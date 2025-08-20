Prima pagină » Actualitate » Pericol la raftul de alimente! ANSVA a RETRAS din magazinele Profi un produs preferat de români din cauza conținutului unei substanțe periculoase

Pericol la raftul de alimente! ANSVA a RETRAS din magazinele Profi un produs preferat de români din cauza conținutului unei substanțe periculoase

Ruxandra Radulescu
20 aug. 2025, 12:07, Actualitate
Inspectorii Autorităţii Naţionale Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) au retras un lot de musli cu fructe a din magazinele Profi, după ce au descoperit că produsul conține un nivel cel maxim admis de Deoxinivalenol, o micotoxină întâlnită frecvent în cereale.

Autoritățile sfătuiesc clienţii  să nu consume produsul, ci să îl returneze în magazin, urmând a primi contravaloarea acestuia.

Potrivit informaţiilor disponibile pe site-ul Autorităţii Naţionale Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA), supermarketul Profi a început retragerea de la comercializare şi rechemarea de la clienţi a produsului Proxi Musli cu fructe 750 grame.

„Stimaţi clienţi,
PROFI acordă prioritate siguranței alimentare, motiv pentru care vă informăm că am iniţiat retragerea de la comercializare şi rechemarea de la client a produsului PROXI MUSLI CU FRUCTE 750 GRAME, LOT L21015, TERMEN VALABILITATE 15.01.2026, COD EAN 5948688021779 ca urmare a depasirii nivelului maxim admis de Deoxinivalenol.
Proxi, MUSLI, 32% MIX DE FRUCTE
Se recomandă persoanelor care deţin produsul descris mai sus să nu il consume, ci să il distrugă sau să il returneze la magazin în perioada 18.08.2025 – 07.09.2025 inclusiv, urmând să primească în schimb contravaloarea produsului, fara a fi necesara prezentarea bonului fiscal. Ne cerem scuze pentru inconvenientele create!”, au transmis reprezentanții lanțului de magazine.

Este vorba despre lotul L21015, cu termenul de valabilitate 15 ianuarie 2026, cod EAN 5948688021779.

Produsul a fost retras ca urmare a depăşirii nivelului maxim admis de Deoxinivalenol.

Persoanele care au cumpărat produsul sunt sfătuite să nu îl consume, ci să îl distrugă sau să îl returneze la magazin, în perioada 18 august – 7 septembrie inclusiv, urmând să primească în schimb contravaloarea produsului, fără a fi necesară prezentarea bonului fiscal.

Deoxinivalenolul este o micotoxină produsă de unele tipuri de mucegai, frecvent întâlnită în cereale.

Foto: Envato

