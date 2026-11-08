Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a lansat duminică, pe Facebook, un apel către public, înainte de următoarele deplasări în țară. Mesajul vine la o zi după vizita în spitalele din Cluj-Napoca. Ministrul vrea să afle în ce județe consideră oamenii că ar trebui să ajungă mai întâi și din ce motiv.

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„În aceste zile îmi pregătesc agenda următoarelor deplasări în țară și vreau să vă întreb direct: În ce județe credeți că ar trebui să ajung cât mai curând și, mai ales, de ce?”, a scris Rogobete.

Ce vrea să afle ministrul

Rogobete spune că așteaptă mesaje despre locurile în care este cea mai mare nevoie de implicare, despre problemele care îi preocupă pe oameni și despre schimbările pe care aceștia le consideră necesare.

El a transmis că a citit comentariile și mesajele primite și le-a mulțumit celor care i-au povestit despre probleme, griji și situații personale. Potrivit ministrului, tot ce i-a fost semnalat a fost notat, iar el lucrează la soluții.

„Mi-am notat tot ce mi-ați semnalat și lucrez pentru a găsi soluții și pentru a face mai mult acolo unde este nevoie”, a scris ministrul.

În încheiere, Rogobete a anunțat că își va stabili agenda în funcție de mesajele primite.

„Vreau să vă ascult, să înțeleg și să fiu acolo unde este nevoie de mine”, a conchis acesta.

Vizita din Cluj-Napoca

Apelul vine după ce, sâmbătă, ministrul a fost prezent în mai multe spitale și instituții medicale din Cluj-Napoca. Acolo a găsit atât exemple de bună practică, cât și probleme de infrastructură care cer soluții. Tot la Cluj-Napoca, ministrul Sănătății a vizitat, împreună cu președintele Consiliului Județean, Alin Tișe, șantierul Spitalului Pediatric Monobloc din cartierul Borhanci.