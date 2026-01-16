Scandalul Otokar revine! Romtehnica a cerut despăgubiri de 40 de milioane de dolari companiei din Turcia pentru întârzieri în livrarea blindatelor. Controverse uriașe și în cazul autobuzelor Otokar cumpărate de Primăria Capitalei

Compania Națională Romtehnica – aflată în coordonarea Ministerului Apărării Naționale (MApN) – reprezintă interfața dintre industria românească de apărare și partenerii externi ai acesteia. Producătorului turc de sisteme terestre militare Otokar i se cer, acum, de către Romtehnica, despăgubiri de aproape 40 milioane euro, în echivalent, acuzând livrarea întârziată a unor vehicule militare.

Contractul câștigat de Otokar reprezintă cel mai mare acord de export de vehicule blindate cu un singur echipament din Turcia, numai că scandalul bate la ușă, cum se mai spune, iar compania Romtehnica „a pus piciorul în prag” după ce compania turcă a început treaba prin întârzieri.

De-a lungul timpului, Gândul a tras nenumărate semnale de alarmă referitoare la Otokar, nu în ceea ce privește vehiculele blindate pe care le construiește și exportă, ci în legătură cu autobuzele Otokar care circulă prin București și care, încă de la început, au avut probleme tehnice grave.

Otokar a câștigat un contract de 857 milioane de euro

Trebuie menționat că Otokar este liderul Turciei la export de astfel de sisteme terestre militare și a câștigat licitația organizată de MApN pentru 1.059 de vehicule 4×4 tactice blindate de tip uşor COBRA II.

Contractul a fost unul spectaculos, în valoare de 857 milioane de euro, numai că lucrurile nu s-au derulat așa cum ar fi trebuit, iar Otokar este, acum, bună de plată.

Conform contractului, primele 278 de autovehicule urmau a fi produse în Turcia, iar celelalte 781 fabricate în România.

Livrările, conform contractului, erau planificate să fie realizate în loturi, pe parcursul a 5 ani, începând cu ultimul trimestru al lui 2025.

Licitaţia a inclus și unele servicii integrate de sprijin logistic, pe lângă cele 1059 de autovehicule 4×4 tactice blindate de tip uşor.

Acum, pentru că turcii de la Otokar nu au respectat prevederile contractuale și nu au îndeplinit la timp obiectivele intermediare privind pregătirile pentru producția locală pentru unitățile care urmează să fie fabricate în România, Romtehnica cere despăgubiti în valoare de aproape 40 de milioane de euro.

Potrivit Army Recognition, compania turcă Otokar a anunțat – în data de 10 iunie 2025 – că primele vehicule tactice blindate Cobra II 4×4 au ajuns în România.

Astfel a fost marcată faza de lansare a unui contract major de apărare semnat în noiembrie 2024 între Otokar și Ministerul Apărării Naționale din România prin agenția sa de achiziții, CN Romtehnica S.A.

Paisprezece unități construite la fabrica Otokar din Sakarya au fost livrate la Mediaș, unde compania locală Automecanica va începe integrarea subsistemelor.

Romtehnica acuză și livrarea cu întârziere a 194 de unități din primul lot fabricat la Otokar

Totodată, Romtehnica acuză și livrarea cu întârziere a 194 de unități din primul lot fabricat la Otokar.

În data de 27 noiembrie 2024, Otokar a semnat contractul prin care Ministerului Apărării Naționale din România a atribuit companiei furnizarea a 1.059 de autovehicule 4×4 tactice blindate de tip ușor COBRA II, la o valoare în echivalent euro de aproximativ 857 milioane fără TVA.

Otokar a depus, în 20 martie 2024

La data de 4 octombrie 2024 – în urma finalizării cu succes a etapelor de calificare, de evaluare tehnică, de testare și de evaluare a ofertei financiare, Otokar a fost înștiințat ca fost declarat câștigător a procedurii de achiziție.

