Cristela Georgescu, mesaj de Sfinții Mihail și Gavriil: „Oricât de grea ar fi crucea vieții, nu suntem singuri nicio clipă”

Cristela Georgescu, soția lui Călin Georgescu, a publicat un mesaj duminică 8 noiembrie, pe Facebook, cu ocazia sărbătorii Sfinții Mihail și Gavriil, în care a afirmat că „adevărul trebuie apărat” și a transmis „la mulți și binecuvântați ani” celor care își celebrează onomastica. Mesajul soției fostului prezidențiabil vine chiar la momentul în care, zeci de oameni protestează în fața Arestului Central, pentru eliberarea lui Călin Georgescu, aflat de 41 de zile după gratii.

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„Astăzi îi cinstim pe Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil și toate Puterile Cerești.

Ne-a dăruit Dumnezeu și această sărbătoare, parcă pentru a ne încredința (a câta oară?…) că oricât de grea ar fi crucea vieții, nu suntem singuri nicio clipă! Sfinții Arhangheli aduc pe pamant Voia lui Dumnezeu. Sfântul Arhanghel Mihail ne învață că Adevărul trebuie apărat, iar Sfântul Arhanghel Gavriil că Adevărul se bine-vestește. Și ce prilej minunat ne oferă astfel de sărbători de a lărgi cercul dragostei frățești, al comuniunii, al familiei noastre mari, urând celor care poartă numele Sfinților Arhangheli sau nume de îngeri – la mulți și binecuvântați ani, cu sănătate în trup, cu Hristos în inimă, cu bucurii sfinte și cu timp!…”, a scris Cristela Georgescu într-o postare pe Facebook.

Cristela Georgescu și-a încheiat mesajul cu vorbele pline de speranță ale unui duhovnic.

„Vă îmbrățișez pe fiecare, cu brațe pornite din inimă și palme împreunate la rugăciune. Să-i rugăm pe Sfinții Arhangheli să ne ocrotească familia mare și familia mică de tot răul, văzut și nevăzut.

Așez cu drag în dar în inimile voastre binecuvântarea unui scump Părinte Duhovnic: „Acolo unde este suferință, Dumnezeu să aducă mângâiere. Unde sunt lacrimi, să răsară speranța. Unde este neliniște, să se așeze pacea lui Hristos. Iar acolo unde este iubire, Dumnezeu să o înmulțească! Să aveți îngeri păzitori la fiecare pas!”, a mai afirmat Cristela.

Proteste în București și Constanța pentru eliberarea lui Călin Georgescu, de Sfinții Mihail și Gavriil

Zeci de persoane au venit în fața Arestului Central cu steaguri ale României și pancarte pe care au scris mesaje precum: „Călin Georgescu, persecutat politic!” și „Vinovat de iubire de neam și țară”.

De asemenea, mulțimea a scandat minute în șir: „Căline, Căline, la Cotroceni cu tine!”.

Aproximativ 80 de persoane s-au adunat în această după-amiază și în fața Prefecturii Constanța, unde au protestat față de măsura arestului preventiv dispusă în cazul lui Călin Georgescu. Participanții au adus steaguri tricolore și au intonat imnul național.