Alertă alimentară în supermaketurile din România. Un CONDIMENT utilizat în bucătărie, contaminat cu un insecticid periculos. Decizia ANSVSA

Alertă alimentară după ce un sortiment de condimente a fost depistat ca fiind contaminat cu insecticidul interzis clorpirifos. Produsele vizate sunt ambalate în plicuri de 10 grame. Consumatorii care le-au cumpărat sunt sfătuiți să nu folosească produsul sub nicio formă.

Autoritățile române au emis o alertă alimentară după ce un sortiment de cuișoare marca Kamis a fost depistat ca fiind contaminat cu insecticidul interzis clorpirifos. Produsele vizate sunt plicurile de 10 grame, cu data de expirare 17.02.2028, care au fost retrase de pe rafturile marilor lanțuri de magazine.

Potrivit Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), lotul afectat este 002791365. Cuișoarele au fost comercializate în magazine precum Mega Image, Profi, Kaufland și Selgros.

Clienții pot returna produsul chiar și fără bon fiscal, urmând să primească banii înapoi.

„Această măsură este necesară pentru protejarea sănătății consumatorilor și trebuie respectată întocmai”, au precizat reprezentanții ANSVSA, citați de Capital.ro.

De ce este periculos clorpirifosul

Clorpirifosul este un insecticid organofosfat interzis în Uniunea Europeană din 2020, după ce a fost asociat cu efecte toxice grave asupra sistemului nervos și riscuri pentru mediu. Substanța este periculoasă prin ingestie, inhalare sau contact direct.

În România, aprobarea pesticidelor pe bază de clorpirifos, clorpirifos-metil și tiacloprid a fost retrasă în 2020, conform legislației europene.

În trecut, aceste substanțe erau folosite pe scară largă pentru combaterea dăunătorilor din culturi agricole precum grâu, orz, ovăz, rapiță și cartofi. Restricțiile au fost introduse pentru a preveni contaminarea alimentelor și a reduce expunerea populației la substanțe toxice.

Recomandările autorităților

ANSVSA îi îndeamnă pe consumatori să verifice etichetele produselor cumpărate și să acorde atenție loturilor și termenelor de valabilitate. Cuișoarele contaminate pot fi returnate în magazinele menționate, fără obligația prezentării bonului fiscal.

„Obiectivul este menținerea siguranței lanțului alimentar și protejarea sănătății populației prin retragerea imediată a produsului contaminat”, au mai transmis autoritățile.