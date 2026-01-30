Prima pagină » Actualitate » Ilie Bolojan s-a sucit: nu mai vrea guvern minoritar. De ce vrea premierul vot de încredere în PNL

Ilie Bolojan s-a sucit: nu mai vrea guvern minoritar. De ce vrea premierul vot de încredere în PNL

30 ian. 2026, 15:07, Actualitate

Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, într-un interviu pentru G4Media.ro, că ia în calcul solicitarea unui vot de încredere în PNL  în contextul atacurilor interne din partid, dar că nu va solicita un vot de încredere în coaliție pe motiv că susținerea guvernului se verifică în Parlament.

Bolojan a mai declarat că nu va susține  ”o formulă de guverne minoritare pentru a proiecta o imagine de stabilitate în fața creditorilor externi.

Ilie Bolojan, astăzi: „Nu cred că este bine pentru România o guvernare minoritară”

„Dacă nu proiectăm această stabilitate, nu facem decât să plătim dobânzi inutile în plus, pentru că investitorii sunt îngrijorați. Deci, eu nu voi susține o formulă de guverne minoritare. Dar, răspunzând săptămâna trecută la o întrebare generală, am fost întrebat despre o posibilă guvernare minoritară. Și am spus și asta nu ține de mine și nu e dorința mea, că da, în anii următori, într-o situație în care lumea politică nu se mai comportă responsabil, indiferent cine va fi premier, la un moment dat se poate ajunge la o guvernare minoritară. Dar, asta nu este de dorit și nu cred că este bine pentru România. Cât timp partidele înțeleg că responsabilitatea față de țara noastră este prima noastră obligație astăzi”, a spus pentru G4Media Ilie Bolojan.

Ilie Bolojan, după măsurile de austeritate: „Nu văd de ce nu aș cere un vot de încredere în PNL”

„Ilie Bolojan: Acum ce trebuie înțeles când iei măsuri de ajustare fiscală, care înseamnă efecte de contracție economică, care înseamnă inclusiv anumite creșteri de prețuri la produse, în mod evident nu te poți aștepta să-ți crească cota de încredere. Asta este o situație care se întâmplă peste tot în lume.

Dan Tăpălagă: Cota încredere în public, dar noi vorbim aici de propriu partid și de propria coaliție. Ei vă contestă. 

Ilie Bolojan: Cota de încredere în public. Asta se reflectă în mod evident și în percepția pe care partidele o au vizavi de modul în care ar trebui să se raporteze la aceste lucruri. Și atunci există o tendință de a fugi din poza de responsabilitate și există tendința de a căuta responsabili. Este cea mai simplă operațiune. Problema nu este să stai pe un post sau altul, pentru că, indiferent cine ar fi premierul României astăzi sau mâine, problemele rămân, iar rezolvarea lor este de natură a face ca cei care sunt pe poziții să trateze lucrurile cu mare responsabilitate, inclusiv asumându-și critici, nemulțumiri.
Dan Tăpălagă: Deci, luați în calcul să solicitați un vot de încredere în partid. N-ar fi o premieră. Au mai făcut-o și alți lideri.

Ilie Bolojan: Am făcut-o de două ori până acum. În calitate de președinte al partidului, am cerut două voturi de încredere și în condițiile în care s-ar pune o astfel de problemă, nu văd de ce nu aș putea uza de această procedură internă”.

Ilie Bolojan, marți: „Guvernarea se poate face cu Guvern minoritar”

Declarația lui Ilie Bolojan pentru G4Media contrazice o altă afirmație a șefului Executivului făcută chiar marți, la RFI.

„Într-o situație de crize politice am mai ajuns la guverne minoritate. Nu exclud că în perioada următoare se pot întâmpla astfel de lucruri, dar cred că pentru țara noastră e de dorit să avem stabilitate politică, să avem politici predictibile și comportamente responsabile ale partidelor politice. (….) Nu am vrut să spun că e o ipoteză de lucru, ci doar că, dacă apar crize politice, guvernarea se poate face cu Guvern minoritar și eu nu încurajez această soluție”.

Nicușor Dan, joi: „Nu există lucruri care să ne îngrijoreze”

Joi seara, la Digi 24, președintele Nicușor Dan a exclus varianta unei variante de Guvern minoritar: „În momentul acesta există un angajament de care niciunul din cele patru partide plus minorităţile naţionale nu s-au dezis, de a face parte din guvernare. (…) Săptămâna asta am discutat cu fiecare dintre cei trei lideri, şi cu domnul Bolojan şi cu domnul Fritz şi cu Sorin Grindeanu, pe toate subiectele, ca să vedem cum începe anul. În ceea ce priveşte politicile publice, bineînţeles că există puncte de vedere diferite, dar nu există lucruri care să ne îngrijoreze”.

Nicușor Dan mediază scandalul din Coaliție. La Cotroceni a fost chemat și Dominic Fritz – SURSE

Se pregătește scoaterea PSD de la guvernare? Cum ar arăta guvernul minoritar condus de Bolojan: „Vulnerabil, nu poate sta în picioare" / Tăriceanu: Trebuie să ții cont de parteneri și să negociezi

