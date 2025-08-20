Pericol la raftul de alimente! ANSVA a RETRAS din magazinele Profi un produs preferat de români din cauza conținutului unei substanțe periculoase

Inspectorii Autorităţii Naţionale Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) au retras un lot de musli cu fructe a din magazinele Profi, după ce au descoperit că produsul conține un nivel cel maxim admis de Deoxinivalenol, o micotoxină întâlnită frecvent în cereale.

Autoritățile sfătuiesc clienţii să nu consume produsul, ci să îl returneze în magazin, urmând a primi contravaloarea acestuia.

Potrivit informaţiilor disponibile pe site-ul Autorităţii Naţionale Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA), supermarketul Profi a început retragerea de la comercializare şi rechemarea de la clienţi a produsului Proxi Musli cu fructe 750 grame.

PROFI acordă prioritate siguranței alimentare, motiv pentru care vă informăm că am iniţiat retragerea de la comercializare şi rechemarea de la client a produsului PROXI MUSLI CU FRUCTE 750 GRAME, LOT L21015, TERMEN VALABILITATE 15.01.2026, COD EAN 5948688021779 ca urmare a depasirii nivelului maxim admis de Deoxinivalenol.

Proxi, MUSLI, 32% MIX DE FRUCTE

Se recomandă persoanelor care deţin produsul descris mai sus să nu il consume, ci să il distrugă sau să il returneze la magazin în perioada 18.08.2025 – 07.09.2025 inclusiv, urmând să primească în schimb contravaloarea produsului, fara a fi necesara prezentarea bonului fiscal. Ne cerem scuze pentru inconvenientele create!”, au transmis reprezentanții lanțului de magazine.

Deoxinivalenolul este o micotoxină produsă de unele tipuri de mucegai, frecvent întâlnită în cereale.

Foto: Envato