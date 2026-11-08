Hakeem Jeffries, liderul democraților din Congresul SUA, îl acuză pe Pete Hegseth de abuz în putere și cere înlăturarea sa de la șefia Pentagonului: „A subminat securitatea noastră națională cu acest război costisitor și nesăbuit cu Iran”

Hakeem Jeffries, liderul majorității democrate din Camera Reprezentanților al Congresului SUA, a declarat într-o intervenție televizată că Pete Hegseth trebuie să plece de la șefia Pentagonului, acuzându-l de abuz în putere și lansarea unui război costisitor cu Iran.

Liderul majorității democrate este considerat un potențial candidat la șefia Camerei Reprezentanților după plecarea republicanului Mike Johnson din funcție în ianuarie 2027. Hakeem Jeffries a spus că va susține imediat punerea sub acuzare a lui Pete Hegseth.



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„Da, categoric”, este afirmația liderului democraților din camera inferioară a Congresului.

„Sunt categoric pentru rezoluția de înlăturare din funcție a lui Hegseth. Cred că rezoluția va avea o susținere puternică și incredibilă”.

Potrivit ABC, și republicanul din Kentucky Thomas Massie a anunțat că intenționează să reintroducă o rezoluție pentru înlăturarea lui Pete Hegseth de la șefia Departamentului Apărării.

Hakeem Jeffries: „Pete Hegseth a subminat securitatea noastră națională”

El se declară determinat să mobilizeze Congresul pentru a-l înlătura din funcție pe Secretarul de Război din administrația Trump.

„Acest așa numit secretar al Apărării a abuzat de puterea sa, a subminat securitatea noastră națională și a proiectat acest război costisitor și nesăbuit cu Iran, care a dus la creșterea prețurilor pentru poporul american și a făcut țara mai puțin sigură”, a spus Hakeem Jeffries.

Liderul democrat a adăugat:

„Pete Hegseth trebuie să plece”.

Activitatea lui Pete Hegseth ca Secretar de Război

Numit în funcția de șef al Pentagonului din ianuarie 2025, Pete Hegseth a redenumit Departamentul Apărării în Departamentul Războiului, fosta denumire folosită între anii 1789 și 1947.

Sub comanda președintelui Trump, Pete Hegseth a coordonat:

Operațiunea Epic Fury în Iran din 28 februarie 2026 împotriva regimului Gărzilor Revoluționare Islamice de la Teheran;

Operațiunea Southern Spear în Marea Caraibelor, Oceanul Pacific și în Ecuador împotriva grupărilor narcoteroriste de la 1 septembrie 2025;

Operatiunea Midnight Hammer pe 22 iunie 2025 pentru bombardarea centralelor nucleare din Iran;

a sprijinit Operațiunea Hadin Kai din Nigeria împotriva grupării teroriste Boko Haram.

Pe durata campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale din 2024, Donald Trump a promis că „nu va porni noi războaie”. A promis, de asemenea, că va negocia încheierea războiului ruso-ucrainean în 24 de ore. Președintele a revendicat Premiul Nobel pentru Pace de două ori. S-a lăudat că a contribuit la încetarea „a opt războaie”. Războiul cu Iranul a costat economia SUA 47 miliarde de dolari.

Sursa Foto: Hepta