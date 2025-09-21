Alertă ALIMENTARĂ în România! Ouă retrase de la raft, din cauza riscului de Salmonella. Ce trebuie să facă românii care au cumpărat produsul

Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor anunță vineri retragerea de la vânzare a mai multor loturi de ouă BIO comercializate în Kaufland și Mega Image.

Retragerea a fost solicitată chiar de producător, firma Galina Bio Eggs SRL.

ANSVSA precizează că Galina Bio Eggs SRL a cerut retragerea d ela comercializare și rechemarea de la client a produsului „Ouă de consum cod 0 M”.

”Măsura de retragere a fost luată ca urmare a identificării unui risc de Salmonella Typhimurium, pentru a proteja sănătatea consumatorilor”, menționează sursa citată.

Sunt vizate ouăle comercializate în supermarketurile Kaufland, mai exact de loturile 0824 (valabilitate 21 septembrie 2025), 0827 (valabilitate 24 septembrie 2025), 0831 (valabilitate 28 septembrie 2025), 0902 (valabilitate 30 septembrie 2025), 0907 (valabilitate 5 octombrie 2025).

În Sibiu, Kaufland a vândut aceste ouă în supermarketul din Ștrand, cel din mall, de pe Calea Cisnădiei, dar și în cele din Șelimbăr și din Mediaș, informează turnulsfatului.ro.

Cei care au cumpărat ouă din aceste loturi sunt sfătuiți să le distrugă sau să le returneze la magazin până la 5.10.2025, urmând să primească în schimb contravaloarea produsului, fără a fi necesară prezentarea bonului fiscal.

În privința Mega Image, anunțul ANSVSA nu precizează dacă au fost comercializate ouăle respective și în Sibiu.

