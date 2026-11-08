Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea îl acuză pe primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, că refuză să autorizeze mitingul de susținere a lui Călin Georgescu, anunțat pentru 14 noiembrie.

„Pentru 14 noiembrie 2026, adică sâmbăta viitoare, s-a cerut autorizația pentru o Adunare publică în Parcul Izvor de lângă Parlamentul României, sub numele «Respectarea statului de drept și a libertăților fundamentale».

Într-o primă fază, Primăria Municipiului București a trimis organizatorilor un proiect de protocol de derulare a manifestației, cu condiții impuse organizatorilor. De exemplu, ora de derulare (8-18, cu «defluire» începând cu ora 17,45), spațiul obligatoriu, strict delimitat de jandarmi, al adunării, timpul limitat alocat «scurtelor alocuțiuni» în cadrul adunării publice și numărul de participanți: 50 de persoane.

Nu e nicio glumă sau eroare de dactilografiere: exact asta scrie pe proiectul de protocol”, scrie pe Facebook europarlamentarul Gheorghe Piperea.

„Dreptul fundamental la protest este anihilat printr-o simplă adresă de refuz”

Acesta precizează că, ulterior, primarul Ciprian Ciucu le-a transmis organizatorilor o adresă din care rezultă că proiectul de protocol se retrage de pe circuitul de avizare.

„În pasul doi, organizatorii manifestației primesc de la Primarul General al Capitalei, dl. Ciucu, o adresă din care rezultă că proiectul de protocol se retrage de pe circuitul de avizare, întrucât «comisia de aprobare a constat că în mediul online scopul adunării a fost schimbat» și că noul scop incită la violență, ură națională și încălcarea legii și a moralității publice, precum și a drepturilor și libertăților cetățenești, deci adunării publice (de 50 de persoane…) îi sunt incidente prevederile art. 9, lit. a și c din Legea nr. 60/1990. În consecință, adunarea publică nu este avizată.

Așadar, dl. Ciucu interzice o adunare publică pentru că «s-a constatat» că manifestația, în online, are alt scop. Nu e clar ce probe are. E clar doar că manifestația nu este avizată.

Dreptul fundamental la protest este anihilat printr-o simplă adresă de refuz. Dacă oamenii vor să îl susțină pe Călin Georgescu prin proteste de stradă e dreptul lor să o facă, iar autoritățile nu îl pot refuza fără să capete instantaneu atributul de instituții sau demnitari anti-democratici”, mai scrie Gheorghe Piperea.

„Se dau singuri de gol ca extremiști”

Europarlamentarul susține că primarul Capitalei comite un gest anti-democratic.

„Este evident că dl. Ciucu pune în aplicare doctrina lui Carl Schmitt: «apără» democrația prin mijloace nedemocratice.

Dar mai este o problemă: protestul spontan are două atribute de care radicalii pro-europeni nu par a fi conștienți. Spontan înseamnă natural, imprevizibil și de neoprit. Iată ce a ieșit din proteste spontane în Franța, Italia, Germania, Spania, Portugalia, Belgia, Grecia: milioane de oameni în stradă, unii violenți. Refuzul autorizării unui protest mută responsabilitatea pentru ceea ce s-ar putea întâmpla rău la protest de pe umerii organizatorilor pe capul autorității, în acest caz, al Primăriei și al primarului.

Radicalii pro-europeni, așa cum se auto-intitulează politicieni ca dl. Ciucu, nici măcar nu realizează că, prin asemenea gesturi anti-democratice, se dau singuri de gol ca extremiști. Iar când asemenea gesturi vin de la persoane cu «calitatea» de suspect în cauze penale, mesajul pentru popor este că statul de drept este doar un slogan bun de pus la panoplie, alături de alte trofee de vânătoare”, încheie Gheorghe Piperea.