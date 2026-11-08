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Bolojan vrea să dea în judecată foştii preşedinţi ai PNL ca să recupereze datoriile partidului, care ar ajunge la aproximativ 20 de milioane de euro. Ludovic Orban ar urma să revină în PNL

Luiza Dobrescu
Bolojan vrea să dea în judecată foştii preşedinţi ai PNL ca să recupereze datoriile partidului, care ar ajunge la aproximativ 20 de milioane de euro. Ludovic Orban ar urma să revină în PNL
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Liberalii au convocat duminică, 8 noiembrie, la Vila Lac un Birou Politic Naţional. Din informaţiile obţinute pe surse de Gândul, subiectul principal al întâlnirii este legat de datoriile partidului.

Potrivit surselor apropiate partidului, banii pe care-i datorează PNL către diverşi, inclusiv statului român, se ridică la aproape 20 de milioane de euro.

Numai din campania electorală a fostului preşedinte al PNL, Nicolae Ciucă, partidul trebuie să dea înapoi peste 14 milioane de lei; fonduri pe care formaţiunea nu le-a putut justifica în mod legal, iar Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dispus recuperarea banilor prin mijloacele legale.

Aceleaşi surse mai spun că preşedintele Ilie Bolojan ar fi declarat că intenţionează să se îndrepte cu procese către foştii şefi ai partidului care au băgat formaţiunea în datorii.

În aceeaşi şedinţă, s-a continuat discuţia pentru retragerea prefecţilor şi subprefecţilor liberali din funcţii.

De asemenea, Ilie Bolojan a cerut mandat de la partid ca să înceapă fuziunea cu partidul condus de Ludovic Orban, Forţa Dreptei. Se doreşte întoarcerea în PNL a lui Orban, precum şi a întregii sale echipe.

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