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Alexandru Rogobete lansează un nou apel către români, privind neregulile din spitale, după vizita la unitățile medicale din Cluj

Ruxandra Radulescu
Alexandru Rogobete lansează un nou apel către români, privind neregulile din spitale, după vizita la unitățile medicale din Cluj
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Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a transmis un mesaj românilor, duminică 8 noiembrie, într-o postare pe Facebook, după vizita la spitalele din Cluj, în care le-a mulțumit celor care au răspuns apelului său de a-i relata problemele întâlnite în instituțiile medicale. Oficialul a adresat un nou îndemn cetățenilor de a-i aduce la cunoștință orașele unde sistemul de sănătate nu funcționează corespunzător.

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„Am citit cu atenție comentariile și mesajele dumneavoastră și vreau să vă mulțumesc pentru încrederea cu care mi-ați împărtășit problemele, grijile și situațiile personale prin care treceți.
Mi-am notat tot ce mi-ați semnalat și lucrez pentru a găsi soluții și pentru a face mai mult acolo unde este nevoie”, a precizat Rogobete.

Acesta a lansat un nou apel către români, de a-i trimite mesaje, privind neregulile din spitale.

„În aceste zile îmi pregătesc agenda următoarelor deplasări în țară și vreau să vă întreb direct:
În ce județe credeți că ar trebui să ajung cât mai curând și, mai ales, de ce?
Vreau să știu unde este cea mai mare nevoie de implicare, ce probleme vă preocupă și ce considerați că trebuie schimbat.
Aștept mesajele dumneavoastră. Vreau să vă ascult, să înțeleg și să fiu acolo unde este nevoie de mine.”, a mai afirmat Rogobete.

Sâmbătă, 7 noiembrie, președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, și ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, au anunțat sâmbătă că a fost identificată finanțarea necesară pentru finalizarea Spitalului Pediatric Monobloc din cartierul Borhanci.

Acesta este unul dintre cele mai importante proiecte medicale din Transilvania și prevede 506 paturi pentru spitalizare continuă, 51 pentru spitalizare de zi și 30 de paturi pentru terapie intensivă.

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