Compania Otokar a precizat că a fost intentată o acțiune în justiție pentru anularea acestei cereri venite din partea Romtehnica, dar că „va efectua plata aferentă cererii menționate la data scadenței (astăzi)”, respectiv vineri, 16 ianuarie 2026.

Comunicatul transmis de compania Otokar: „ Compania noastră va efectua plata aferentă cererii menționate”

Prin intermediul unui comunicat transmis vineri – 16 ianuarie 2026 – reprezentanții Otokar au încercat să explice această situație, specificând că Romtehnica a depus o cerere de despăgubire în valoare 191.847.899,70 lei, „invocând neîndeplinirea la timp a obiectivelor intermediare privind pregătirile pentru producția locală pentru unitățile care urmează să fie fabricate în România”

„Prin comunicatele companiei noastre din 4 octombrie 2024 și 27 noiembrie 2024, s-a anunțat că licitația pentru vehicule tactice blindate ușoare 4×4 cu roți, lansată de compania CN Romtehnica SA (Romtehnica) din cadrul Ministerului Apărării Naționale din România, a fost atribuită companiei noastre; un total de 1.059 de unități de vehicule tactice blindate ușoare 4×4 cu roți vor fi vândute către Romtehnica, primele 278 de unități urmând să fie fabricate la fabricile Otokar, iar restul urmând să fie fabricate în România, livrările fiind planificate a fi finalizate în termen de 5 ani, începând cu ultimul trimestru al anului 2025.

Romtehnica a depus o cerere de despăgubire în valoare totală de 191.847.899,70 lei către Compania noastră, invocând neîndeplinirea la timp a obiectivelor intermediare privind pregătirile pentru producția locală pentru unitățile care urmează să fie fabricate în România.

A fost intentată o acțiune în justiție pentru anularea acestei cereri , iar discuțiile dintre părți sunt în curs de desfășurare.

Cu toate acestea, Compania noastră va efectua plata aferentă cererii menționate la data scadenței (astăzi), rezervându-și drepturile legale.

Pe de altă parte, o cerere suplimentară de despăgubire în valoare totală de 7.295.974,66 lei românești a fost depusă către Compania noastră, din cauza livrării cu întârziere a 194 de unități din primul lot de unități care urmează să fie fabricate la fabricile Otokar, a căror vânzare a fost finalizată și se preconizează că această sumă va fi plătită în cursul lunii ianuarie, prin rezervarea drepturilor noastre.

Se anticipează că plățile aferente vor fi înregistrate ca cheltuieli prin compensarea veniturilor din contract pentru anul 2025..

Deși întârzierile și disputele actuale pot avea un impact negativ asupra continuării proiectului și pot duce la solicitări suplimentare de despăgubire, se depun eforturi pentru a rezolva disputele și a continua îndeplinirea obligațiilor noastre contractuale”, s-a mai transmis prin intermediul comunicatului de presă.

Probleme cu repetiție la Otokar. Vehiculele blindate nu ajung la timp, autobuzele Otokar din București stau mai mult în service

Primăria Municipiului București a încheiat un contract pentru furnizarea a 400 de autobuze Otokar în Capitală, în anul 2018, Societatea de Transport București (STB) fiind beneficiarul acestei achiziții în valoare de 458.100.826 lei fără TVA.

Compania Otokar din Turcia s-a obligat, prin respectivul contract, să furnizeze municipalității, în termen de 17 luni de la semnare, 3 tipuri de autobuze:

320 de autobuze marca Otokar, model KENT LF de 12 m

50 de autobuze marca Otokar, model KENT LF de 10,50 m

30 de autobuze marca Otokar, model KENT LF ARTICULAT de 18 m

Răspunzând solicitării Gândul, reprezentanții STB au precizat că au fost înregistrate întârzieri legate de reparația vehiculelor (n.red. – Otokar), în perioada de garanție. (mai multe detalii AICI)

Remedierea defecțiunilor în termenul de garanție s-a efectuat fără penalizări pentru o perioadă de maxim 24 de ore (pentru intervențiile care nu au necesitat demontări de agregate/echipamente) și o perioadă de maxim 48 de ore (pentru intervențiile care necesită demontări de agregate/echipamente), de la întocmirea notificării transmise.

