “Mgk666” ar fi fost implicat. Sursele noastre mai spun că, acest conflict ar fi avut loc în incinta sălii de fitness SAS Gym. La efectuarea controlului corporal al acestora și al bagajelor au fost găsite spray-uri iritante-lacrimogene, două cuțite tip briceag cu lungimea de 23 cm și 47 cm, un cuțit tip sabie cu lungimea de 47.

În toaleta dintre etaje au fost găsite abandonate: o borsetă în care se afla un briceag cu lama de 15 cm, o borsetă în care se afla un pistol tip airsoft și o macetă cu lama de 60 cm.

S-a stabilit că, în timp ce se aflau în vestiarul situat la etajul 3 al locației, a existat un conflict verbal în care și-au adresat reciproc amenințări care au degenerat în afișarea, manipularea în scop de intimidare a unor arme albe pe care le-au scos din bagajele personale, fără a fi folosite efectiv în agresiune.

A fost implicat în mai multe scandaluri

De altfel, în ultima perioadă, cântăreţul de muzică trap, a mai fost implicat şi în alte scandaluri.

„În legătură cu presupusa agresiune la care ar fi participat cântărețul Andrei Mihalache (MGK), precizăm faptul că încă ne aflăm în faza cercetărilor, iar acesta se bucură de prezumția de nevinovăție.

Totodată, arătăm că este departe de a se fi întâmplat ceea ce s-a menționat în presă și mai ales că nu trebuie confundat ceea ce artistul MGK exprimă prin versuri cu ceea ce tânărul Andrei Mihalache trăiește în viața de zi cu zi. Acesta a fost, din din nefericire, omul nepotrivit la locul nepotrivit”, se arată într-o declaraţie a avocatei tânărului, potrivit Antena 3.

