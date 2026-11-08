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A 41-a noapte de arest pentru Călin Georgescu. Susținătorii se află în fața Arestului Central și scandează mesaje de încurajare pentru fostul prezidențiabil

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Fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, își petrece cea de-a 41-a noapte consecutivă în Arestul Central din Capitală. Și de această dată, zeci de susținători s-au adunat în fața instituției pentru a-și arăta sprijinul față de fostul prezidențiabil.

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Aproximativ 40 de persoane au venit în fața Arestului Central cu steaguri ale României și pancarte pe care au scris mesaje precum: „Călin Georgescu, persecutat politic!” și „Vinovat de iubire de neam și țară”.

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De asemenea, mulțimea a scandat minute în șir: „Căline, Căline, la Cotroceni cu tine!”.

Zeci de persoane au protestat și la Constanța

Aproximativ 80 de persoane s-au adunat în această după-amiază și în fața Prefecturii Constanța, unde au protestat față de măsura arestului preventiv dispusă în cazul lui Călin Georgescu. Participanții au adus steaguri tricolore și au intonat imnul național.

Pe parcursul protestului oamenii au scandat sloganuri în sprijinul fostului candidat la alegerile prezidențiale și au cerut eliberarea acestuia. Printre mesajele strigate s-a numărat și „Vrem justiție, nu corupție!”.

Procesul lui Georgescu a fost amânat de Tribunalul București pentru luni

Călin Georgescu a fost arestat preventiv marți, 29 septembrie, pentru o perioadă de 30 de zile în dosarul DIICOT în care este acuzat de constituire a unui grup infracțional organizat și de înșelăciune cu consecințe extrem de grave în formă continuată. Ancheta a fost declanșată în urma plângerii omului de afaceri buzoian Răzvan Leu, care afirmă că ar fi pierdut 1,1 milioane de euro după ce i s-ar fi promis obținerea unei finanțări externe în valoare de 6 milioane de euro.

Ulterior, Curtea de Apel București a admis contestația formulată de procurorii DIICOT și a decis prelungirea arestării preventive a fostului candidat la alegerile prezidențiale. Acesta este cercetat într-un dosar în care este acuzat de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.

Joi, 5 noiembrie, Tribunalul București urma să analizeze o nouă solicitare a avocaților săi privind înlocuirea arestului preventiv cu arest la domiciliu sau control judiciar. Instanța a amânat însă judecarea cererii pentru luni, 9 noiembrie.

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