„STB S.A. a observat și înregistrat deficiențe în legătură cu mentenanța asigurată de către Otokar, prin repetarea unor defecte similare, la un interval de zile apropiat. O altă deficiență o constituie calitatea redusă a pieselor schimbate în perioada de garanție.

Lunar, STB S.A. informează PMB – Direcția Transporturi cu privire la numărul și natura defectelor înregistrate în luna anterioară. Conform informărilor transmise către PMB, categoriile cu cele mai multe defecte semnalate sunt la:

instalația electrică (2601 defecte semnalate);

(2601 defecte semnalate); sistemul de deschidere – închidere al ușilor (2102 defecte semnalate);

(2102 defecte semnalate); sistemul OBD și martori bord (1718 defecte semnalate);

(1718 defecte semnalate); sistemul de suspensie și direcție (1658 defecte semnalate);

(1658 defecte semnalate); sistemul de climatizare (1644 defecte semnalate)”, au transmis reprezentanții STB”, au transmis reprezentanții STB, în exclusivitate pentru Gândul.

O asociere controversată

În jurul controversatei asocieri dintre compania OTOKAR și subcontractorul Happy Garage SRL, firmă care asigură mentenanța celor 400 de autobuze livrate municipalității Capitalei, au apărut nenumărate semne de întrebare.

Firmei Happy Garage SRL i s-a cerut insolvența de către Best Achiziții SRL, după ce turcii de la OTOKAR – presați de timp fiindcă subcontractorul ales inițial nu a avut toate actele în regulă – au ”bătut palma” cu această firmă.

Proprietarul firmei deținea, la vremea respectivă, un garaj de dimensiuni reduse unde s-a angajat – pentru o perioadă de 8 ani” – să asigure service-ul autobuzelor OTOKAR care circulă în București, ceea ce i-ar fi adus aduce 2 milioane de euro +TVA pentru fiecare an. (toate informațiile AICI)

„Aproape zilnic rămân în pană, sunt trase cu ștanga la garaje”

Anii au trecut peste autobuzele Otokar achiziționate de PMB, dar problemele au rămas, potrivit informațiilor obținute de Gândul. Din această cauză, angajații STB s-au trezit pe cap cu numeroase deficiențe, iar autobuzele stau mai mult în service.

Multe dintre aceste vehicule au ieșit din garanție, după ce au depășit numărul de kilometri prevăzut în caietul de sarcini. Pe perioada garanției, mentenanța a fost asigurată, teoretic, de către turci.

„În realitate, reparațiile s-au făcut de mântuială de cele mai multe ori, iar acum plătim nota. Aproape zilnic rămân în pană aceste autobuze. Toate incidentele cu autobuzele Otokar reies și din registrul de circulație. Multe dintre ele oricum sunt trase în autobaze, cu defecțiuni”, au transmis sursele Gândul, în exclusivitate.

De la începutul anului, două autobuze turcești au luat foc

De la începutul anului, două autobuze turcești au luat foc, unul în trafic, iar celălalt în parcare, la Autobaza Nordului.

Și în decembrie 2023, un autobuz Otokar a ars din temelii în Drumul Taberei. Și atunci, focul s-a aprins de la motor, în spatele autobuzului.

Valer Ciobănescu, președintele Sindicatului Transpublic din STB, a explicat pentru Gândul care ar putea fi cauzele care au condus la arderea autobuzelor.

„Se pare că sunt probleme în zona motorului, unde sunt scurgeri de ulei și combustibil. Practic, uleiul scurs și motorina ajung în zona eșapamentului, care este foarte încins, și se aprind. Așa iau foc autobuzele Otokar”, a declarat Ciobănescu. (alte informații AICI)

RECOMANDAREA AUTORULUI: