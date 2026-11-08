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George Simion anunță în exclusivitate pentru Gândul ce pregătește AUR pentru mitingul de susținere a lui Călin Georgescu. Liderul AUR dezminte că a invitat la protest reprezentanți ai AfD, „dar e posibil să vină și ei”

George Simion anunță în exclusivitate pentru Gândul ce pregătește AUR pentru mitingul de susținere a lui Călin Georgescu. Liderul AUR dezminte că a invitat la protest reprezentanți ai AfD,
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Președintele AUR, George Simion, a anunțat, în exclusivitate pentru Gândul, ce pregătește formațiunea pentru manifestațiile de susținere a lui Călin Georgescu, programate în București în zilele de 14 și 15 noiembrie. Potrivit acestuia, AUR pregătește o mobilizare de amploare, la care sunt așteptați membri și simpatizanți din întreaga țară. De asemenea, liderul partidului a oferit detalii și despre invitații din străinătate care ar putea participa la proteste, dar și despre cele 150 de evenimente organizate în perioada 13-15 noiembrie, sub conceptul „Europa Națiunilor”.

Mobilizarea a fost anunțată de George Simion încă de la începutul lunii noiembrie, când liderul AUR a transmis că toți membrii partidului vor veni în București pe 14 și 15 noiembrie. Inițial, acesta a vorbit despre o întâlnire în fața Arestului Central, acolo unde Călin Georgescu se află în arest preventiv.

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Ulterior, europarlamentarul Gheorghe Piperea a oferit detalii despre acțiunea pregătită de formațiune și a vorbit despre posibilitatea unui protest care să reunească membri și simpatizanți AUR. Partidul a anunțat apoi organizarea unui miting în Parcul Izvor, pe 14 noiembrie, de la ora 13:00. George Simion a precizat că manifestația face parte dintr-un program mai amplu de evenimente, care se va desfășura pe parcursul a trei zile.

AUR acuză Primăria Capitalei că încearcă să blocheze mitingul. Ce spune formațiunea despre autorizație

Organizarea protestului a provocat un schimb de acuzații între reprezentanții AUR și primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu. Europarlamentarul Gheorghe Piperea l-a acuzat pe edilul Capitalei că refuză să autorizeze mitingul de susținere a lui Călin Georgescu.

„Pentru 14 noiembrie 2026, adică sâmbăta viitoare, s-a cerut autorizația pentru o Adunare publică în Parcul Izvor de lângă Parlamentul României, sub numele «Respectarea statului de drept și a libertăților fundamentale»”.

Potrivit lui Piperea, Primăria Capitalei ar fi trimis inițial organizatorilor un proiect de protocol care limita participarea la maximum 50 de persoane.

„Într-o primă fază, Primăria Municipiului București a trimis organizatorilor un proiect de protocol de derulare a manifestației, cu condiții impuse organizatorilor. De exemplu, ora de derulare (8-18, cu «defluire» începând cu ora 17,45), spațiul obligatoriu, strict delimitat de jandarmi, al adunării, timpul limitat alocat «scurtelor alocuțiuni» în cadrul adunării publice și numărul de participanți: 50 de persoane”.

Ulterior, europarlamentarul AUR a explicat că documentul ar fi fost retras de pe circuitul de avizare. Gheorghe Piperea a mai spus că Ciprian Ciucu comite un gest anti-democratic și a avertizat că îl va da în judecată dacă încearcă să împiedice desfășurarea manifestației.

„În pasul doi, organizatorii manifestației primesc de la Primarul General al Capitalei, dl. Ciucu, o adresă din care rezultă că proiectul de protocol se retrage de pe circuitul de avizare, întrucât «comisia de aprobare a constat că în mediul online scopul adunării a fost schimbat» și că noul scop incită la violență, ură națională și încălcarea legii și a moralității publice, precum și a drepturilor și libertăților cetățenești, deci adunării publice (de 50 de persoane…) îi sunt incidente prevederile art. 9, lit. a și c din Legea nr. 60/1990. În consecință, adunarea publică nu este avizată”.

George Simion neagă că i-a invitat pe reprezentanții AfD la protest

Participarea unor reprezentanți ai partidului german Alternativa pentru Germania (AfD) la evenimentele AUR a fost un alt subiect de discuție în ultimele zile. Rafaelo Varga a susținut că a discutat cu George Simion, care i-ar fi confirmat că va invita liderii formațiunii germane la evenimentele din 14 și 15 noiembrie.

Contactat în exclusivitate de Gândul, președintele AUR a negat că i-ar fi invitat pe reprezentanții AfD la protestul din Parcul Izvor, dar nu a exclus posibilitatea ca aceștia să participe la manifestație.

„Nu este adevărată informația conform căreia am invitat la protest pe cei de la AfD, dar e posibil să vină și ei la ora 13:00”, a declarat George Simion pentru Gândul.

Liderul AUR a precizat că la manifestația din Parcul Izvor au fost invitați reprezentanți ai unui partid din Polonia, apropiat președintelui Karol Nawrocki.

„La protestul de la ora 13:00 din Parcul Izvor, protest pe care domnul Ciucu caută să nu-l autorizeze conform legii, și în acest sens domnul Gheorghe Pipera va ieși cu o declarație, și au fost invitați și și-au anunțat prezența doar oaspeți din Polonia, de la partidul președintelui Karol Nawrocki”, a transmis George Simion.

AUR pregătește 150 de evenimente în București. Parlamentari și europarlamentari AfD vor participa la inaugurarea grupului de prietenie România-Germania

Pe lângă mitingul din Parcul Izvor, AUR pregătește un program amplu de evenimente în perioada 13-15 noiembrie, sub conceptul „Europa Națiunilor”, ca răspuns la forumul Eurosfat. George Simion a anunțat că programul va cuprinde 150 de evenimente și că organizatorii lucrează la acest proiect de peste o lună și jumătate.

În cadrul acestui program va avea loc și inaugurarea grupului de prietenie România-Germania, la care vor participa parlamentari și europarlamentari ai AfD.

„Vor fi în total 150 de evenimente. Lucrăm la acest festival al libertății de exprimare de peste o lună și jumătate. În cadrul acestor 150 de evenimente, va avea loc și inaugurarea grupului de prietenie România-Germania, la care participă și parlamentari și europarlamentari de la AfD. Gândul va avea ocazia să intervieveze și să clarifice cu respectivii parlamentari poziția AfD-ului”, a declarat George Simion pentru Gândul.

Președintele AUR a explicat și poziția formațiunii față de partidul german, prin raportare la situația românilor care locuiesc și muncesc în Germania.

„Poziția AUR este de a lua apărarea românilor, români care muncesc și plătesc taxe statului german, și mulți dintre românii care trăiesc în Germania sunt susținători ai AfD”, a afirmat liderul AUR.

George Simion a precizat că programul detaliat al evenimentelor va fi făcut public în zilele următoare și a descris manifestarea drept „cel mai mare eveniment internațional organizat de un partid politic în România”.

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